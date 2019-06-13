2019-06-13T13:41:24+03:00
История современности

Как штурмовали электрички к морю в советском Калининграде

В горячие летние деньки поездка на побережье у нас всегда превращалась в испытание
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Штурм пригородного поезда на Северном вокзале. Кто-то, глядя на это со стороны, решал идти на автобус. Но там было не лучше.Штурм пригородного поезда на Северном вокзале. Кто-то, глядя на это со стороны, решал идти на автобус. Но там было не лучше.Фото: Архив автора
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Жара и солнце, день чудесный. Десятки тысяч людей устремляются на побережье. Но не скоро доберутся они до вожделенного пляжа: на дорогах, ведущих к курортным местам, – многокилометровые пробки. И тут уж нет разницы, сидишь ты в рейсовом автобусе или за рулем собственного авто. Перед ее величеством пробкой все едины.

Конечно, доехать можно и на пригородном поезде. Они идут по расписанию, на железных дорогах заторов нет. Однако в поезд еще надо попасть…

– Неужели нельзя пускать больше электричек? Раньше такого безобразия не было! – возмущаются те, кто в тесноте и духоте катит к морю по «железке».

– М-да, то ли дело было раньше, – вздыхают и те, кто ползет в автомобильных пробках.

Ох уж это наше «раньше». Когда вода была мокрее, трава – зеленее. А так ли уж все было безоблачно с поездками «на моря» в советские времена?

На пляж в базарный день

Отправимся в начало 50-х. Еще жив "отец народов", в стране царит жесткий порядок, труд в почете, а отдыхать абсолютное большинство могло только один день в неделю. И если уж летом в воскресенье выдавалась хорошая погода, многие калининградцы решали съездить на море. Так было и 29 июня 1952-го.

Однако хорошо в тот далекий день было лишь редким счастливцам, имевшим авто. Как же добирались остальные? Обратимся к подшивкам местных газет.

Итак, единственный утренний поезд был переполнен. Все не попавшие в него с Северного вокзала поспешили на автостанцию, которая тогда находилась на площади Победы. А там – лишь «автобус малого класса», как формулируют нынче. В салон залезли те, у кого были крепче локти. Следующий же автобус – через два часа. И больше никаких вариантов. Ну разве что такси. Хотя их тоже тогда было раз, два – и обчелся. Да и многие ли могли себе такое позволить?

В общем, многие в тот день возвращались домой, так и не увидев моря. Но тем, кто все же доехал до побережья, вечером тоже ведь нужно было домой. А это оказалось еще сложнее. Вечерний поезд также только один и всего из шести вагонов, хотя можно было прицепить их и восемь, и десять. Автобус же подали вовсе один – вместо четырех в первой половине дня. Короче, можно лишь догадываться, как возвращались с моря многие отдыхающие…

Спустя месяц пришел ответ из Министерства путей сообщения СССР: «Дано указание в праздничные, воскресные и базарные дни составы местных пассажирских поездов пополнять вагонами до полной весовой нормы». В переводе с железнодорожного языка на общечеловеческий: речь о дополнительных вагонах. И никаких дополнительных поездов.

Тем не менее хоть что-то ответили. Потому что автобусники и вовсе не стали реагировать на критику в СМИ. Вот тебе и суровая пора позднего Сталина.

Сегодня, к счастью, такого уже не увидишь. Как говорится, и смех и грех. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Сегодня, к счастью, такого уже не увидишь. Как говорится, и смех и грех.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

До шести электричек в час

Кто-то, возможно, скажет: автор сгущает краски. Тогда взгляните на снимки к этой статье. По-моему, раритетные карточки дают представление о том, что творилось при посадке на наши пригородные поезда.

Все фотофакты – родом из 50-х. Однако такие картины можно было увидеть и в 60-х, и в 70-х, и в 80-х. А калининградские газеты все так же из года в год бичевали это позорное явление. «Не пора ли навести порядок?», «Испорченный отдых», «К морю – на своих двоих».

Справедливости ради надо сказать, что с середины 70-х стало полегче. 2 июля 1976-го вступила в строй первая очередь электрифицированного пути на взморье – вместо дизелей между Калининградом и Зеленоградском начали курсировать электрички. А с 5 ноября того же года они стали ходить и на светлогорском направлении.

Заглянув в старые расписания видишь, что после электрификации курортных линий в 70-х по выходным из Калининграда в Светлогорск уходило 33 поезда. Плюс 33 зеленоградских электрички. А еще были поезда до Балтийска, Янтарного, Приморска. И все это с раннего утра (5.40) допоздна – как из Калининграда, так и назад последние дизели и электрички уходили около полуночи. А с какой частотой они курсировали! Так, с 9 до 11 часов на светлогорское направление давали пять поездов, на зеленоградское – шесть. То есть к морю можно было уехать каждые 10-15 минут.

А так калининградский художник Юрий Панюшев изобразил возвращение с моря в июне 1961-го. Фото: Архив автора

А так калининградский художник Юрий Панюшев изобразил возвращение с моря в июне 1961-го.Фото: Архив автора

Кто виноват и что делать

Впрочем, и при развитом социализме в курортные часы пик пригородные поезда все равно брали штурмом. Менялись типы вагонов, но представители сильной половины человечества, как и ранее, запихивали в окна своих боевых подруг и детей. Только на крыше больше уже не ездили. Висящие над электричкой провода высокого напряжения отрезвляюще действовали даже на тех, кто был навеселе.

Почему же пригородные поезда по-прежнему ходили переполненными, несмотря на такое количество составов? Не было должной поддержки со стороны автобусников. Правда, не из-за нерадивости последних. Просто автобусов в те времена у нас было мало. И рады бы выпустить дополнительные – да неоткуда взять.

В 90-х автобусный парк стал быстро расти. Но, к сожалению, параллельно начало усыхать железнодорожное сообщение. В Янтарный поезда теперь вообще не ходят, туда и железнодорожной ветки больше нет, для Балтийска они превратились в экзотику, радикально сократилось число электричек.

Меж тем и население области увеличивается, и потоки туристов. То есть желающих ехать на море куда больше, чем прежде. При этом главного транспорта – пригородных поездов стало меньше, а вместимость автобусов несопоставима с электричками. В итоге в жаркие дни переполнено все – причем уже не только в часы пик. И хорошо еще, если в забитом до отказа салоне имеется кондиционер. Его ведь, несмотря на всю нашу «европейскость», запросто может не быть. А если он и есть, то запросто может не работать…

Как исправить ситуацию? Да, железная дорога кое-что делает. Вот на ближайшие горячие деньки назначен еще один дополнительный поезд на Зеленоградск. Хотя, конечно, один в поле не воин. Наверное, чтобы решить проблему, количество «курортных» поездов надо довести до уровня 70-80-х. Однако это, учитывая наши реалии, из области фантастики.

Правда, есть мнение, что нужно всего лишь изменить существующий график движения. Мол, стоит перевести на часы пик один-два дневных поезда – и утренней (вечерней) давки не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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