О них не писали в газетах: Войну прошел без единого ранения, но чуть не утонул на «Дороге жизни»

В этом году в канун 9 мая сразу несколько популярных блогеров настоятельно рекомендовали своим подписчикам прочитать книгу фронтовика Николая Никулина «Воспоминания о войне». Самые страшные страницы из книги этого жесткого мемуариста посвящены Волховскому фронту, а именно станции Погостье, в районе которой за неполных три месяца зимы-весны 1942 года Красная Армия потеряла более 30 тысяч солдат и офицеров убитыми и пропавшими без вести. Воевал в этих местах и уроженец Рязанской области Вячеслав Алексеевич Сауткин, которому повезло выжить в мясорубке сначала под Ленинградом, потом под Сталинградом, на Украине и в Прибалтике. Сауткин, так же как и Никулин, отправился на фронт в июне 1941-го, но Победу он встретил не в Берлине, а в Восточной Пруссии. Был дважды награжден и, по счастливой случайности, ни разу не ранен.

Единственная запись в трудовой

До войны, как рассказывает дочь Вячеслава Алексеевича Татьяна Суханова, семья Сауткиных пережила ссылку в Киргизию и смерть главы семьи.

- Наша семья родом из рязанского села Купля, она была зажиточной, - рассказывает Суханова, - а потому попала под репрессии. После раскулачивания деда Алексея вместе с женой и маленькими детьми отправили в Среднюю Азию.

В Киргизии Алексею Сауткину удалось найти место – он устроился кассиром и вынужден был, постоянно рискуя своей жизнью, переносить крупные суммы на большие расстояния. Без охраны, конечно. Однажды его подстерегли басмачи, которые изрубили бедолагу шашками, забрав все деньги. Тело кассира нашли только через несколько месяцев.

После смерти отца Вячеслав остался за старшего. Обучившись работать на тракторе, он на нем так всю жизнь и проработал в одном из киргизских колхозов. Как утверждает Татьяна Суханова, в трудовой книжке Вячеслава Алексеевича была только одна запись. Так получилось и на войне. Практически весь свой боевой путь Сауткин прошел в одном полку и в одном звании.

Сразу после нападения Германии на Советский Союз 19-летний Слава ушел на фронт добровольцем, попав в артиллерию. Лето и осень 1941-го красноармеец Сауткин пережил на Западном фронте, терпевшем одно тяжелое поражение за другим, а в феврале 1942-го он попал в 22-й гвардейский артиллерийский полк 3-й гвардейской стрелковой дивизии, сражавшийся на ленинградском направлении – в районе Волхова. Дивизия в канун Нового года и весь январь вела бои в районе Погостья, описанного уже упоминаемым Никулиным.

- Чего стоил, например, переход через железнодорожное полотно под Погостьем в январе 1942 года! - писал он. – Этот участок простреливался и получил название «долина смерти». (Их много было, таких долин, и в других местах.) Ползем туда вдесятером, а обратно — вдвоем, и хорошо, если не раненые. Перебегаем по трупам, прячемся за трупы — будто так и надо. А завтра опять посылают туда же...

Вячеслав Сауткин.Фото: из семейного архива

Спасение на «Дороге жизни»

Вячеслав Сауткин, конечно, своих мемуаров о войне не оставил, так как рассказывать о ней он вообще не любил, но его дочь Татьяна запомнила две его истории, связанные с Волховским фронтом.

- Однажды отец шел вместе с сослуживцами по развалинам какого-то поселка под Волховом и услышал плач ребенка. Конечно, он направился на звук этого плача и вскоре увидел разбомбленный дом с заваленной обломками дверью. Когда удалось разобрать завалы и открыть дверь, из-за нее пахнуло трупным смрадом. Внутри отец увидел грудного ребенка, ползавшего по распухшему и уже начавшему разлагаться трупу матери. Он тут же схватил его, завернул в какое-то тряпье, сверху накрыл своим тулупом и побежал в часть. Спасти мальца удалось – его отправили в детский дом на большую землю. Помню, как папа плакал, когда рассказывал это…

Другая история случилась зимой на «Дороге жизни» через Ладожское озеро, когда Вячеслав Сауткин тянул трактором по льду гаубицу. Толщина льда была еще не достаточна, чтобы выдержать такой груз, и трактор вместе с гаубицей провалился. Сам красноармеец буквально в последний момент успел выпрыгнуть из кабины, но угодил в полынью.

