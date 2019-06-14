На учениях BALTOPS-2019 отработают захват Калининградской области?

В Балтийском море начались масштабные военно-морские учения BALTOPS, в которых принимают участие 18 стран – как действующие члены НАТО, так и партнеры блока. Само по себе это мероприятие нельзя считать чем-то принципиально новым – маневры проводятся уже 47 лет. Однако с учетом сложившейся обстановки в мире имеет смысл на сей раз присмотреться к нему особенно внимательно. Особенно нам, калининградцам.

Официальный представитель Североатлантического союза Оана Лунгеску уже поспешила заявить, что BALTOPS-2019 «не направлен против кого бы то ни было».

- Балтийское море имеет жизненно важное стратегическое значение, хотя бы потому, что граничит с шестью участниками нашей организации, - добавила милитари-вумен.

Много говорится о намерении натовцев отработать поиск мин, обнаружение подводных лодок и задействовать системы ПВЛ для защиты от атаки условного противника. Как бы вскользь упоминается о том, что в программу учений входит высадка десанта у границ Калининградской области. Подразумевается, что учебного.

На Балтике оказалась сосредоточена целая армада: не менее 44 надводных боевых кораблей и две субмарины, четыре десятка самолетов и вертолетов, около 8600 солдат из стран Европы и США. Задействована и весьма специфическая техника: известно, что на авиабазе Кшесины в Польше приземлился самолет американских военно-воздушных сил ВВС EC-130H Compass Call. Это такой летающий комплекс радиоэлектронной борьбы на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и постановки помех.

То, что без шпионажа не обойдется и в этот раз, было понятно изначально. Уже на второй день BALTOPSа к границам Российской Федерации пожаловали сразу два незваных визитера. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, 10 июня средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами две неизвестные цели. На перехват был поднят Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтфлота. «Сушка» идентифицировала пришельцев как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream. Наш летчик сопровождал их, по словам военных, «строго в соответствии с международными правилами».

То есть, натовцы, хотя наша страна и не значится в числе приглашенных для участия в нынешних учениях, позволяют потренироваться и российским военно-космическим силам. Причем фактически в условиях, максимально приближенным к боевой обстановке. Опыт бесценный. Думается, не просто так в преддверии BALTOPS на полигоне «Хмелевка» под Балтийском собрали морских пехотинцев со всех флотов страны. Официально – для проведения всеармейского конкурса «Морской десант». На минуточку: части морской пехоты считаются одними из наиболее боеспособных подразделений вооруженных сил России.

Так что, алармистским настроениям поддаваться ни в коем случае не надо, но и расслабляться тоже. Как уже было сказано, до 21 июня внимательнейшим образом наблюдаем за натовскими телодвижениями в Балтике. Впрочем, и после окончания BALTOPS глаз с атлантистов спускать, думается, тоже не стоит.