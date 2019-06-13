2019-06-13T11:53:19+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» резко увеличил выдачи потребительских кредитов благодаря программе «9,9%»

Запущенный в марте 2019 года льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) позволил банку «Открытие» за два месяца резко нарастить выдачи в этом сегменте.
Поделиться:
Изменить размер текста:

С момента старта продаж объем заявок на льготный кредит вырос на 80%.

C марта по май в банке было выдано 36 844 кредитов наличными на сумму 21,3 млрд рублей, из них по льготной программе 30 875 – 80% всех выдач. Суммарный объем кредитов по программе «Кредит наличными под 9,9%» составил 17 млрд рублей, или 84%.

31% льготных кредитов выдан в Западной Сибири, еще 16% - в Москве. На третьем месте среди регионов- лидеров Северо-Западный федеральный округ (13%), далее с небольшим отрывом идет Поволжье (12%).

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», ставка 9,9% годовых интересна всем клиентам, поскольку позволяет сильно экономить на процентных платежах (ведь процентная нагрузка в первый год – наибольшая). Если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в «Открытии» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раза.

«На текущий момент мы видим относительно стабильную ситуацию со ставками потребительских кредитов в России (после повышения в 4-м квартале 2018 года последовала небольшая коррекция). В течение 2019 года мы не ожидаем сильных колебаний. Однако, как обычно, колебания на рынке могут возникнуть при запуске отдельными банками маркетинговых акций», говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

При этом в банке «Открытие» не считают продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далеко от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров.

ОАО Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Банк «Открытие» и Министерство транспорта Российской Федерации договорились о сотрудничестве
Президент-Председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве федерального министерства и кредитной организации.
Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса
На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.
Глава аналитического управления банка «Открытие» назвала основной источник будущего роста российской экономики
Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина выступила на Костромском экономическом форуме с докладом «Экономика России: инвестиции как фактор роста».
ОАО Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербург - На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве
Группа «Открытие» получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам 1 квартала
Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года. Все ключевые показатели бизнеса существенно улучшились. Чистая прибыль составила 23,8 миллиарда рублей
Новости 24
Алиханов дал два месяца компаниям, в которых платят серые зарплаты
Регбисты из Калининграда выиграли золото международного турнира в Литве
В Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист
В Калининграде остановлены на ремонт РТС «Балтийская» и семь котельных
В Черняховске двое подростков получили травмы при купании в Анграпе
Завершена работа над вторым сезоном «Преступления», съемки которого проходили в Калининграде
Пограничники нашли тело шестилетнего мальчика, утонувшего в реке Неман
В Калининграде 12 улиц остались без холодной воды
В Калининграде прошел фестиваль национальных культур
В Калининграде выставку «Сокровища музеев России» в первый день посетили более 1200 человек
В поселке Орловка «Ауди» врезалась в дерево: двое пострадавших
В Калининграде в здании судмедэкспертизы произошел взрыв
Калининградец хочет заставить чиновников оборудовать сельские дороги тротуарами
В Советске на отдыхе у реки Неман пропал шестилетний мальчик
В Калининграде начала работу выставка картин известнейших художников
В День России юным калининградцам вручили паспорта РФ
Калининградка требует с окружной администрации полмиллиона рублей за сломанную лодыжку
В Калининграде директора фирмы оштрафовали за сокрытие от налогов больше 6 миллионов рублей
За 10 минут под Калининградом произошло два столкновения автомобилей
Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек
Массово устремившиеся на взморье калининградцы спровоцировали транспортные пробки
Калининградец специализировался на краже электропастухов
На День России в Калининграде кто-то поджег автопокрышки
Ярошук: «Долгов Групп» и «Мираторг» не могут набрать местных работников, поэтому вынуждены нанимать гастарбайтеров
Героя Социалистического труда из Славского района лишили надбавки к пенсии из-за переезда в Калининград
Калининградский депутат Госдумы объяснил, почему интеллигенция не хочет ехать работать в сельскую местность
ГИБДД сообщает об усилении контроля на калининградских дорогах в период празднования Дня России
Свыше 100 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»