Истории врачей: «Как-то в отделение заползла гюрза, а на скорпионов мы вообще не обращали внимания»

Попал в самое пекло – тиф, чума, холера

Главный внештатный инфекционист региона Игорь Иванов:

- Родом я из Ленинграда. Выбор профессии был предопределен. Мой родной дядя был инфекционистом, выпускником Ленинградской военно-медицинской академии. Тоже закончил этот вуз в 1987 году и попросил распределить меня туда, где много инфекционных болезней и попал в Туркестанский округ, сначала в Ташкент, а потом в Каракалпакию, район Кызыл-Кум, что в переводе значит «желтые пески». Город Тахиаташ, там работало первое в СССР холерное отделение. После развала Союза, вернулся на родину жены, в Калининград. Но именно этот период работы в Узбекистане мне запомнился ярче всего. Помню, как мне показали пациента с подозрением на чуму, он был укушен тарбаганом, пустынным зверем, походящим обликом на огромного суслика. Работать в тех краях было опасно, но у нас молодых специалистов страха не было. Чума, холера, вирусные гепатиты, кишечный и брюшной тиф, болезнь Боровского или лейшманиоз кожи, лепра там банальные инфекции. Рядом с нами был лепрозорий, работали в природных очагах. Летним днем в пустыне жара 70 градусов, зимой минус 40 по Цельсию. Если машина шла через пустыню и глохла, это означало верную гибель экипажа, мобильной связи не было. Но ездили на вспышки инфекций и даже не думали об этом. Сам нарвался на такую практику, но приобрел колоссальный опыт и насмотрелся диковинных вещей. Как-то из моего отделения выползла настоящая гюрза и никто не паниковал. Мы отошли в сторону, открыли дверь и выпустили змею, она уползла себе в пустыню. А скорпионы скакали по полу в палатах и коридорах. На них просто не обращали внимания. Ко всему привыкает человек.

Главный внештатный инфекционист региона Игорь Иванов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строгая дама с татуировкой

Главный калининградский внештатный травматолог, заведующий отделением ЦГКБ Алексей Федоров:

- Я медик в третьем поколении. Дедушка был фельдшер, папа хирург-травматолог, мама гинеколог. Жили в Казахстане. После школы не раздумывания поступил в медицинскую академию в Целинограде. В 1999 году получил диплом, купил билет и приехал в Калининград. Сначала работал в БСМП, затем в Центральной городской клинической больнице оперирую уже 19 лет. Бывали курьезные случаи. Лечил одну бабушку, ей было около 90 лет, дама строгая. Привозим в операционную, а у нее на бедре татуировка: «Леха». Тату операции не помешало, но увидев это, сложно было сдержаться, смешно! А вообще, каждый день у нас тяжелые пациенты, сочетанные травмы, ДТП. Чем хороша наша специальность – сразу виден результат. Прооперировали бедро, колено или голень, человек уже на следующий день может встать на костыли и ходить. На поток поставили высокотехнологичные операции. Сейчас это рутина. Не стоим на месте и результаты радуют. Отдыхать люблю на природе, занимаюсь охотой и рыбалкой, но не ради трофеев. Никогда не ставлю цель добыть зверя или поймать рыбу, просто хобби для души.

Главный калининградский внештатный травматолог, заведующий отделением ЦГКБ Алексей Федоров.

По опыту древних японцев

Главный внештатный стоматолог – главный врач областной стоматологической клиники Евгений Волков:

- Вырос в поселке Железнодорожный. С детства мечтал быть хирургом, хотел лечить, помогать людям. Школьником спасал раненых зверюшек и птиц, так и пошел дальше. Закончил Смоленскую государственную медицинскую академию. Стал стоматологом. И горжусь тем, что нам удалось поднять на высокий уровень качество оказания стоматологической помощи в регионе. У нас прекрасные врачи и зубные техники. Это признанный факт. А начинал хирургическую практику в клинике на улице Пролетарской. Был молод и хотел все знать. Изучил древнюю японскую практику удаления зубов. Японцы удаляли зубы при помощи силы пальцев. И я попробовал, удалил пациенту таким образом очень подвижный зуб, образно говоря, скрутил его без щипцов. Слава моментально разнеслась. Ко мне приходили люди и просили – удалите без щипцов. Но такие операции специфичны, далеко не всегда показаны, поэтому пришлось отказывать в подобной манипуляции. Вот еще один из примеров, я тогда работал в военно-морском госпитале. Пришел пациент – все передние зубы болтаются-шатаются. Офицер решил удалять. Я сказал, что давайте, попробую их сохранить на 2-3 года. Буду очень рад. Военнослужащий согласился. Я сделал специальную металлическую конструкцию. Пришел пациент ко мне почти через 9 лет, уже в областную стоматологию: «Посмотрите, вот стоит ваша работа!» Было очень приятно.

Я люблю отдых на море, вода меня успокаивает, с удовольствием плаваю. Раньше серьезно занимался большим теннисом и сейчас иногда играю, но больше в шахматы. Горные лыжи не самая страстная любовь, но тоже могу.

Главный врач областной стоматологической клиники Евгений Волков.

Поэт, прозаик, водолаз

Заместитель главного врача Калининградской станции скорой помощи Валерий Сергеев:

- Пришел в медицину в 1976 году, потому что мама у меня доктор и дедушка с бабушкой по ее линии. И дочь станет врачом, она пока учится. А папа был военным летчиком, он сказал: «Сын, поступай куда хочешь, а в летчики запрещаю!». Дело в том, что он и сам падал, чудом остался жив. А самыми трагическими воспоминаниями детства, были похороны его друзей, летчиков. В 1982 году закончил морское отделение военно-медицинского факультета. Пока учился с парашютом прыгал, под воду спускался водолазом, стажировался на боевых кораблях. Распределили меня на Балтику, здесь я прослужил 25 лет, стал подполковником морской авиации. В то время у меня появилось в авиационном полку отличные друзья. Их пятеро, они потом получили звания «Герой России», первыми взлетели на Северном флоте с авианосца «Адмирал Кузнецов». Два из них генералы, трое полковники. С 2005 года работаю в городской станции скорой медицинской помощи. По мере вдохновения и сил занимаюсь литературой, пишу стихи, рассказы и сказки. Член союза российских писателей. У меня издано 10 книжек, столько же не издано. Презентацию последней работы устроили в библиотеке имени Чехова. Это фантастическая проза, поэзия. Очень долго, профессионально занимался рукопашным боем, тренировал подростков в клубе «Илья Муромец» в Чкаловске. Один из моих воспитанников дважды стал чемпионом Европы. И сейчас занятия единоборствами не оставляю, чтобы песок не посыпался. А песок в старости – это нерастраченный в юности порох. Поэтому всех призываю к физкультуре.