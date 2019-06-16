Мэр Балтийска Сергей Мельников: Голубой флаг нам не нужен, наши туристы предпочитают бесплатное

В Балтийске появится ответственный за туризм, чтобы город в борьбе за приезжих догонял соседей по побережью. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал глава администрации городского округа Сергей Мельников.

О Голубом флаге и биотуалетах

Мельников: я лично не пускал отдыхающих купаться в шторм 00:00 00:00

- Видно по соседям, приморским городам, как у них всякие истории, фишки появляются - от кошечек до лавочек. Я-то вижу, что к нам едут практически все, но эти посещения разовые, - говорит глава городского округа.

Сергей Мельников уверен, что в Балтийске и в Янтарном - лучшие в области пляжи по ширине, состоянию песка, удобному входу в воду. Пляж под Голубым флагом в Балтийске организовывать не хотят: глава города уверен, что отдыхающие предпочитают бесплатные удобства. Такие, как биотуалеты и душ. Сейчас администрация думает над установкой детского городка и ларьков с едой, а также планирует вернуть частный променад на Гвардейском бульваре в городскую собственность.

Сергей Мельников.Фото: Иван МАРКОВ

Четырнадцать спасателей и два километра с буйками

Сейчас на балтийских пляжах работает два стационарных поста спасателей и один передвижной — на автомобиле. Комплектация — 14 человек. А против отбойных течений в море установлены буйки, которые охватывают два километра. На их эксплуатацию уходит порядка 7 млн рублей из муниципального бюджета (обучение спасателей плюс оплата труда).

- В прошлом году был такой день, когда два человека погибло, так я сам по пляжу бегал с громкоговорителем, предупреждал, - вспоминает глава Балтийска. - Иногда спасателям приходится обращаться в полицию, когда отдыхающие после употребления спиртного не понимают, как вести себя.

Еще одна новость для отдыхающих со своим авто: власти Балтийска хотят оградить памятник Елизавете Петровне от машин. Проект уже есть, обойдется это в 2,5 млн рублей.

- Люди хотят прямо рядом со своим железным конем на покрывале лежать, но это неправильно, - говорит Мельников. - Есть у Роспотребнадзора администрация, которая отвечает за заезд в водоохранную зону, штраф — три тысячи рублей. Будем привлекать.

Правда, новые парковки пока только в планах. Одна может появиться на ул. Чехова за авандюной. На нее нужно шесть миллионов рублей, в этом году строительство не начнут.

Главные коммунальные проблемы — мусор и ливневки

На днях после ливня в Балтийске затопило несколько улиц. По словам Сергея Мельникова, в городе не достроена система поверхностного водоотведения (а в некоторых районах ее вообще нет).

- Все делалось военными строителями, городские власти этим не занимались. Например, на ул. Литке есть центральный колодец, он плитами закрыт, доверху водой залит. Никто не знает, какие там трубы подходят. Нужно делать ревизию, актуализацию схемы, с этим до конца года закончим. Но вообще работы по ливневкам — лет на пять. Это дорогой вопрос. Там даже не 100 миллионов, а под миллиард, - говорит глава Балтийска. - А бюджет у нас скромный, порядка 900 млн всего. После социалки практически ничего не остается, а нужно и дороги ремонтировать, еще много чего делать.

Летом во всех приморских городах мусора стало больше, а вывозят его плохо. В Балтийске планируют заменить контейнеры на большие "кески".

- У меня на столе две папки с фактами неуборки, - говорит Мельников. - В новый год мы решали проблему с помощью местного бюджета: наняли по-быстрому подрядчика, который все вывез. Но это же не нормально, я не могу тратить деньги муниципалитета на то, что не положено.

По мнению главы администрации, немало мусора оставляют после себя любители палаточного отдыха. Въезды в лес для них решили перекрывать тетраподами.

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