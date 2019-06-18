Группа «Газпром» продолжает работу по надежному и бесперебойному газоснабжению всех категорий потребителей

В пресс-центре информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге, в преддверии годового Общего собрания акционеров, прошла пресс-конференция члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова на тему «Поставки газа на внутренний рынок. Реализация Программы газификации российских регионов».

По итогам 2018 года объём реализации природного газа «Газпром» в России вырос на 4,3% и составил 239,7 млрд куб. м. Увеличение объема поставки вызвано холодными погодными условиями в первом и четвёртом кварталах 2018 года и пришлось преимущественно на предприятия энергетики, агрохимии и коммунально-бытового комплекса.

Сергей Густов отметил, что в 2018 году группа «Газпром межрегионгаз» обеспечила газоснабжение потребителей 69 регионов России через 53 региональные компании по реализации газа. Газ был доведён до 26,2 млн домовладений и квартир, 30,7 тыс. промышленных и 7,7 тыс. сельскохозяйственных предприятий, 313,8 тыс. коммунально-бытовых объектов.

В ходе пресс-конференции было отмечено, что приоритетной для компании «Газпром» остается реализация Программы газификации регионов РФ. В Программе газификации принимает участие 68 регионов страны, в том числе и Калининградская область. Суммарный объём инвестиций в рамках Программы в 2005-2018 годах составил 361 млрд руб. За этот период построено 2310 газопроводов протяженностью свыше 32 тыс. км, созданы условия для газификации 4 360 населенных пунктов, 5 450 котельных и более 913 тыс. домовладений и квартир.

В результате реализации Программы средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 68,6%, в том числе в городах — до 71,9%, в сельской местности — до 58,4%. Для сравнения, в Калининградской области этот показатель равен 83,6%. В настоящее время в янтарном крае в рамках Программы ведётся строительство двух межпоселковых газопроводов в Краснознаменском городском округе: пос. Хлебниково — пос. Полянское — пос. Боброво — пос. Абрамово — пос. Садовое — пос. Алексеевка и пос. Алексеевка — пос. Тимофеево — пос. Ливенское — пос. Неманское. Благодаря реализации программы будут газифицированы порядка 500 домовладений и квартир.

Сергей Густов отметил, что главными проблемами при реализации Программы газификации остаются неисполнение региональными администрациями своих обязательств по подготовке потребителей к приёму газа и рост задолженности за газ. По состоянию на 01.01.2019 задолженность всех категорией потребителей перед «Газпромом» составила 180,2 млрд руб., что выше аналогичного показателя за 2017 год на 6,2%.

В связи с этим Группа «Газпром межрегионгаз» предпринимает активные меры по сокращению задолженности, наиболее эффективной из которых остаётся принудительное отключение от системы газоснабжения. По итогам 2018 года, в строгом соответствии с законодательством, Группа «Газпром межрегионгаз» провела 7,5 тыс. отключений от газоснабжения в отношении юридических лиц и 165 тыс. отключений в отношении физических лиц.

В ходе пресс-конференции Сергей Густов особо подчеркнул важность обеспечения надлежащего содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. По итогам 2018 года было заключено 23 млн договоров на ТО ВДГО/ВКГО, что составляет 87% от общего количества потребителей. Компанией совместно с органами власти РФ проводится работа по совершенствованию законодательства, направленная как на оптимизацию процессов поставки и транспортировки газа, так и на ужесточение требований к специализированным организациям, осуществляющим техническое обслуживание газового оборудования.

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