Год после чемпионата мира: как Калининград распорядился наследием мундиаля

Можно сказать, что чемпионат мира-2018 в Калининграде начинался дважды. Сначала - 14 июня, когда трансляцией матча Россия - Саудовская Аравия открылась фан-зона. Затем - 16 июня, когда наш стадион принял первый матч Хорватия-Нигерия. С какой стороны ни посмотри, на этой неделе исполняется ровно год со старта мундиаля, а, значит, есть отличный шанс посмотреть, как мы успели распорядиться наследием главного футбольного турнира планеты.

Так город готовили к турниру в прошлом июне.Фото: Александр Подгорчук

Стадион «Калининград»

После окончания мундиаля футбольная жизнь у нас продолжает бить ключом - стадион «Калининград» принял на своем поле матчи еще трех разных турниров. Весь сезон 2018/19 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) здесь проводила домашние игры «Балтика». В сентябре те же «балтийцы» сыграли на новой арене с «Локомотивом» в 1/16 финала Кубка России, а в октябре в Калининграде впервые встречали сборную России - наша команда сразилась со шведами в Лиге Наций. Кроме футбола, на арене играли и в регби - в апреле в Калининграде прошел юниорский чемпионат Европы.

Самым громким футбольным событием после ЧМ-2018 у нас пока что был матч Россия-Швеция.Фото: Александр КАТЕРУША

С момента окончания ЧМ-2018 на стадионе «Калининград» побывали 159 тысяч 453 футбольных болельщика. Больше всего зрителей собрали матч Россия – Швеция (31 тысячу 690 человек) и «Балтика» - «Локомотив» (25 тысяч 231). Увы, но рядовые поединки «Балтики» в ФНЛ такого ажиотажа не вызывают. Пока что лучшая посещаемость одного матча – 10 тысяч человек. Очевидно, что главная причина кроется в провальных результатах команды, поскольку сам по себе интерес к футболу у калининградцев никуда не испарился. Заполненные трибуны на игре сборной и матче «Балтики» против звездного «Локомотива» - наглядное тому подтверждение.

Что касается финансовой стороны, то новый стадион до сих пор так и не перешел в областную собственность и находится в управлении Федерального государственного унитарного предприятия «Спорт-Инжиниринг». Чтобы проводить свои матчи, «Балтика» платит аренду – около 2 миллионов рублей за игру. Пока что это единственные траты, которые в связи с появлением стадиона несет областной бюджет («Балтика», напомним, тоже в основном финансируется из казны). В правительстве области рассчитывают, что в ближайшее время арена наконец перейдет на баланс региона и арендные ставки удастся снизить. Кроме того, готовится бизнес-план по дальнейшему использованию главного спортивного наследия чемпионата мира. Пока что точно можно сказать, что масштабные концерты «Калининград» принимать готов: 4 июня в чаше стадиона отгремело выступление группы «Ленинград» - это было первое неспортивное мероприятие. Послушать Сергея Шнурова пришли около 20 тысяч человек, и, судя по всему, никаких неудобств никто не испытал.

Юниорский чемпионат Европы по регби прошел на тех же площадках, которые готовили к мундиалю.Фото: Александр Подгорчук

Октябрьский остров

Благодаря чемпионату мира Калининград получил в свое распоряжение огромную территорию, и одним футболом на стадионе ее использование не ограничивается.

Во-первых, через остров теперь удобно ездить. Да, формально Восточную эстакаду можно считать незавершенной, поскольку проект предусматривает в перспективе возведение второй части объекта. Но на деле калининградцы уже получили новую транспортную развязку, и она реально работает. Именно через остров и мост многие теперь, например, объезжают пробки на Московском проспекте.

Вокруг стадиона появился не только офшор - началось строительство культурно-образовательного музейного комплекса.Фото: Александр Подгорчук

Во-вторых, началось создание разрекламированного культурно-образовательного музейного комплекса, который будет включать музыкально-образовательный центр, хореографическую академию, высшую школу музыкально-театрального искусства, филиал Большого театра и сопутствующие объекты. Также в планах все более активное использование территории, непосредственно прилегающей к стадиону «Калининград». Прошлой осенью здесь прошел мировой чемпионат фейерверков, а в июле сюда впервые переедет День города.

В-третьих, Октябрьский остров стал офшором или, говоря официальным языком, «специальным административным районом». На сегодняшний день здесь зарегистрировались 8 резидентов, хотя оценить отдачу от них пока сложно. Предполагается, что резиденты будут оплачивать регулярный сбор, который в полном объеме поступит в областной бюджет. А вот строить фабрики и заводы резиденты не станут – только офисы.

Ложкой дегтя пока остаются проблемы с благоустройством и инфраструктурой острова. За пролетевший год здесь погибла часть высаженной перед чемпионат зелени, асфальт кое-где пошел волнами, а тротуарная плитка проседает и иногда даже проваливается.

