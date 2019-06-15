Лучшего врача Калининградской области выбрали читатели «Комсомолки»

Накануне Дня медицинского работника «Комсомолка» подводит итоги конкурса «Лучший врач Калининградской области-2019». По мнению читателей, лучшей стала врач-педиатр поликлиники № 1 Калининграда Ольга Трифонова.

На конкурс кандидатуру Ольги Леонидовны предложила одна из мам маленьких пациентов.

- Мы очень рады за Ольгу Леонидовну! - призналась Анна, ее двое детей растут под наблюдением Ольги Трифоновой. - Если честно, мне в какой-то момент пришлось признаться доктору, что это именно я выдвинула ее кандидатуру на конкурс. Уверена, меня поддержат многие: этот врач заслуживает признания, уважения! Надеюсь, для нее новость о победе станет лучшим подарком ко Дню медицинского работника. Ольга Трифонова новость о победе встретила с волнением. - Знаете, я так удивилась сначала, что участвую в конкурсе, а потом подумала - почему бы и нет? Конечно, следила за голосованием. Хочу поблагодарить всех своих близких, знакомых, а самое главное - всех пациентов и их семьи за такое внимание. Сколько людей голосовало… Очень-очень много! Спасибо!

Ольга Трифонова набрала 7 239 голосов. На втором месте с небольшим отставанием (7 230 голосов) врач-гинеколог-эндокринолог-репродуктолог поликлиники «АрсМедика» Марина Черепанова. На третьем - Василий Кривошеев, стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург, пластический хирург центра дентальной имплантологии «Атлант», за него проголосовали 3 513 раз.

Всего в конкурсе участвовали 50 врачей. Когда листаешь галерею с портретами докторов разных специальностей, прежде всего восхищаешься их человеческой красотой. Вот кто самые счастливые люди! Врачи, состоявшиеся в профессии, врачи, кто не перестает помогать, спасать, дарить нам с вами здоровье и долголетие.

«Комсомолка» благодарит всех участников и читателей за внимание к конкурсу (ух, и жарко же нам всем было именно последние две недели - когда шло голосование) и от всей души поздравляет врачей с профессиональным праздником!

Победитель конкурса получит приз от сети магазинов Розетка 39: бытовая техника и электроника в Калининграде.