«Что она сделала для города?» Как в мэрии награждали медалью «За заслуги перед Калининградом»

На прошедшем в мэрии заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике обсуждали кандидатов на получение почетных медалей «За заслуги перед городом Калининградом». В списке значились руководитель Общественного совета при главе Калининграда Альвидас Мулиуолис, основатель компании «Русский хлеб» Андрей

Бут-Гусаим. Решение по ним приняли быстро. А вот следующая кандидатура вызвала споры.

В повестке значился вопрос о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Натальи Семеновой.

- Мы ничего не знаем об этом человеке. Прокомментируйте, пожалуйста, - резонно попросил зампредседателя горсовета Андрей Шумилин. – Семенова Наталья Федоровна – кто этот человек?

Как сказал управляющий делами администрации города Сергей Воропаев, эту кандидатуру предлагал Калининградстат. Мол, Наталья Семенова участвовала во всероссийской переписи населения (и даже уже получила конкретно за это медаль), требовательна к подчиненным и вообще плодотворно работает в сфере статистики.

- А заслуги-то у нее перед Калининградом какие? У нас вся мэрия неплохо работает. Она 1973 года рождения, 11 лет у нее стаж. Этого достаточно, чтобы получить медаль за заслуги? – настаивал Андрей Шумилин, знакомясь с документами. – Я все почитал, и где тут про Калининград? Какие у нее заслуги?

В зале заседаний затихли. Потянулась неловкая пауза. Ответить на эти вопросы никто так и не смог. Однако вскоре выяснилось, что ходатайствовал и постановление подписывал сам глава города.

- Все, если Алексей Николаевич, тогда поддержим, – отреагировал Андрей Шумилин. - На будущее – четче надо формулировать, реальные заслуги в документах указывать. А не то, что человек проработал 11 лет и хорошо исполнял работу. У нас таких, я надеюсь, большая часть калининградцев: добросовестных, порядочных, исполнительных. Коллеги, есть ходатайство главы города. Есть предложение поддержать Алексея Николаевича Силанова. Кто за?

Проголосовали единогласно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На звание «Почетный гражданин Калининграда» в этом году претендуют три человека. Об этом на заседании горсовета сообщил Андрей Шумилин.

Первый претендент - это Анатолий Коваленко, член совета директоров "Первого хлебзавода". Он вошел в «Золотую книгу» Калининграда и Калининградской области за то, что «внес весомый вклад в продовольственную безопасность региона». Награжден грамотой губернатора, мэра.

Второй кандидат, Юрий Семенов, занимал должность главного агронома и директора совхоза «Ушаковский» в Гурьевском районе. Был заведующим отделом Калининградского обкома КПСС.

Наконец, третий претендент на «Почетного гражданина» – Владислав Малаховский, физик, профессор БФУ имени Канта, автор статей и учебников. Имеет многочисленные награды, в том числе медаль Исаака Ньютона. Это международная награда в области физики, ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики.

- Этот человек – кладезь не только для российской, но и для международной науки. Среди наших коллег в администрации Калининграда есть люди, которые у него учились, - отметил Андрей Шумилин.

Имя почетного гражданина назовут на главной сцене Дня города.