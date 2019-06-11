2019-06-11T16:51:42+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» составил рейтинг самых востребованных клиентами бизнес-залов

ОАО Банк «Открытие» составил рейтинг наиболее популярных у клиентов банка, использующих карты с опцией PriorityPass, залов бизнес-класса в 2018 году.
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Самым популярным залом бизнес-класса региональных аэропортов страны стал лаунж в сочинском аэропорту (около 2 тысяч посетителей). На втором месте – Тюмень (1 700 посетителей), на третьем – Екатеринбург (1100 посетителей).

Конечно, больше всего посетителей принимают московские залы бизнес-класса. На первом месте – лаунж аэропорта Внуково BUSINESS LOUNGE (6600 посетителей), далее следует лаунж аэропорта Домодедово AIRPORT BUSINESS LOUNGE (6500 посетителей и MATRYOSHKA LOUNGE аэропорта Шереметьево (5400 посетителей). Бизнес-залы Санкт-Петербурга заняли четвертое и восьмое места по посещаемости. Это BUSINESS LOUNGE (5100 посетителей) и AEROFLOT LOUNGE (2600 посетителей) аэропорта Пулково.

За границей россияне чаще всего посещают бизнес-классы ожидания, входящие в систему PriorityPass, в аэропортах Испании и ОАЭ. Из зарубежных залов первое место с огромным отрывом от преследователей занял MARHABA LOUNGE в Дубае (1 тысяча посетителей). На втором месте ASPIRE APHRODITE LOUNGE (677), расположенный в кипрской Ларнаке, на третьем- тбилисский PRIMECLASS LOUNGE (615).

Также статистика банка показала, что в начале 2019 года число клиентов, воспользовавшихся салонами бизнес-класса в аэропортах по программе PriorityPass, увеличилось на 70%, превысив результаты 3 квартала 2018 года, который традиционно был самым пиковым.

«В 2018 году комфортным пространством в аэропортах по программе Priority Pass воспользовались более 13 тысяч клиентов банка. При этом половина премиальных клиентов банка пользуются сервисом примерно раз в год. Вторая половина не пользуется услугой по разным причинам: кто-то мало путешествует на самолетах, кто-то привык приезжать в аэропорт сразу ко времени вылета, кто-то летает бизнес-классом и у него уже в билет включены бизнес-залы, а у кого-то есть свое любимое место в аэропорту, и мы это видим по его операциям. Например, один и тот же паб в Шереметьево», - рассказал начальник управления транзакционного бизнеса Дмитрий Бочеров.

Он также добавил, что «Открытие» постоянно работает над современными продуктами и сервисами для путешественников. «Например, совсем недавно мы запустили наследника успешного продукта Бинбанка - карту SVO Club Premium, которая дает клиентам 14 дней бесплатной парковки в Шереметьево и скидки на территории (кафе, duty free). И это - в дополнение к нашей программе Opencard с кэшбеком 11% на билеты и отели (или Авто и Транспорт, или Кафе и Рестораны, или Аптеки и Салоны красоты)», - добавил представитель банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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