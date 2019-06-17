2019-06-17T16:59:12+03:00
Общество

Громкое дело: Игоря Рудникова освободили в зале суда

За самоуправство ему назначили 550 часов обязательных работ и сразу освободили от исполнения наказания
Сергей Юрьев
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Игорь Рудников и Александр Дацышин признаны невиновными в вымогательстве.Игорь Рудников и Александр Дацышин признаны невиновными в вымогательстве.Фото: из зала суда
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Московский районный суд Санкт-Петербурга не увидел вымогательства в действиях издателя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова и экс-замполпреда президента Александра Дацышина. С них сняли обвинения в тяжком преступлении и признали виновными в покушении на самоуправство.

По статье «Самоуправство» Рудников приговорен к наказанию в виде обязательных работ на 550 часов, однако был освобожден по отбытию. Дацышину также назначено наказание в виде 350 часов обязательных работ, от которых он также освобожден по отбытию. Игорь Рудников, находившийся с 3 ноября 2017 года под арестом, освобожден в зале суда. Александр Дацышин все это время находился под домашним арестом.

Напомним, по версии следствия, издатель газеты «Новые колеса» Рудников вымогал у руководителя регионального управления СК Виктора Леденёва 50 тысяч долларов. Якобы, за денежное вознаграждение издатель обещал не публиковать в газете якобы порочащие главу регионального СК сведения. Речь шла, в частности, о недвижимости руководителя силового ведомства. Экс-замполпреда президента в СЗФО Александр Дацышин являлся вторым фигурантом дела. Оба настаивали на своей невиновности.

- Мы считаем приговор компромиссным решением суда, но оно сильно не устроит ФСБ и СК, хотя в сегодняшней уголовно-правовой системе страны и такой приговор выглядит оправдательным и для его вынесения суду потребовалось большое мужество. После детального изучения текста приговора мы примем решение об его обжаловании, - сообщил адвокат Александра Дацышина Сергей Баранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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