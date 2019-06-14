2019-06-14T11:17:17+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: семейные россияне берут потребительские кредиты вдвое чаще одиноких

Женатые и замужние россияне берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика банка «Открытие» по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.
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Согласно исследованию клиентского профиля, доля замужних женщин среди взявших льготный потребительский кредит составляет около 23%, а женатых мужчин – более 28% процентов. Еще порядка 3% состоят в гражданском браке. Около 17% заемщиков не состоят в браке, а около 7% - разведены. Таким образом, количество семейных россиян среди берущих потребительские кредиты в банке примерно вдвое выше числа одиноких.

Почти 43% заемщиков имеют высшее профессиональное образование, еще четверть - среднее профессиональное.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», у семейных людей обычно больше потребительских расходов, чем у одиноких. Поэтому такое соотношение заемщиков кажется вполне логичным. Льготный кредит позволяет людям удовлетворить свои насущные финансовые потребности на привлекательных условиях и улучшить качество их жизни.

Льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) был запущен 11 марта 2019 года. С начала запуска число заявок на льготный кредит вырос на 80%.

C марта по май в банке выдано 36 844 кредитов наличными на сумму 21,3 млрд рублей, из них 80% по льготной программе. Суммарный объем льготных кредитов за два месяца действия проекта достиг 17 млрд рублей.

Почти треть льготных кредитов взяли жители Западной Сибири, 16% - москвичи. Далее идут жители Северо-Западного федерального округа (13%) и Поволжья (12%).

ОАО Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. Со второго года далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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