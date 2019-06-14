2019-06-14T14:44:37+03:00
Происшествия

«Ушел сполоснуть ножки...» Кто виноват в смерти шестилетнего мальчика в Советске

Тело ребенка, который пошел купаться в реку Неман, удалось найти в реке только на следующий день
Кирилл АлексеевНиколай Литвинов
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Обстоятельства гибели шестилетнего Артема сейчас выясняют следователи.Обстоятельства гибели шестилетнего Артема сейчас выясняют следователи.Фото: klops.ru
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Сообщение о том, что на пляже реки Неман в Советске пропал малолетний ребенок, поступило в полицию в среду в 13:05. В черте города у завода «Типек» отдыхала семья – отец, мать и их шестилетний сын Артем. В какой-то момент родители выпустили мальчика из вида, а когда хватились, найти не смогли.

Поисками занимались полицейские, спасатели и волонтеры. Увы, безрезультатно. Рано утром в четверг тело ребенка обнаружили в реке пограничники. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Произошедшее живо обсуждают в соцсетях. Как утверждают некоторые очевидцы, несчастный случай произошел после того, как Артема во время игры подкинули на руках и бросили в воду другие мальчишки, и якобы больше он на поверхности не появился. Однако с этой версией согласны не все.

- Я там была именно в этот момент, - написала одна из жительниц Советска. - На берегу и в воде была куча народа!!! Многие мальчики в воде делали кувырки с рук других мальчишек -шум, гам....Но версия с прыжками отпадает, потому что малыш очень боялся воды, купался только с папой. Как такое могло произойти?

- Подружка рассказала, она рядом была. Конкретна эта семья была без спиртных напитков. Пришли втроем, следили за мальчиком, купались вместе, - написала еще одна советчанка. - Как накупались пришли на покрывало, мальчик попросил у мамы быстренько сполоснуть ножки, они в песке были. Через несколько минут папа мальчика пошел и уже не нашел ребенка...

- Это хорошая семья, родители не пьют, и мальчишки у них отличные, - подтверждают в комментариях.

Трагедией в Советске, к сожалению, происшествия на воде не ограничились. Накануне, 11 июня, в Черняховске двое подростков получили травмы во время купания в районе стадиона на реке Анграпа. На следующий день в районе поселка Заовражное в Преголе утонул 32-летний мужчина.

На своей странице в Фейсбуке глава Янтарного Алексей Заливатский призвал родителей внимательнее следить за своими детьми во время пляжного отдыха.

- Сегодня (в среду - Ред.) за день родители четыре раза теряли своих детей. Четыре! - написал Алексей Заливатский. - Да, всех нашли. Но один случай, особенный. Мама потеряла трехлетнего ребенка. И кто-то сказал что видел как «мужик нес какую-то девочку завернутую в полотенце, а она кричала: «Мама, мама...». Тут же мамочкой делается вывод, что ребенка похитили! Звонит на 112. Понеслась. Нужно немедленно вводить план-перехват, блокировать весь Янтарный (а к нам как раз пол Калининграда приехало), включать систему оповещения, ну и далее по списку... Но тут ребенка принес спасатель.

Завершается пост призывом к родителям:

- У меня ОГРОМНАЯ просьба к родителям. Смотрите за своими детьми. Море рядом и всякое может случиться. Мы конечно поможем, но смотрите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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