К сожалению, покрытие из плитки на острове местами уже пошло вот такими волнами. Были и провалы.Фото: Александр Подгорчук

«Локомотив», «Пионер», «Балтия»

Кроме арены на острове, к чемпионату мира готовили стадионы «Локомотив», «Пионер» и «Сельма» в Калининграде и площадку «Балтия» в Светлогорске. Без дела ни одна из них не осталась, хотя используются они по разному.

«Пионер» по-прежнему относится к городской СШОР №5 по футболу. У входа можно найти фигурку Волка-Забиваки и сделать с ним фото. Тренировки ребят и местные турниры преимущественно проходят на площадке с искусственным покрытием. Натуральный польский газон на основном поле (здесь тренировалась перед своим матчем сборная Испании) пока берегут - он тоже будет заменен на искусственный. Также на «Пионере» должна появиться площадка для воркаута.

Поменяют газон и на «Локомотиве», который ждет масштабное строительство. Стадион находится в управлении ДЮСШ №12 по боксу. Тут обустроят 400-метровые беговые дорожек и две дополнительные дорожки с синтетическим покрытием для бега по прямой. Кроме того, как сообщили в комитете социальной политики мэрии, планируется строительство здания для школы бокса, зала для художественной гимнастики, двух крытых теннисных кортов. Самым громким событием после мундиаля для «Локомотива» стала открытая тренировка сборной России после октябрьского матча со Швецией. Футболисты около часа бегали и разминались, а потом раздавали автографы и фотографировались с воспитанниками калининградских футбольных школ. В апреле здесь же прошли матчи регбийного чемпионата Европы (как и на «Сельме»).

Стадион «Балтия» в Светлогорске во время мундиаля был тренировочной базой сборной Сербии. В сентябре и мае там провели детский российско-польский турнир по футболу, а сейчас в Светлогорске будет готовиться к новому сезону калининградская «Балтика».

Парковка-ярмарка

Огромную перехватывающую парковку на улице Суздальской в Калининграде открывали в первую очередь для иногородних болельщиков. Планировалось, что гости будут оставлять личный транспорт и пересаживаться на шаттлы. Но уже во время чемпионата стало понятно, что такая большая автостоянка (на 4200 мест!) не особо и нужна - в дни матчей она заполнялась чуть больше, чем на треть. Власти связали это с тем, что жребий не свел в Калининграде команды из ближайших стран (в первую очередь - Польши и Германии), поэтому болельщиков на автобусах оказалось меньше, чем могло быть.

Вместо парковки на Суздальской открыли ярмарку, но и ее судьба теперь под вопросом.Фото: Александр Подгорчук

В октябре на месте парковки открыли ярмарку выходного дня. В декабре здесь же торговали елками. Правда, около месяца назад муниципальные автобусы №37 перестали делать дополнительную остановку, чтобы подвести на ярмарку покупателей. Продажи у фермеров упали и хотя торговля по выходным все еще идет, будущее этой затеи туманно. Одно известно точно - в районе ярмарки-парковки начнут строить большой жилищный комплекс. Такое развитие территории предполагалось изначально.

Туризм

Власти не раз подчеркивали, что чемпионат мира - это идеальная возможность показать нашу страну во всей красе с тем, чтобы гости мундиаля захотели приехать еще раз. Получилось это или нет, сказать трудно. Хотя цифры обнадеживают.

Предварительная загрузка отелей региона в мае составляла 72% против 64% в прошлом году. Всего с 1 по 12 мая этого года наш регион посетили свыше 45 тысяч туристов, причем около 10% из этого числа – иностранцы. Есть ли среди нынешних гостей те, кто приезжал на ЧМ-218, неизвестно.

Первыми дух мундиаля в наш город принесли хорватские и нигерийские болельщики.Фото: Александр Подгорчук

- Туристический сезон 2019 года будет показательным, - заявил на одной из пресс-конференций министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Чемпионат мира по футболу серьезным образом способствовал продвижению региона на российском и иностранном туристическом рынке. Также в июле этого года заработает режим электронных виз – иностранные туристы смогут воспользоваться новым преимуществом. Поэтому уже сейчас видим по данным сервисов бронирования, что путешествие в Калининградскую область планируют заранее. Мы рассчитываем, что точно не ухудшим показатели прошлого года, а по лету будет рост 7 процентов.

Жаль, кроме магнитиков с символикой мундиаля и надписью «Калининград» приобрести на память что-то связанное с ЧМ-2018 сегодня довольно трудно.

Деньги

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на оргкомитет «Россия 2018», Калининград получил максимальный эффект от ЧМ-2018 среди регионов РФ - 20% годового валового регионального продукта. Позже это косвенно подтвердили городские власти. В сравнении с 2017 годом доходы городского бюджета увеличились в прошлом году на 1,1 млрд рублей. На публичных слушаниях глава комитета экономики и финансов Наталья Дмитриева заявила, что не последнюю роль в этом сыграл прошедший чемпионат мира.

Сколько именно потратили болельщики в Калининграде, до сих пор точно не подсчитано. По данным платежной системы Visa только на стадионе в дни матчей зрители оставили чуть больше 16 миллионов рублей.