Каннский кинофестиваль глазами калининградки: Антонио Бандерас выглядит моложе, а Джулианна Мур не любит фото

Оказывается, попасть на Каннский кинофестиваль может каждый! Калининградка Валерия Вовченко в мае этого года бесплатно посмотрела фильмы фестиваля и привезла домой сувенир — отрезок той самой красной дорожки. Хотите оказаться на ее месте? В эфире радио «Комсомольская правда» путешественница рассказала, как это сделать экономно и без малейших связей в кинобизнесе.

- На официальном сайте фестиваля есть конкурсная программа «три дня в Каннах». Чтобы подать заявку, нужно на английском или французском языке (даже через google-переводчик) описать свою безграничную любовь к кино. Я написала, что с детства мечтаю побывать на кинофестивале и обосновала свою просьбу тем, что в России не все конкурсные работы можно впоследствии посмотреть. Мое письмо было довольно душевным. Возможно, это организаторов и пробрало, - рассказывает Валерия.

Селфи с Бандерасом и кусок красной дорожки на память 00:00 00:00

Так выглядит гостевая аккредитация на фестиваль.

В прошлом году на фестиваль приехали полторы тысячи фанатов со всего мира, и только три-четыре человека из России. Наши сограждане то ли не знают о такой возможности, то ли не верят в успех. А ведь организаторы предоставляют победителям конкурса «три дня в Каннах» большую скидку на отели и перелет, а на самом фестивале — бесплатный кофе и билеты на показы. Кстати, все фильмы демонстрируются на английском, либо на языке оригинала с английскими субтитрами.

Самый узнаваемый символ Каннского кинофестиваля — красная дорожка. Оказывается, их две: первая, с малоизвестными актерами, проходит в 16:00, а основная, на которой появляются голливудские звезды и фотомодели — в 18:00. При этом аккредитованным на фестиваль фотографам приходится в 10 утра занимать очередь среди обычных зрителей!

- Охранники там безупречны. Во-первых, они все красавцы, - рассказывает Валерия Вовченко. - Во-вторых, никакого грубого общения. Мы с одним охранником так сдружились, что он мне отдал кусок красной дорожки за поцелуй в щеку и шоколадку! Когда ковер стелили, то лишнее обрезали. Теперь часть красной дорожки из Канн висит у меня дома в рамочке.

Валерии удалось рассмотреть вблизи не только Федора Бондарчука и Викторию Боню, но и Джулианну Мур, Антонио Бандераса и других. По словам калининградки, Бандерас выглядит в жизни гораздо лучше и моложе, чем на последних фото, Ева Лонгория обожает фотографироваться с фанатами, а Селена Гомес, Джулианна Мур и Тильда Суинтон — совсем наоборот.

Валерия Вовченко и актриса Ева Лонгория.

Город Канны во время фестиваля ожидаемо переполнен, потому лучше селиться в ближайших муниципалитетах — Ницце, Антибе. К примеру, в Ницце ночь в хостеле обойдется в 15-20 евро, автобус до Канн — в 1,5 евро. Стаканчик кофе в Макдоналдсе или кока-кола стоят 2,5 евро. А вот молочные продукты в местных супермаркетах даже дешевле, чем в России, утверждает Валерия. Есть возможность обрести и временное бесплатное жилье с помощью крауч-серфинга. Хозяева вам предоставят жилье и питание, а взамен возьмут лишь сувениры — вроде янтарного мыла и калининградского шоколада. Но будьте готовы, что со временем вам придется принять иностранных гостей у себя дома.

Полный эфир о Каннском фестивале глазами калининградки слушайте ЗДЕСЬ.