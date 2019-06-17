2019-06-17T16:59:12+03:00
Общество

До чего дошел прогресс: интернет теперь можно подключить даже в самом глухом углу Калининградской области

Компания РТКОММ представила возможность спутниковой технологии SenSat
Поделиться:
Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев подчеркнул: «Целевая аудитория SenSat – собственники жилья в сельской местности, где нет развитой оптической инфраструктуры».Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев подчеркнул: «Целевая аудитория SenSat – собственники жилья в сельской местности, где нет развитой оптической инфраструктуры».
Изменить размер текста:

Не откроем секрета, если скажем: стоит отъехать от Калининграда, как интернет начинает «хромать». Исчезает, возвращается, снова пропадает. А ведь в нашем регионе есть немало мест, где Всемирной паутины нет в принципе. При этом там тоже живут люди, которые тоже хотят идти в ногу со временем. И в том числе – пользоваться интернетом. Однако такой возможности они до сих пор не имели: отнюдь не везде у нас можно проложить кабель, далеко не всю территорию области охватывает связь сотовых операторов.

И вот – эта проблема решена. РТКОММ (100% -е дочернее общество ПАО «Ростелеком») официально представила в Калининграде спутниковый интернет SenSat.

Название торговой марки SenSat – неологизм, образованный от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). И SenSat – действительно новая, прорывная, сенсационная технология. Благодаря ей каждый желающий отныне сможет получить доступ к интернету в любой точке нашего региона.

Ведущий инженер отдела технической эксплуатации РТКОММ Николай Новиков наглядно показал, насколько просто пользоваться спутниковым интернетом SenSat.

Ведущий инженер отдела технической эксплуатации РТКОММ Николай Новиков наглядно показал, насколько просто пользоваться спутниковым интернетом SenSat.

Как следствие, интернет у пользователей SenSat есть всегда и везде: в тайге, в тундре, в горах. И девиз – «спутник безграничных возможностей» – это не просто красивые слова, а чистая правда.

Представляя SenSat, генеральный директор компании Сергей Ратиев предложил всем… подняться на крышу здания, где проходила презентация проекта. Там были установлены «фирменная» спутниковая тарелка, модем и роутер. Участники презентации за считанные секунды подключились к сети SenSat, оценили ее высокую скорость. А ведущий инженер отдела технической эксплуатации Николай Новиков наглядно продемонстрировал, что собрать комплект оборудования при желании сможет даже далекий от техники человек.

«Спутниковый интернет от компании РТКОММ мы в первую очередь рассматриваем как расширение возможностей наших абонентов, – сказал директор калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семенов. – В области есть территории, на которых экономически нецелесообразно строить оптическую инфраструктуру, это не выгодно ни нам, ни пользователям. Теперь у тех, кто живет за городом, у предпринимателей, ведущих бизнес в удаленных районах, есть возможность подключения к скоростному интернету с помощью SenSat».

Все подробности подключения спутникового интернета от компании РТКОММ – на сайте www.sensat.ru. Тем не менее нельзя не отметить, что цена необходимого оборудования и тарифные планы – дружественные, рассчитаны на самые широкие слои населения.

Скоростной спутниковый Интернет SenSat — где бы вы ни были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер
Митрополит Екатеринбургский Кирилл согласился с «КП»: Собор Святой Екатерины не будет строиться ни на какой общей территории, застройщик – Уральская горно-металлургическая компания – предоставляет место, на которое указала наш корреспондент!
Новости 24