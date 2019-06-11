Под Калининградом утонул БТР: погиб морской пехотинец

На полигоне «Хмелевка» под Калининградом в результате чрезвычайного происшествия погиб морской пехотинец.

Как стало известно "КП", инцидент произошел во время очередного этапа всеармейского конкурса «Морской десант–2019», в котором участвуют команды Балтийского, Северного, Черноморского,Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Согласно предварительной информации, при высадке с моря на необорудованное побережье затонул бронетранспортер, в котором находилось три морских пехотинца. Двум из них удалось спастись.

По данному факту военное следственное управление СКР по Балтийскому флоту возбудило уголовное дело. Ведется расследование, выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Утонувший БТР принадлежит 336-й бригаде морской пехоты, дислоцированной в Балтийске. Она предоставляла всю необходимую для проведения конкурса военную технику. По сведениям из неофициальных источников, в боевой машине находились военнослужащие Черноморского флота. О личности погибшего морпеха ничего не сообщается.