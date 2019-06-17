Подробности Дня города-2019 в Калининграде: Авиашоу, фестиваль цветов... и никого из звезд

В этом году День города в Калининграде пройдет с 5 по 7 июля. В субботу, 6 июля, праздничные мероприятия развернутся на территории Октябрьского острова, у стадиона, и начнутся в 12:00. Там, в частности, запланировано авиационное шоу и бои викингов.

С 17 до 23 часов там же пройдет концерт. Только вот кто будет петь, никто до сих пор не знает. Выяснилось это на заседании горсовета депутатов Калининграда, на котором с презентацией выступала новый руководитель Управления культуры города Марина Пахалюк.

- Праздник будет необычайно насыщенным концептуально, но по-семейному уютным, - сказала она.

- Кто хедлайнер, кто исполнитель на главной сцене? – спросил ее зампредседателя горсовета Андрей Шумилин.

- Пока еще не определились, - призналась Пахалюк.

- Хедлайнера вообще-то за полгода заказывают. За две недели никто ничего не подписывает. С кем подписали контракт? – настаивал Андрей Шумилин.

Но имен звездных имен никто так и не услышал.

- Пока мы вам можем только посочувствовать. Потому что пока ни режиссеров, ни исполнителей, ни сценаристов мы не видели. Первый раз мы входим в День города с настолько непонятной ситуацией, - сказал Шумилин.

Оказалось, что конкурс, который обычно проходил заблаговременно накануне Дня города (чтобы было время все подготовить и организовать), на этот раз провели всего за три недели до праздника. Участвовали три фирмы, выиграла компания из Санкт-Петербурга, которая в мае организовывала 315-летие Кронштадта. По Калининграду цена договора составила более 10 миллионов 400 тысяч рублей. Организаторы из Питера приедут в Калининград только в среду и планируют встретиться с мэром для обсуждения и планирования.

Председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин отметил, что до праздника осталось мало времени и, вероятно, питерцы возьмут субподряд из местных организаторов, которые готовили торжества в предыдущие годы.

- Мы все здравомыслящие люди и понимаем. Компания выиграла даже не местная! Осталось, если посмотреть на календарь, меньше трех недель. Просто нереально придти, взять и с нуля все организовать, - заявил Кропоткин. - В техническом задании прописаны все площадки, плюс мы хотим ввести что-то новое. Надеемся, что местные компании, которые готовились, выступят субподрядными организациями в проведении праздника. Иначе есть большая опасность, что должного качества праздника у нас просто не получится. Даже если брать привоз артиста – за три недели, тем более летом… Все уже расписаны, у артистов графики на лето и до осени. Это является проблемой.

Фамилии артистов, которых власти хотели бы видеть на празднике, Андрей Кропоткин называть не стал.

- Не знаю причин, по которым так поздно был разыгран этот конкурс. Думаю, в следующем году этого не повторится, - заключил он.

В мэрии также надеются, что все из запланированного удастся реализовать. Например, украсить Калининград вымпелами и флагами и организовать семь фотозон.

КОНКРЕТНО

Чего нам еще нам ждать

- 6 июля на территории Октябрского острова запланировано авиационное шоу, бои викингов. До 17:00 гостей ждут площадки для отдыха с детьми, аттракционы, «Шариковый бар», «Цирк под открытым небом», - сказала Марина Пахалюк, но названия расшифровывать не стала. Так что, какой это будет цирк – непонятно.

С 17 до 23 часов пройдет концерт. В 23:00 – фейерверк.

Оставили организаторы и пешеходную зону. Проспект Мира традиционно перекроют в воскресенье, с 11:00 аж до 22:00. И вот там, как обещают, будет что-то новенькое.

- У стадиона «Балтика» у нас откроется ледовый каток с проведением мини-турниров по хоккею и фигурному катанию, - говорит Марина Пахалюк. - Будет установлена и «Ледяная янтарная комната», через которую сможет пройти любой желающий.

По словам ответственных в мэрии, еще одна новинка Дня города в этом году - фестиваль цветов. Однако, что он из себя будет представлять, остается только догадываться.

Неизвестно также и кто будет выступать в Центральном парке 7 июля с концертом после пиромузыкального шоу. В презентации, проведенной в мэрии, значилась некая «популярная российская поп-группа».