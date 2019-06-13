2019-06-13T12:34:09+03:00
Звезды

Каннский кинофестиваль глазами калининградки: Антонио Бандерас выглядит моложе, а Джулианна Мур не любит фото

Валерия Вовченко бесплатно побывала на знаменитом кинофоруме и даже раздобыла там оригинальный сувенир
Светлана БАРОН
Поделиться:
Всем привет из лазурных Канн!Всем привет из лазурных Канн!
Изменить размер текста:

Оказывается, попасть на Каннский кинофестиваль может каждый! Калининградка Валерия Вовченко в мае этого года бесплатно посмотрела фильмы фестиваля и привезла домой сувенир — отрезок той самой красной дорожки. Хотите оказаться на ее месте? В эфире радио «Комсомольская правда» путешественница рассказала, как это сделать экономно и без малейших связей в кинобизнесе.

- На официальном сайте фестиваля есть конкурсная программа «три дня в Каннах». Чтобы подать заявку, нужно на английском или французском языке (даже через google-переводчик) описать свою безграничную любовь к кино. Я написала, что с детства мечтаю побывать на кинофестивале и обосновала свою просьбу тем, что в России не все конкурсные работы можно впоследствии посмотреть. Мое письмо было довольно душевным. Возможно, это организаторов и пробрало, - рассказывает Валерия.

Селфи с Бандерасом и кусок красной дорожки на память

00:00
00:00
Так выглядит гостевая аккредитация на фестиваль.

Так выглядит гостевая аккредитация на фестиваль.

В прошлом году на фестиваль приехали полторы тысячи фанатов со всего мира, и только три-четыре человека из России. Наши сограждане то ли не знают о такой возможности, то ли не верят в успех. А ведь организаторы предоставляют победителям конкурса «три дня в Каннах» большую скидку на отели и перелет, а на самом фестивале — бесплатный кофе и билеты на показы. Кстати, все фильмы демонстрируются на английском, либо на языке оригинала с английскими субтитрами.

Самый узнаваемый символ Каннского кинофестиваля — красная дорожка. Оказывается, их две: первая, с малоизвестными актерами, проходит в 16:00, а основная, на которой появляются голливудские звезды и фотомодели — в 18:00. При этом аккредитованным на фестиваль фотографам приходится в 10 утра занимать очередь среди обычных зрителей!

- Охранники там безупречны. Во-первых, они все красавцы, - рассказывает Валерия Вовченко. - Во-вторых, никакого грубого общения. Мы с одним охранником так сдружились, что он мне отдал кусок красной дорожки за поцелуй в щеку и шоколадку! Когда ковер стелили, то лишнее обрезали. Теперь часть красной дорожки из Канн висит у меня дома в рамочке.

Валерии удалось рассмотреть вблизи не только Федора Бондарчука и Викторию Боню, но и Джулианну Мур, Антонио Бандераса и других. По словам калининградки, Бандерас выглядит в жизни гораздо лучше и моложе, чем на последних фото, Ева Лонгория обожает фотографироваться с фанатами, а Селена Гомес, Джулианна Мур и Тильда Суинтон — совсем наоборот.

Валерия Вовченко и актриса Ева Лонгория.

Валерия Вовченко и актриса Ева Лонгория.

Город Канны во время фестиваля ожидаемо переполнен, потому лучше селиться в ближайших муниципалитетах — Ницце, Антибе. К примеру, в Ницце ночь в хостеле обойдется в 15-20 евро, автобус до Канн — в 1,5 евро. Стаканчик кофе в Макдоналдсе или кока-кола стоят 2,5 евро. А вот молочные продукты в местных супермаркетах даже дешевле, чем в России, утверждает Валерия. Есть возможность обрести и временное бесплатное жилье с помощью крауч-серфинга. Хозяева вам предоставят жилье и питание, а взамен возьмут лишь сувениры — вроде янтарного мыла и калининградского шоколада. Но будьте готовы, что со временем вам придется принять иностранных гостей у себя дома.

Полный эфир о Каннском фестивале глазами калининградки слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Алиханов дал два месяца компаниям, в которых платят серые зарплаты
Регбисты из Калининграда выиграли золото международного турнира в Литве
В Зеленоградском районе в ДТП погиб мотоциклист
В Калининграде остановлены на ремонт РТС «Балтийская» и семь котельных
В Черняховске двое подростков получили травмы при купании в Анграпе
Завершена работа над вторым сезоном «Преступления», съемки которого проходили в Калининграде
Пограничники нашли тело шестилетнего мальчика, утонувшего в реке Неман
В Калининграде 12 улиц остались без холодной воды
В Калининграде прошел фестиваль национальных культур
В Калининграде выставку «Сокровища музеев России» в первый день посетили более 1200 человек
В поселке Орловка «Ауди» врезалась в дерево: двое пострадавших
В Калининграде в здании судмедэкспертизы произошел взрыв
Калининградец хочет заставить чиновников оборудовать сельские дороги тротуарами
В Советске на отдыхе у реки Неман пропал шестилетний мальчик
В Калининграде начала работу выставка картин известнейших художников
В День России юным калининградцам вручили паспорта РФ
Калининградка требует с окружной администрации полмиллиона рублей за сломанную лодыжку
В Калининграде директора фирмы оштрафовали за сокрытие от налогов больше 6 миллионов рублей
За 10 минут под Калининградом произошло два столкновения автомобилей
Под Калининградом автомобиль врезался в дом: погиб человек
Массово устремившиеся на взморье калининградцы спровоцировали транспортные пробки
Калининградец специализировался на краже электропастухов
На День России в Калининграде кто-то поджег автопокрышки
Ярошук: «Долгов Групп» и «Мираторг» не могут набрать местных работников, поэтому вынуждены нанимать гастарбайтеров
Героя Социалистического труда из Славского района лишили надбавки к пенсии из-за переезда в Калининград
Калининградский депутат Госдумы объяснил, почему интеллигенция не хочет ехать работать в сельскую местность
ГИБДД сообщает об усилении контроля на калининградских дорогах в период празднования Дня России
Свыше 100 калининградцев сообщили через онлайн-сервис о компаниях, в которых выплачивают зарплату «в конвертах»