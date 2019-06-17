Полеты на тарзанке, байдарки и древнерусская ладья: Андрей Ермак рассказал, зачем туристам ехать на восток Калининградской области

Министр культуры и туризма Андрей Ермак отправился на восток области, чтобы проконтролировать ремонт дома культуры в поселке Новостроево Озерского района, объяснить, почему до сих пор не получилось превратить озерскую кирху в концертный зал и заодно попиарить несколько турпродуктов.

ДК обойдется без кабинета директора

В Новостроево министра явно ждали. Одни дети репетировали в обновленном концертном зале песни про Русь-матушку, другие скребли лопатами асфальт, сгребая пыль с обочин в кучки, а третьи эти кучки уносили куда-то на носилках. Ожидание немного затянулось, да и жара делала свое дело, поэтому журналисты разбрелись по поселку в поисках мороженого, занятые в культурной программе школьники расселись по креслам, а подростки, трудоустроенные на лето, начали драться на лопатах.

Отремонтированный дом культуры в Новостроево.Фото: Иван МАРКОВ

- Фасад у нас сделали, отмостку, облик дома культуры полностью изменили, - попыталась взбодрить оставшуюся прессу представитель администрации Наталья Строганова. – В общем, сделано все вплоть до ремонта кабинетов и костюмерной. Из оборудования - свет-звук и кресельная группа. Пять с половиной миллионов мы из областного и федерального бюджета на ремонт получили, и еще где-то три миллиона из бюджета муниципалитета использовали.

Тут журналисты обратили внимание на дом, стоящий поблизости. Три его стены были облепленными, а четвертая (со стороны дома культуры) – отштукатурена и покрашена в светло-зеленый цвет.

- Это на другие деньги делалось, - спохватилась Строганова. – Тут бабуля живет, за которой родственники ухаживают, так что дом не заброшен.

- Одну стену сделали, чтобы вид был, - добавила глава администрации Наталья Макрецкая.

Приехавший в это время Андрей Ермак тут же деловито осмотрел здание, пробежал мимо репетировавших песню детей и поднялся на второй этаж. Там он ожидал увидеть кабинеты для занятий, но нашел только две комнаты, в одной из которых находился кабинет директора.

Дом в Новостроево, который отремонтировали только "для вида".Фото: Иван МАРКОВ

- А дети у вас в кабинете что ли занимаются? – удивился министр.

- Бывает и такое, - неловко ответила Макрецкая.

- Я, конечно, не настаиваю, но, мне кажется, директор ДК может и в школе посидеть, - ответил Ермак, на что глава послушно кивнула.

Вскоре, одна из сотрудниц дома культуры сказала, что детей в поселке много, и заниматься сюда ходит около сотни школьников. Так это или нет, проверить было сложно, но в поселке сегодня проживает около 670 человек.

Тарзанки, байдарки и несчастливая кирха

Следующим пунктом визита стал Озерск, где делегацию ожидал, прохаживаясь по берегу Анграпы, местный предприниматель Андрей Елизаров. Журналистов Елизаров тут же усадил в байдарки и отправил сделать несколько кругов около моста (министр кататься отказался), а сам параллельно рассказывал, как ему удается наращивать турпоток. Представители администрации объяснили, что парк, с которого стартуют байдарочные туры, предприниматели содержат сами (зеленая зона находится у них в аренде за рубль в год). С 2013 года этот парк стал привлекать к себе туристов, так как тут на деньги программы приграничного сотрудничества удалось построить веревочный парк. Его обслуживанием тоже занимается Андрей Елизаров с братом.

Озерск. Андрей Ермак летит на тарзанке над Анграпой.Фото: Иван МАРКОВ

- Пусть простят меня правдинцы со своей Лавой, но в Калининградской области самая красивая и самая байдарочная река – это Анграпа, - улыбался Елизаров. – Сейчас мы обсуждаем с руководством музея Канта в Веселовке новый байдарочный маршрут, потому что Веселовка тоже на Анграпе стоит. Также мы думали о велосипедном маршруте до Голдапа, потому что там тоже есть легенда, связанная с Кантом. Пока это все в разработке, и интерес у туристов есть.

Перед посещением озерской кирхи, у которой из-за долгого ожидания реконструкции пару лет назад с колокольни свалился деревянный шпиль, Андрей Ермак решил прокатиться по канатной дороге над рекой. Вместе с ним с гиканьем над водой пролетели журналисты. Это всех взбодрило, тем более, что посещение кирхи было совсем безрадостным. Объект культурного наследия уже давно планируется восстановить и сделать там концертный зал, но по нему до сих пор нет проектно-сметной документации. Прямо сейчас власти Озерска собираются расторгнуть контракт с Санкт-Петербургским проектировщиком из-за которого проект не прошел экспертизу. Сразу после того, как он вернет деньги, поиски добросовестных подрядчиков продолжатся.

- Мы ничего не теряем, деньги мы вернем, - прокомментировал ситуацию Ермак. – Проблема в том, что мы теряем время. Его нельзя оценить, потому что оно бесценно, и его нельзя вернуть.

Одна деревня уже есть, вторая в уме

После Озерска погода резко начала портиться. Когда делегация подъезжала к культурно-историческому парку «Ушкуй», там ветер уже успел унести шатры и разбросать по поляне средневековое оружие. Тем не менее, реконструкторов стихия из колеи не выбила, и они пригласили гостей к столу, за которым подавали приготовленное на огне мясо.

Вход в историческую деревню "Ушкуй".Фото: Иван МАРКОВ

Клуб «Западная башня», который в этом году снова подтвердил свой высокий статус на «Битве наций» (калининградские реконструкторы в составе сборной России заняли первое место), продолжает расширять свою историческую деревню.

- Все здесь сделано нашими руками за четыре года, - рассказывает Артем Саванович. – Деньги мы сюда вложили те, которые домой, в семьи, не донесли. Бойцов у нас около 20, но членов клуба – около 50, поэтому мы все здесь работаем практически постоянно с женами и детьми.

Андрей Ермак и реконструкторы.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Савановича, строительство восточно-европейской деревни сейчас уже практически закончено, но в планах построить рядом деревню западно-европейскую. Параллельно с этим в деревне работает кузница, гончарная мастерская, есть своя коптильня. Близость реки Лавы позволяет строить свой речной флот. В частности, сюда же будут потрачены средства потанинского гранта, выигранные на проект «Древнерусская ладья».

Ну а 28-30 июня 2019 года здесь, в трех километрах от Правдинска, состоится международный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры «Все на Ушкуй!». Администрация, заметив, что средневековая деревня начинает привлекать в район туристов, даже согласилась поддержать ребят ремонтом дороги.