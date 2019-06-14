«Накал борьбы невероятный, роботы выходят из строя!..»

Соревнования лучших из лучших юных инженеров будущего прошли в Париже. Дмитрий Князев, Денис Астанин и Марсель Асадулин – учащиеся Школы будущего поселка Большое Исаково вместе со своим педагогом Михаилом Токаревым улетели во Францию для участия в чемпионате мира EUROBOT-2019. А с собой они взяли гордость коллективной мысли – современного робота, который в условиях производства может выполнять различной степени сложности команды.

О том, как команда продвигается к пьедесталу, можно было узнать из записей директора Школы будущего Алексея Голубицкого на его странице в Фейсбуке.

- После четырех туров команда нашей школы продолжает сражаться и сохраняет место в ТОП-10 команд на чемпионате мира по робототехнике, - одна из записей Алексея Голубицкого. - Накал борьбы невероятный. Роботы не выдерживают у многих команд, выходят из строя. Остался последний тур. Вперед, Россия!

- Вошли в ТОП-10 команд мира, вышли в четвертьфинал, где уступили только будущему победителю чемпионата. Горжусь каждым из вас! – написал директор, подводя итог турнира. - Трое учеников из поселков Большое Исаково, Малое Исаково и Васильково мечтали однажды просто попасть на чемпионат мира. Они много работали, становились призерами чемпионата России, чемпионами России. Это третий и самый успешный чемпионат мира в их жизни!

Алексей Голубицкий также поблагодарил всех, кто сопереживал и поддерживал.

- Только объединив усилия всего региона можно было на равных конкурировать с лучшими командами мира, - уверен руководитель и самый преданный болельщик команды.

Добавим, в конце апреля этого года в Москве завершился российский этап международных молодежных робототехнических соревнований EUROBOT-2019. Состязания объединили 178 команд из 15 регионов. Тогда впервые в истории конкурса чемпионом стала команда из Калининградской области в составе десятиклассников Школы будущего Дмитрия Князева, Дениса Астанина и Марселя Асадулина. За время финальных соревнований команда не потерпела ни одного поражения. Руководил сборной педагог Школы будущего и детско-юношеского центра Гурьевска Михаил Токарев.

КСТАТИ

Что такое EUROBOT

Это международные соревнования роботов, созданных студентами и школьниками. Соревнования открыты для молодых людей со всего мира. Команды участников могут быть сформированы студентами, независимыми клубами или некоммерческими организациями. В их состав входят два и более человек

Прикладной чемпионат молодых разработчиков, организованный как кубок молодежных робототехнических команд Франции, в 1998 году принял международный характер и получил название EUROBOT. Для популяризации робототехнических соревнований в странах-участницах были организованы национальные комитеты, которые в 2003 году образовали Европейскую Ассоциацию EUROBOT. В настоящее время движение Eurobot объединяет 450 команд из 30 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

В этом году на Чемпионате мира за звание первых среди лучших боролись 30 команд из разных стран.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Калининградские лицей и гимназия вошли в рейтинг лучших школ России

В рамках реализации проекта «Кадры для цифровой экономики» рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) был составлен рейтинг лучших школ России в сфере «Информационные технологии». Как пишут организаторы, цель составления рейтинга – определение школ, являющихся крупнейшими «поставщиками» студентов в вузы из списка лучших университетов по готовности к цифровой экономике.

- Рейтинг подготовлен на основе эксклюзивных данных о приемных кампаниях – информация предоставлена рейтинговому агентству RAEX непосредственно вузами. Статистика о школах была получена от 64 университетов, вошедших в шорт-лист рейтинга лучших вузов России в сфере «информационные технологии», - говорится в описании исследования.

В число 200 лучших вошли школы из 44 регионов России. При этом на Москву и Подмосковье приходится чуть более трети – 71 участник. Новосибирская область и Санкт-Петербург представлены в рейтинге десятью школами, по семь учреждений представляют Воронежскую область и Республику Татарстан, по шесть школ – Республику Башкортостан, Красноярский край и Нижегородскую и Самарскую области.

Попал в список и Калининград. Так, лицей № 49 Калининграда занимает 163 место, а гимназия № 40 – 181-е.