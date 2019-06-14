Хлеб - это святое: как в Суздале корреспондент "Комсомолки" чуть китайца не поколотил

Еще задолго до того, как попасть в Суздаль, слышал от друзей и знакомых, что это город-лубок, что там все для туристов, и потому ходульное и не настоящее. Возможно, однодневное пребывание не дает мне права так говорить, но я все-таки скажу: вранье это все!

Первое, что в городе бросается в глаза – любовь жителей к тому, что им досталось. Если во время посещения Переславля-Залесского или Углича уже через несколько минут нападает дикая тоска из-за обилия сайдинговых фасадов и фронтонов, рекламных растяжек и прочего евроремонта, то в Суздале намного приятнее. Пепелищ на центральных улицах я не заметил – а это уже полдела. Да, местами есть типичная русская коммунальная безалаберность, но на общем фоне она не бросается в глаза. Главное, что есть у Суздаля, – это ландшафт и архитектура. Удивительно, но к двум этим вещам тут относятся бережно.

Святые ворота и колокольня Ризоположенского монастыря.Фото: Иван МАРКОВ

Вообще, это первый город, в котором я практически сразу заметил новые резные наличники на окнах старинных домов (обычно старые сбивают, и на их месте ничего не появляется). В этих теремах иногда размещаются кафе и рестораны. Среднерусский коммерсант, почуяв туриста, обычно рассуждает примерно таким образом: «Сейчас гнилой сруб законопачу монтажной пеной, закрою снаружи фасадными панелями, и денежный народ ко мне потянется». Нет, так не работает. Похоже, в Суздале это поняли. Туристу нужна оригинальная история. Если церковь стоит у реки, а через речку перекинут мост, то этот мост здесь будет не стальным и не бетонным – его построят из дерева. И это даже несмотря на то, что мост регулярно придется отстраивать заново. Пример - Богоявленская церковь и перекинутая с одного берега Каменки на другой переправа из тесовой доски. Вид этого всего великолепия – как с цветной фотографии Прокудина-Горского.

Терем уральского суздальца с "автобиографическими" наличниками.Фото: Иван МАРКОВ

Территория вокруг монастырей не загромождена новостроями, поэтому окрестности с высокого берега, на котором стоит Александровский монастырь, радуют глаз. У того же Горицкого монастыря в Переславле-Залесском есть то же преимущество: сам он на холме, и со смотровой площадки открывается вид на Плещеево озеро. Однако близость к Москве сыграла с историческим городом злую шутку: вся низина, которую охватывает глаз, там застроена разнокалиберными дачами разной степени уродливости. Если в Суздале воображение тут же рисует отряды московитов и тверичей, сражающихся на горизонте за ярлык татаро-монгольского хана, то в Переславле хочется скорее спуститься, чтобы спрятаться от хаоса современной застройки.

Теперь о еде, напитках и сувенирах. За последними нужно направляться на Торговую площадь. В отличие от таких городов, как Бежецк, загромождать историю стальными ларьками здесь не стали, а каменную мостовую не закатали в асфальт в соответствии с ГОСТами. В общем, аутентичность сохранена и тут. Советовать купить что-то конкретное не буду – выбор сувениров в Суздале огромный. Но медовуху попробовать нужно (тем более, она там есть и безалкогольная).

Сохранение архитектурного облика Суздаля, начинается с таких мелочей, как пешеходный мост из дерева.Фото: Иван МАРКОВ

Что касается еды, то искать что-то по провинциальному карману пришлось долго. Параллельно с нами выискивала глазами кафешку группка китайцев. Практически одновременно с ними мы плюхнулись за столики и принялись изучать меню. Один из китайцев, не дожидаясь приготовления борща, достал из пакета буханку хлеба и принялся разделывать ее ножом и вилкой. Буханка поддаваться не собиралась, и китаец, плюнув на свое занятие, пошел искать птиц, чтобы скормить мякиш. Птицы из рук иностранца еду принимать отказались, поэтому он отправил буханку в мусорное ведро. Если честно, мне даже захотелось дать ему затрещину, но до международного скандала я решил не допускать: китайцу простительно – он хлеб, наверное, вообще впервые в жизни увидел. Откуда ему знать, что в России он всему голова.

Кстати, в кафе все оказалось на удивление съедобно, а порций хватило, чтобы наестся. В этом плане Калининградской области есть, у кого поучиться, потому что за пределами самого Калининграда найти что-то съедобное и недорогое можно разве что в магазине.

Ну и напоследок нельзя не сказать о том, что переезжающие в тихий Суздаль на постоянное место жительства россияне заражаются энергетикой этого тихого места. Недалеко от земляного вала, что со стороны суздальского кремля, есть один дом, в который некоторое время назад въехал мастеровой мужик с Урала. На фоне всех остальных изб его домину мы заметили по высокой скульптуре аиста во дворе, изготовленной из сена. Узоры каждого наличника на его окнах отличались, и рассмотреть их удалось, только приблизившись вплотную. На одном вырезаны лыжи, на другом – дирижабль, на третьем – самолеты. Хозяина мы дома не застали, но его соседка-пенсионерка рассказала, что каждый наличник рассказывает эпизод из жизни домочадцев.

Вид на старинный монастырь.Фото: Иван МАРКОВ

- Вон, видите, наличник, на котором туфельки женские вырезаны и логотипом московского метрополитена? На нем же внизу вагоны поезда метро и сердца. Это значит, что хозяин этого дома со своей женой в метро познакомился! – веселится соседка. – А самолеты на другом наличнике, потому что небо – это его мечта. Говорят, у него и самолет свой есть, но я не видела. Машины он старинные еще коллекционирует, так эти вот под навесом у него стоят.

В общем, Суздаль – это тот город России, посетить который нужно обязательно. В моем личном рейтинге это пока второй по значимости город Золотого кольца после Ярославля. Правда, один незакрытый гештальт в этом списке все-таки имеется. Это Владимир, но туда уже в следующий раз.