- Папа рассказывал, как барахтался в ледяной воде, но никто не мог прийти к нему на помощь – груженым продовольствием машинам нельзя было останавливаться, - продолжает Татьяна Суханова. – Регулировщица направила поток грузовиков чуть левее полыньи, и про него, тонущего, как будто бы все забыли. Спас сослуживец по имени Павел, который издали увидел, что произошло. С криком «там же Славка!» он выпрыгнул из машины, схватил багор и вытащил отца, которого намокшая одежда уже начала тянуть на дно.

Эта история стала семейной легендой. Одного из внуков Вячеслава Сауткина назвали Павлом в честь того самого спасителя.

Награды разведчика

Тем временем, шли месяцы, и на фронте постепенно происходил перелом. В декабре 1942-го 3-я гвардейская стрелковая дивизия была переброшена под Сталинград. Вместе с ней на юг отправился и красноармеец Сауткин, который уже через два месяца принимал участие в освобождении Новочеркасска. Правда, вскоре дивизия наткнулась на мощное сопротивление противника у реки Миус и перешла к обороне.

В конце июля 1943 года из-за контрудара противника дивизия Сауткина в полном составе попадает в окружение, в котором она находится три дня. Следующий месяц также проходит в ежедневных боях. Только за третью неделю августа дивизия теряет более 4 тысяч человек убитыми и ранеными.

Получив пополнение, осенью и зимой соединение Сауткина участвует в освобождении Украины, а в конце весны 1944-го отправляется в резерв, чтобы подготовиться к Шяуляйской наступательной операции. До зимы 22-й гвардейский артиллерийский полк, в котором Вячеслав Сауткин специализируется на обнаружении огневых точек противника, проходит с боями всю Литву и приближается в границе Восточной Пруссии. Уже в конце января красноармейцы выбивают гитлеровцев из Норденбурга (сегодня – поселок Крылово), а в марте обходят с боями Кёнигсберг с юга. В этих-то боях за умелую разведку Сауткин получает свою первую награду – орден «Красной звезды».

- В бою 16 марта 1945 года в районе поселка Хермсдорф (Пограничное – Ред.) Восточной Пруссии, находясь на передовом наблюдательном пункте, обнаружил и засек два станковых пулемета противника и скопление гитлеровцев, которые вызванным артиллерийским огнем были уничтожены, - пишет командир полка, гвардии подполковник Бойко в наградном листе.

Через два дня, в бою 18 марта в районе Прейсиш Тирау (сегодня не существует – Ред.), Сауткин снова вычисляет координаты двух станковых пулеметов противника, которые уничтожает артиллерия, а еще через день, в бою в районе местечка Розокен (Липовка – Ред.), он обнаруживает пулемет и противотанковое орудие.

Через 10 дней приходит приказ о награждении, а еще через пару недель, когда Кёнигсберг уже был взят штурмом, Сауткин снова отличился. На этот раз под Фишхаузеном (Приморск – Ред.), находясь под огнем противника, разведчик устанавливает координаты еще двух станковых пулеметов и блиндажа гитлеровцев. Прицельным огнем артиллерии цели сметаются с лица земли, а Вячеслав Алексеевич получает вторую награду – медаль «За Отвагу».

- Мы, конечно, не знали, что отец был в разведке, - продолжает Татьяна Суханова. – Это все выяснилось, только когда открылся доступ к наградным документам. После войны он снова вернулся в Киргизию, в поселок Чалдовар (граница с Казахстаном), где продолжал работать до конца жизни. За трудовые успехи он был награжден орденом «Знак почета».

Умер Вячеслав Сауткин в июне 1989 года. Дети, внуки и правнуки фронтовика сейчас живут в Саратовской, Ярославской и Калининградской областях. Его правнучка Анна Отруцкая в этом году пронесла портрет ветерана в рядах «Бессмертного полка» в Калининграде.

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