До чего дошел прогресс: интернет теперь можно подключить даже в самом глухом углу Калининградской области

Не откроем секрета, если скажем: стоит отъехать от Калининграда, как интернет начинает «хромать». Исчезает, возвращается, снова пропадает. А ведь в нашем регионе есть немало мест, где Всемирной паутины нет в принципе. При этом там тоже живут люди, которые тоже хотят идти в ногу со временем. И в том числе – пользоваться интернетом. Однако такой возможности они до сих пор не имели: отнюдь не везде у нас можно проложить кабель, далеко не всю территорию области охватывает связь сотовых операторов.

И вот – эта проблема решена. РТКОММ (100% -е дочернее общество ПАО «Ростелеком») официально представила в Калининграде спутниковый интернет SenSat.

Название торговой марки SenSat – неологизм, образованный от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник). И SenSat – действительно новая, прорывная, сенсационная технология. Благодаря ей каждый желающий отныне сможет получить доступ к интернету в любой точке нашего региона.

Ведущий инженер отдела технической эксплуатации РТКОММ Николай Новиков наглядно показал, насколько просто пользоваться спутниковым интернетом SenSat.

Как следствие, интернет у пользователей SenSat есть всегда и везде: в тайге, в тундре, в горах. И девиз – «спутник безграничных возможностей» – это не просто красивые слова, а чистая правда.

Представляя SenSat, генеральный директор компании Сергей Ратиев предложил всем… подняться на крышу здания, где проходила презентация проекта. Там были установлены «фирменная» спутниковая тарелка, модем и роутер. Участники презентации за считанные секунды подключились к сети SenSat, оценили ее высокую скорость. А ведущий инженер отдела технической эксплуатации Николай Новиков наглядно продемонстрировал, что собрать комплект оборудования при желании сможет даже далекий от техники человек.

«Спутниковый интернет от компании РТКОММ мы в первую очередь рассматриваем как расширение возможностей наших абонентов, – сказал директор калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семенов. – В области есть территории, на которых экономически нецелесообразно строить оптическую инфраструктуру, это не выгодно ни нам, ни пользователям. Теперь у тех, кто живет за городом, у предпринимателей, ведущих бизнес в удаленных районах, есть возможность подключения к скоростному интернету с помощью SenSat».

Все подробности подключения спутникового интернета от компании РТКОММ – на сайте www.sensat.ru. Тем не менее нельзя не отметить, что цена необходимого оборудования и тарифные планы – дружественные, рассчитаны на самые широкие слои населения.