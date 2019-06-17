2019-06-17T10:41:20+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» запустил программу «Друг»

ОАО Банк «Открытие» запустил новую программу лояльности «Друг». Главное преимущество программы – повышенный кэшбек до 11%.
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Основу программы составляет обновленная флагманская карта Opencard банка «Открытие». Opencard позволяет накапливать бонусные рубли за покупки. Размер начисленных бонусных рублей может составить до 11% в зависимости от категории товаров и услуг, которую выберет клиент, и начисляется на сумму покупок по карте за отчетный месяц.

Клиент может выбрать в интернет-банке или мобильном предложении одну из пяти категорий:

• До 3% за все покупки – категория «Друг все вернет»;

• До 11% за покупки в категории «АЗС и Транспорт» + до 1% за все остальное – категория «Друг поможет в пути»;

• До 11% за покупки в категории «Кафе и рестораны» + до 1% за все остальное - категория «Друг всегда угостит»;

• До 11% за покупки в категории «Аптеки и салоны красоты» + до 1% за все остальное – категория «Друг подарит заботу»;

• До 11% за покупки в категории «Отели и билеты» + до 1% за все остальное - категория «Друг откроет весь мир».

Категорию можно менять бесплатно раз в месяц в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

Накопленные бонусные рубли не сгорают, их можно конвертировать в реальные деньги и компенсировать бонусными рублями свои покупки, совершенные по карте.

Дополнительно всем клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, а также снятие наличных в банкоматах любых банков и пополнение счета, в том числе с помощью перевода с карт других банков, без комиссий. Все указанные преимущества доступны для владельцев Opencard без каких либо дополнительных условий.

Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР и может быть дебетовой либо кредитной.

В ближайшем будущем «Открытие» планирует развивать программу и значительно расширить возможности «Друга»: она не будет ограничиваться исключительно карточным продуктом и охватит всю продуктовую линейку банка.

«Новая программа лояльности позволит нам накапливать и анализировать опыт общения клиента с банком. Таким образом, мы получим возможность прогнозировать поведение пользователей, своевременно предлагая им свою помощь. Потому мы и назвали нашу новую программу лояльности «Друг», - говорит Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления, руководитель розничного блока банка «Открытие». – Благодаря «Другу» в перспективе мы сможем значительно нарастить кросс-продажи и, уверен, стать основным расчетным банком для большинства наших клиентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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