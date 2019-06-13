Психолог Людмила Петрановская: Сегодня детям нужно опираться на свое «я»

Кант и гуляющие дети

- Давно хотела приехать в Калининград, - с такого признания начала Людмила Петрановская разговор с переполненным залом в Доме искусств. - Потому что для меня очень важный человек – Кант. Его этика, философия лежат в основе психологии, психотерапии, социологии и многих других сфер жизни. Кант для меня один из тех людей, кто сформировал мое мировоззрение. Я рада, что наконец-то побывала около его могилы. Мы с мужем дошли до нее. Правда, там все закрыто на замочек. Пришлось кидать цветы через забор.

- В Калининграде, я обратила внимание, во дворе гуляли дети без взрослых, - отметила спикер, чуть позже, размышляя о вреде строго структурированной жизни современных школьников. - Возраст детей - первый–второй класс. Мало того, что они гуляли одни, так еще я слышала, что они договаривались идти в какой-то парк! В Москве сейчас такое невозможно увидеть. Дети примерно до 12 лет – под контролем взрослого обязательно. В 12 лет ребенку впервые разрешают одному доехать на метро куда-то, и родители, пока ребенок будет в дороге, все изнервничаются.

Как зарисовать лекцию

- Мы говорим с вами о воспитании с видом на будущее. Мы находимся в быстро меняющемся мире. Изменения ведь не только техники касаются. В конце концов, не наличие же микроволновки определяет уровень жизни. И раз о микроволновке заговорила… Посмотрите, сейчас нет необходимости уметь готовить. Хотя раньше в семьях старались детей этому научить. Девочку – обязательно, хорошо бы еще и мальчик умел. Сегодня можно вполне нормально питаться, не имея этого навыка. Но есть изменения гораздо более существенные. Ведь раньше было как? Ты выбираешь профессию, ты овладеваешь ею, ты делаешь карьеру внутри профессии, и ты полученным образованием пользуешься всю жизнь, добавляя сюда опыт. Уже сейчас мы живем в реальности, когда образование, полученное с 17-ти до 22-х, не является окончательным, не ложится в основу будущей профессиональной реализации, не на нем строится дальнейшая карьера. И эта норма, это не экзотика.

Недавно в Риге я была на форуме, где много рассказывали про родительство. Мне показали девушку, она слушала спикера и быстро-быстро что-то рисовала. То есть она тот человек, который умеет слушать и делать ментальную карту услышанного. Не нужно старательно конспектировать лекцию, потому что в конце выступления они на свои телефоны получат фотографию вот этой карты. На одном экране вся суть, все основные тезисы, вокруг - забавные картиночки. Например, я начала сегодня с Канта. Та девушка набросала бы его портрет. И это ведь уникальная способность расфокусированно воспринимать информацию, улавливать суть, смысловые связи. Такие специалисты сегодня очень востребованы, они ездят по всему миру. Наверное, лет десять назад эта девушка сидела на уроке и рисовала на полях тетради каких-нибудь чертиков. Сегодня мир таков, что появляются такие специальности, занятия, о существовании которых никому в голову не могло прийти.

Людмила Петрановская.

Роботы и блогеры

- Сегодня идут разговоры, что, дескать, придут роботы, работу у всех отнимут. Заменят программистов, юристов… С большой вероятностью можем прийти к ситуации, когда сиделка будет более востребована и высоко оплачиваемая, чем программист. Потому что программиста робот сможет заменить, а сиделку, которая умеет поддержать человека, выслушать его - не заменит. Потому что это аналоговая профессия, она требует человеческого участия.

Все, у кого сегодня дети примерно в 10-летнем возрасте, не понимают, кем будет работать их ребенок. Мы просто даже не знаем о профессиях, в которых будут заняты наши дети. Потому что в нашем опыте, мышлении нет такой клеточки.

Помните сказку про трех поросят? Только тот поросенок, который построил каменный дом, уцелел под напором волка. Это про то, что успех, стабильность зависят от твоих усилий. Нужно много работать, чтобы иметь устойчивое благосостояние. И тогда сможешь передавать детям и внукам этот каменный дом. Так это работало долгое время. Сейчас эти сказки мы рассказываем детям, а что дети наши видят? Прости господи, какого-нибудь инстаграм-блогера, который красит ресницы перед камерами и получает больше, чем мама с папой, вместе взятые. Даже песенка в интернете гуляет: «Зачем мне эта школа? Я – блогер!». Ребенок говорит, мол, папа, ты много работаешь, и что? Работающий бедный? А вот чувак снимается в странных позах, и он миллионер. И мы не знаем, что ответить. Возможно, этот блогер пашет семь дней в неделю, и так часто бывает, на самом деле.

С другой стороны, сегодня успех непредсказуем. Человек, имеющий огромный успех, что-то не то ляпнул - и за неделю может быть уничтожен, от него все отпишутся, он останется ни с чем. Быстрое возникновение успеха и его быстрое исчезновение – так всегда было, но сейчас это происходит очень часто и в очень многих областях.

На что ориентировать ребенка?

- Мы засовываем ребенка в образовательную систему, где приучают не думать, не опираться на свое мнение, потому что он должен выдавать тот продукт, который от него ожидают, - считает эксперт. - Вот это прекрасное эссе, которое пишут на ЕГЭ… Когда в хорошей школе ребенка учат думать и писать хорошие сочинения, а затем экстренно перед экзаменом приходится говорить, что этого лучше не делать. Я со своей дочкой все это проходила. У нее хорошая школа, хорошие педагоги, учили писать осмысленные сочинения. А когда дочь писала пробник, то за эссе набрала мало баллов. Потому что все это - типичное не то. Хороший репетитор за два часа ей объясняет: все, что ты знаешь, выгружай из головы, ты должна войти в положение тех тетенек, которые будут проверять твою работу, сыграть в эту игру, нужно цитировать Дмитрия Сергеевича Лихачева, а не современных американских авторов, которых ты начиталась.

Это разве способствует тому, чтобы ребенок учился опираться на себя, на свои мысли? Кто-нибудь с детьми говорит о них самих? Казалось бы, курс литературы – возможность с людьми говорить о людях. Нет! В школе литература – про исторические процессы.

Почему Наташа Ростова убежала с ловеласом от своего прекрасного жениха? Ну, это же понятно! Какой ужас, когда за тебя решили твою судьбу, сбежишь с кем угодно и куда угодно, только бы понять, где ты - живой, настоящий! Нет же! Записываем: «Ростов – душевность, Болконский - духовность». Не перепутать!»

- Мы все хотим, чтобы у наших детей все было идеально. Но это история про то, что тем самым мы отнимаем их у себя, отнимаем у них возможность быть собой. В этом быстро меняющемся мире ты должен опираться на себя, на свою смелость пробовать, ошибаться, огребать, справляться. А еще нужно опираться на отношения с близкими.

Вторая часть – горизонтальные отношения. Когда есть возможность проводить время со сверстниками. Ведь именно командная игра формирует личность, учит решать конфликты, нести ответственность. Сколько сегодня дети играют в футбол, в «Казаки-разбойники»? Кто им даст? Никто! Уроки-то не сделаны. Мы хотим лучшего для детей, но в то же время не даем формироваться в них той самой опоре. Поэтому, когда принимаете решение, спрашивайте себя – не иду ли я, родитель, на поводу у собственного страха, у собственного комфорта…