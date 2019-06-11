2019-06-11T16:58:26+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» дарит 500 бонусных рублей за оформление индивидуальной зарплатной карты.

ОАО Банк «Открытие» дарит 500 бонусных рублей за оформление индивидуальной зарплатной карты Opencard. Акция продлится до 1 сентября 2019 года.
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Для участия необходимо оформить бесплатную дебетовую Opencard на сайте или в офисе банка, заполнить заявление, передать его своему работодателю и получить 500 бонусных рублей за первое официальное перечисление зарплаты на карту, совершенное до 1 сентября 2019 года. Акция не распространяется на действующих зарплатных клиентов банка.

Зарплатная Opencard позволяет получать кэшбэк до 11% в любимых категориях или до 3% за все покупки по карте.

Одну из пяти категорий можно менять бесплатно раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений:

до 3% за все покупки – категория «Друг все вернет»;

до 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное – категория «Друг поможет в пути»;

до 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное - категория «Друг всегда угостит»;

до 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное – категория «Друг подарит заботу»;

до 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное - категория «Друг откроет весь мир».

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки от 3000 рублей, совершенные по карте.

Дополнительно всем клиентам доступны бесплатные преимущества Opencard, такие как снятие наличных в банкоматах любых банков, пополнение своей карты с карт других банков, переводы до 20 000 рублей в месяц на карты других банков, до 7% на остаток по счету «Моя копилка». В будущем банк планирует к запуску новые сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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