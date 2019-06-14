Все на море! В Калининградской области побит рекорд по пригородным перевозкам

Самый жаркий день июня пришелся у нас на национальный праздник России. На термометрах зашкаливало за 30 градусов по Цельсию. Народ, очумев от городского зноя, бросился штурмовать электрички. И вот вам десятки тысяч людей в одном порыве сделали рекорд по пригородным перевозкам на взморье, которые еще недавно чиновниками были признаны убыточными, нерентабельными, непопулярными. Калининградцы, кажется, все как один, пересели на «Ласточки».

Итак, с 1 по 7 июня поезда доставили к морю 64 тысячи 201 пассажира. В обратном направлении в Калининград на «ласточках» вернулось несколько меньше на 1 тысячу 103 человека. Интересно, куда делись все эти любители побережья? Тем не менее, это своего рода рекорд с постсоветских времен. Ведь до чемпионата мира по футболу электричек было до неприличия мало. Теперь поезда гоняют в Светлогорск, Пионерский и Зеленоградск фактически каждый час. Но все равно мало, так как в вагонах в пиковые часы давка. Напомним, что заказчиком перевозок по пригородным направлениям КЖД является правительство региона. Оно идет навстречу пожеланиям людей.

- За неделю больше всего куплено билетов из Калининграда в Светлогорск и обратно – 47 тысяч 702, в Зеленоградск соответственно 46 тысяч 889 билетов, - сообщил «Комсомолке» исполняющий обязанности министра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

Из Калининграда до станции Пионерский курорт прибыли и вернулись с моря домой 30 тысяч 452 любителей пляжного отдыха. На последнем месте Балтийск, куда редко ходит дизель. Сюда по железной дороге отправились отдыхать 2 тысячи 256 человек.

Таким образом, пока лидирует Светлогорск, на пятки ему наступает "город кошек" Зеленоградск, а на третьем месте Пионерский курорт.

Если дело так пойдет дальше, то за лето на калининградское взморье по стальным магистралям с комфортом перевезут более миллиона туристов.