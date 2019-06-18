2019-06-18T18:00:52+03:00
Общество

«Что она сделала для города?» Как в мэрии награждали медалью «За заслуги перед Калининградом»

Две кандидатуры депутаты утвердили сразу, а на третьей споткнулись
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments1
Депутаты горсовета обсуждали кандидатов на получение почетных медалей «За заслуги перед городом Калининградом».Депутаты горсовета обсуждали кандидатов на получение почетных медалей «За заслуги перед городом Калининградом».Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На прошедшем в мэрии заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике обсуждали кандидатов на получение почетных медалей «За заслуги перед городом Калининградом». В списке значились руководитель Общественного совета при главе Калининграда Альвидас Мулиуолис, основатель компании «Русский хлеб» Андрей

Бут-Гусаим. Решение по ним приняли быстро. А вот следующая кандидатура вызвала споры.

В повестке значился вопрос о награждении медалью «За заслуги перед городом Калининградом» Натальи Семеновой.

- Мы ничего не знаем об этом человеке. Прокомментируйте, пожалуйста, - резонно попросил зампредседателя горсовета Андрей Шумилин. – Семенова Наталья Федоровна – кто этот человек?

Как сказал управляющий делами администрации города Сергей Воропаев, эту кандидатуру предлагал Калининградстат. Мол, Наталья Семенова участвовала во всероссийской переписи населения (и даже уже получила конкретно за это медаль), требовательна к подчиненным и вообще плодотворно работает в сфере статистики.

- А заслуги-то у нее перед Калининградом какие? У нас вся мэрия неплохо работает. Она 1973 года рождения, 11 лет у нее стаж. Этого достаточно, чтобы получить медаль за заслуги? – настаивал Андрей Шумилин, знакомясь с документами. – Я все почитал, и где тут про Калининград? Какие у нее заслуги?

В зале заседаний затихли. Потянулась неловкая пауза. Ответить на эти вопросы никто так и не смог. Однако вскоре выяснилось, что ходатайствовал и постановление подписывал сам глава города.

- Все, если Алексей Николаевич, тогда поддержим, – отреагировал Андрей Шумилин. - На будущее – четче надо формулировать, реальные заслуги в документах указывать. А не то, что человек проработал 11 лет и хорошо исполнял работу. У нас таких, я надеюсь, большая часть калининградцев: добросовестных, порядочных, исполнительных. Коллеги, есть ходатайство главы города. Есть предложение поддержать Алексея Николаевича Силанова. Кто за?

Проголосовали единогласно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На звание «Почетный гражданин Калининграда» в этом году претендуют три человека. Об этом на заседании горсовета сообщил Андрей Шумилин.

Первый претендент - это Анатолий Коваленко, член совета директоров "Первого хлебзавода". Он вошел в «Золотую книгу» Калининграда и Калининградской области за то, что «внес весомый вклад в продовольственную безопасность региона». Награжден грамотой губернатора, мэра.

Второй кандидат, Юрий Семенов, занимал должность главного агронома и директора совхоза «Ушаковский» в Гурьевском районе. Был заведующим отделом Калининградского обкома КПСС.

Наконец, третий претендент на «Почетного гражданина» – Владислав Малаховский, физик, профессор БФУ имени Канта, автор статей и учебников. Имеет многочисленные награды, в том числе медаль Исаака Ньютона. Это международная награда в области физики, ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики.

- Этот человек – кладезь не только для российской, но и для международной науки. Среди наших коллег в администрации Калининграда есть люди, которые у него учились, - отметил Андрей Шумилин.

Имя почетного гражданина назовут на главной сцене Дня города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чем закончится русский бунт в Чемодановке
Корреспондент «КП» Роман Голованов отправился в село, где цыгане устроили побоище с русскими мужиками. Местные жители провели стихийный митинг, перекрыли трассу и призвали власть к ответу. Как живет село в разгар бунта?
Без лифчика, но в респираторе: сибирячки оправдываются за скандальную фотосессию после сериала «Чернобыль»
В «Инстаграме» девушки обозначили, что кадры сняты в Припяти, хотя съемки прошли в Новосибирске. Люди, которые в 1986 году реально были в зоне отчуждения, называли эти фотографии «плясками на кладбище»
Новости 24
Скандально известный Дацик отказался от боя в Калининграде
Министр: Впервые все калининградские выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку
В ДТП под Калининградом пострадали 5 детей
Проверили все связи, все места: В Калининграде продолжаются поиски 15-летней девочки
В Балтийске осудили контрактника, который убил знакомого
Под Балтийском поезд насмерть сбил женщину
В Калининграде закрывшейся дверью автобуса травмировало ребенка
«Иначе так и останетесь остригаемыми овечками»: Алиханов призвал бизнес сообщать о коррупции в органах власти
Власти обещают обеспечить бесперебойные поставки цемента в Калининградскую область
Под Калининградом овцы и бараны вытоптали 40 гектаров пшеницы, 1,6 млн руб. ущерба взыскали с хозяина животных
Следственный комитет проверит, почему не расселили аварийный дом в Калининграде
В Калининграде вор уснул на месте преступления
Калининграду подарят факелы Универсиады-2019
Евгений Чернышев: ТЦ «Эпицентр» волюнтаристским решением нарушил договор аренды, предоставив место трем торговым точкам
В Мамоново на стене дома нарисовали 17-метровый портрет Героя Советского Союза
Прокуратура и ГИБДД нашли в Калининграде 15 неисправных троллейбусов и автобусов
На станции в Приморске начали ремонтировать ж/д платформу
В Калининграде нелегальным торговцам пришли первые штрафы от мэрии
В Светлогорске состоится аукцион по продаже крупных самородков янтаря
За неделю на границе задержали свыше 55 польской и литовской «санкционки» и 15 кг меда
Попытка примирения с сожительницей закончилась для калининградца двумя уголовными делами
В Калининграде 200 специалистов поборются за выход в финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
Команда из Калининградской области победила в соревнованиях школьных спортклубов