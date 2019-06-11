За полчаса – одно исследование: с какой нагрузкой работают томографы в Калининграде

1. Правда ли, что в Детской областной больнице Калининграда после ремонта заработал магнитно-резонансный томограф?

- Да. С 7 июня в полном объеме заработал отремонтированный МРТ в детской областной больнице. Оборудование вышло из строя в начале этого года, и на устранение поломок было выделено 16,5 миллиона рублей из резервного фонда регионального правительства, - сообщили в региональном минздраве.

2. Где еще можно пройти обследования на МРТ и КТ по полису ОМС?

- В настоящее время исследования в подведомственных медицинских организациях в штатном режиме проводятся на трех магнитно-резонансных томографах (МРТ) в Калининграде и одном в Пионерском, а также на четырех компьютерных томографах (КТ) в Калининграде и одном в Гусеве, - отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения области Станислав Ким.

При необходимости в рамках программы ОМС томографию проводят частные медицинские центры и Федеральный центр высоких медицинских технологий, что в Родниках.

3. Уже известно, какое оборудование для обследования пациентов область закупает в этом году?

- Министерство здравоохранения области проводит работу по закупке нового оборудования. Так, уже стартовали закупочные процедуры по приобретению МРТ в Калининградскую областную клиническую больницу, на это выделено 88 миллионов рублей из бюджета области, отмечают в минздраве. - Также в течение года в этой же больнице по региональным проектам в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступят ангиограф, маммограф и другое оборудование. В течение двух лет по нацпроекту аппараты КТ приобретут также в Калининградскую областную клиническую больницу и Гусевскую центральную районную больницу. Два томографа для исследований онкопатологий также появятся в будущем онкоцентре.

4. Сколько ждать исследования МРТ? 30 суток – это нормально?

По словам Станислава Кима, в настоящее время на территории региона срок ожидания томографии в 30 суток, к сожалению, не всегда соблюдается. В связи с тем что многим пациентам назначаются исследование на КТ и МРТ, минуя более простые, но зачастую не менее эффективные методы диагностики.

- Есть же и рентгеновское исследование, и УЗИ, и эндоскопия, но пациенты, читая интернет и смотря телепередачи, начинают требовать исследований сразу на таком тяжелом оборудовании, - объясняет Станислав Ким.

5. С какой нагрузкой работает оборудование?

Для уменьшения сроков ожидания прохождения КТ и МРТ был изменен норматив об одном исследовании в час, действовавший согласно приказу о службе лучевой диагностики, изданному в 90-х годах прошлого века, когда аппараты были не такими быстрыми.

- Сегодня на него отводится полчаса без потери качества в проведении исследования и описания – это позволило увеличить проходимость кабинетов томографии, – пояснил Станислав Ким. – Все аппараты у нас работают в две смены, а некоторые круглосуточно. Также для повышения качества оказания медицинской помощи в Калининградской области работает система удаленного описания томографических исследований. Например, КТ-исследования, сделанные в Гусевской больнице, описывают врачи из Калининградской областной клинической больницы.