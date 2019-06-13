2019-06-13T17:46:30+03:00
Общество

А все потому, что трамвай похоронили! В Калининграде уровень загрязнения воздуха в 5 раз превысил норму

Калининградская область вошла в список неблагополучных регионов с точки зрения экологии
Александр КАТЕРУША
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Главный загрязнитель воздуха - автомобильный транспорт.Главный загрязнитель воздуха - автомобильный транспорт.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградская область вошла в список 15 регионов России, в которых уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимую норму в 5 раз. Об этом сообщается в большом докладе Роспотребнадзора. Среди веществ, обнаруженных в воздухе, которым мы дышим: бензопирен, хлористый и фтористый водород, прочая гадость.

Ситуацию обсудили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Если уровень загрязнения воздуха превышен в 5 раз, это является серьезным фактором негативного воздействия на здоровье человека. Это приводит к различным заболеваниям, в первую очередь – дыхательной системы, аллергии. Могут развиваться и более серьезные заболевания, вплоть до онкологии. Тенденция последних 5-7 лет показывает, что меры по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в регионе, недостаточны, - сказал в эфире руководитель региональной экологической организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. – По Калининградской области статистика начала расти с 2017 года, при этом в 2013 году у нас стоит ноль. То есть стали более интенсивно мерить, более ответственно относиться к этому процессу и вот, вырисовалась такая реальная и не очень хорошая картина.

Эколог: главная причина грязного воздуха - автомобили

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Источником загрязнения воздуха в Калининграде Иванов назвал автомобильный транспорт.

- В государственных докладах о состоянии окружающей среды в Калининградской области, которые ежегодно готовятся, с 2011-2012 года всегда на первом месте как раз автомобильный транспорт, - говорит Олег Иванов. - Есть и другие источники загрязнения. Это различные предприятия. За предприятиями, кстати, осуществляется контроль. Предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду. Если выброс превышает допустимую норму, то предприятия штрафуют и бюджет получает дополнительные платежи с высоким коэффициентом.

По словам эксперта, летом все осложняют пробки из желающих выехать на море и потом вернуться с него в город.

- Нужно развивать в Калининграде сеть городского общественного транспорта. Когда он удобен его достаточно, можно отказаться от использования личного транспорта, тем более, что цены на бензин и на парковки растут. Второе- развитие инфраструктуры для велосипедистов. Об этом говорят последние несколько лет, но мало что меняется, - отметил Олег Иванов и уточнил, что электротранспорт в Калининграде должен иметь преференции.

Но, увы, трамвай в нашем городе практически уничтожен, а несчастный электробус Volgabus должен был еще в апреле приехать в Калининград и заработать в тестовом режиме, но так и не приехал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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