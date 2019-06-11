Шишкина и Репина привезли в Калининград паромом

Калининграду повезло. К нам паромом, наконец, привезли картины для первой передвижной выставки цикла «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, с большим успехом прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». Напомним, из-за прерванного некоторое время назад регулярного паромного сообщения между Калининградом и Санкт-Петербургом открытие выставки было под вопросом.

В Музее изобразительных искусств готовятся к выставке «Сокровища музеев России».Фото: Александр КАТЕРУША

Картины все же в срок прибыли в Музей изобразительных искусств. Каждое произведение было упаковано должным образом в ящики, с соблюдением температурного режима, уровня влажности и давления.

Накануне официального открытия, которое состоится 12 июня в 12:00, в День России, в музее полным ходом идет монтаж выставки. В главном зале сделали ремонт, убрав старый, рассыпающийся под ногами паркет и построив основательные временные экспозиционные стены.

В Музее изобразительных искусств готовятся к выставке «Сокровища музеев России».Фото: Александр КАТЕРУША

- Идет развеска, картины выстаиваются по определенной эстетической логике. Вообще, чтобы привезти такого рода ценности, требуется много усилий. Стоимость всех экспонатов в Калининграде по экспертной оценке – более миллиарда рублей. Страховая стоимость – более 3 миллиардов рублей, - говорит Александр Тарасов, пресс-секретарь проекта «Сокровища музеев России».

И все же ценность приехавших шедевров, среди которых картины Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева, Ивана Крамского, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Валентина Серова и других выдающихся русских художников, не измеряется миллионами и миллиардами. Эти произведения прекрасны и бесценны для нас.

- Если на выставку в Калининград придет неискушенный зритель, то я бы обратил его внимание на работы базовых художников, которые представлены. Репин, Серов и Кустодиев – это знаковые имена! Но есть еще и произведения мастеров XX века, времени, когда появляются многочисленные экспериментальные течения, авангард. Гостям выставки предстоит увидеть все в хронологическом порядке: от классических произведений, пейзажа и портрета до искусства авангарда и соцреализма, - говорит Иван Привалов, научный редактор проекта «Россия – моя история».

В Музее изобразительных искусств готовятся к выставке «Сокровища музеев России».Фото: Александр КАТЕРУША

В экспозиции представлены около 50 произведений из 17 ведущих региональных музеев России. Здесь, действительно, многообразие имен и все жанры живописи: портрет, пейзаж, исторические полотна и жанровые сцены. Калининград представлен двумя произведениями: «Русь» Бориса Лавренко (Калининградский музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионова (Калининградский историко-художественный музей).

- Нам повезло с составом работ. Три картины из Третьяковской галереи – работы Федора Рокотова, Владимира Боровиковского и Натальи Гончаровой – дальше свой тур по городам не продолжат, а вернутся в Москву. Для Калининграда здесь сделан широкий жест, - отмечает директор Музея изобразительных искусств Галина Заболотская. – Такого опыта межмузейной выставки у нас еще не было. Это успех организаторов и принимающей стороны. Ведь даже на какое-то определенное время музеи неохотно расстаются со своими работами.

В Музее изобразительных искусств готовятся к выставке «Сокровища музеев России».Фото: Александр КАТЕРУША

Напомним, экспозиция готовилась долго и основательно: искусствоведы и историки во главе с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой отбирали лучшие произведения. Оказалось, что в регионах России множество прекрасных картин. Шедевры, многие из которых ранее не покидали областных музеев, и стали основой выставки.

Кстати, после демонтажа экспозиции цикла «Сокровища музеев России», обновленный зал будут использовать для других выставок. В ближайшее время два проекта из Санкт-Петербурга: выставка из Русского музея и еще одна – из Эрмитажа, связанная с Александром, Наполеоном и Тильзитским миром.