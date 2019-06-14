Александр Ярошук объяснил, как остановить отток населения из деревни

В Калининградской областной думе прошли парламентские слушания, посвященные программе «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 годов». Модератором встречи выступил бывший калининградский мэр и сегодняшний депутат Госдумы Александр Ярошук, который в самом начале встречи объявил, что на реализацию программы выделена «фантастическая сумма в 2 триллиона 300 миллиардов» рублей.

По мнению парламентариев, эта финансовая подпитка должна переломить тенденцию по сокращению сельского населения и остановить разорение деревень. В программу входит финансирование инфраструктуры, поддержка учреждений культуры и решение вопросов занятости на селе.

- Главное, чтобы из села молодые люди не уезжали в город, - заявил Ярошук. – Но раньше эта проблема решалась маленькими программами и по разным министерствам. Чтобы что-то построить в деревне, надо было круги ада пройти. Наконец, нас услышали и создали одну большую программу, в которой прописаны все цели и все вопросы, связанные с дорогами, газификацией, электрификацией, качественной подачей воды, водоотведением, мелиорацией — софинансирование должно быть 99 процентов (из федерального бюджета) и 1 процента - от субъекта.

Правда, во время обсуждения программы перед собравшимися выступил замминистра сельского хозяйства Калининградской области Сергей Бусуркин, который сообщил, что на следующий год минсельхозу было поручено формировать предложения исходя из финансирования 77 процентов на 23. Ярошук на это ответил, что депутатам практически удалось уговорить Дмитрия Медведева изменить это соотношение в пользу субъектов.

- Когда буквально три недели назад Дмитрий Анатольевич приходил к нам отчитываться, ему задали вопрос о софинансировании напрямую, потому что ни один регион не вытянет такого софинансирования, - заявил Ярошук, добавив, что премьер обещал подумать.

Также Ярошук напомнил, что вопрос необходимости развития сельского хозяйства был поднят в 2018 году во время рабочей поездки Владимира Путина в Ставрополье.

- От региона у нас предложение было – увеличить объем финансирования на инфраструктуру, сейчас там стоит 8,4 миллиарда, а это вообще ни о чем. Также по дорогам 90 млрд - тоже очень маленькая сумма, считаю, что ее в разы надо увеличивать, - добавил Александр Ярошук.

Напомнил депутат и о чисто калининградской проблеме польдерных земель, на которых необходимо восстанавливать мелиоративную систему, чтобы вводить их в оборот.

- Чтобы это запустить, нужны огромные деньги. Ив этой комплексной программе можно будет эти средства найти, - заключил Ярошук.

Напомним, проект госпрограммы был одобрен по итогам заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий 21 мая 2019 года в Воронеже.