«Мэрия не планирует никакой застройки»: информация о судьбе острова Канта подняла бурю в соцсетях

В Калининграде 23 мая начались общественные обсуждения возможности застройки острова Канта, которые должны закончиться 25 июля этого года. При этом в СМИ информация о начале обсуждений просочилась только после сообщения в официальной группе мэрии Калининграда в фейсбуке, появившегося утром 7 июня.

Публикация начиналась с предупреждения: «Для начала. Мэрия Калининграда не планирует никакой застройки острова Канта. Пост о том, что мы проводим общественные обсуждения, для того чтобы привести в соответствие Правила землепользования и застройки с Генпланом города».

Далее пресс-служба объяснила, что «остров достаточно странно был когда-то «поделен»», что «почти вся его территория принадлежит правительству области», но дорожки по его периметру относятся к ведению администрации. После этого пресс-служба объяснила, что мэрия может «передать дорожки правительству области, чтобы у всей территории острова был один полноценный хозяин», только после внесения изменения в Правила землепользования и застройки.

Мэрия тут же уточняет, что, согласно генплану, остров Канта уже не имеет единого назначения, а практически поделен пополам: та часть, в которой находится Парк скульптур, относится к зоне городских парков и садов (Р-1), а та, где стоит Кафедральный собор – к зоне общественных центров (ОЦ/В). Также небольшая полоска в районе эстакады предназначена для размещения улично-дорожной сети.

Запущен процесс был 30 апреля мэром города Алексеем Силановым, выпустившим постановление о проведении общественных обсуждений по этому вопросу и назначившим ответственным председателя комитета территориального развития и строительства Артура Крупина. Силанов также призвал установить проект изменения планировки в МФЦ на площади Победы д.1 (с 31 мая по 5 июля) и обеспечить прием замечаний по этому проекту через: официальный сайт мэрии, в письменной форме в адрес комитета территориального развития и строительства, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. Причем замечания мэрия будет принимать только до 5 июля. Кроме того, мэрия обязалась проводить консультирования всех интересующихся проектом каждую среду с 16.00 до 17.00.

Несмотря на такую осторожную информацию, в социальных сетях поднялась буря. Некоторые калининградцы не сомневаются, что общественные обсуждения затеяли не просто так, а чтобы подготовить почву для застройки острова и, вероятно, вырубки деревьев.

Надо сказать, что изменение проекта планировки действительно может привести к переменам на острове Канта. Сейчас на нем находится только Кафедральный собор (кассы и передвижные палатки с сувенирами не в счет). Но в случае, если зона общественных центров все-таки будет введена, рядом с собором может вырасти какое угодно общественное учреждение: от очередного торгового центра до оперного театра. Разве что от жилых многоэтажек мы пока застрахованы.