Клиенты банка «Открытие» делают ставку на электромобили

Второй по популярности становится стратегия, привязанная к рынку акций таких секторов как товары повседневного спроса, промышленность и нефтяной сервис. Востребованной также является купонная стратегия ИСЖ, которая подразумевает ежегодную выплату дохода.

Самой популярной (37% клиентов) среди предложенных клиентам банка «Открытие» стратегий ИСЖ является стратегия «Электромобили». Она нацелена на получение дохода за счет динамики одного из самых прогрессивных секторов и включает акции лидеров автомобильной отрасли, которые занимаются развитием электромобилей: BMW, General Motors, Tesla, Toyota, Volvo.

«Ежегодный темп роста рынка электромобилей превышает 50%. В 2017 году их впервые было продано более 1 млн экземпляров, и аналитики ожидают еще более бурный рост отрасли. Так, JP Morgan прогнозирует увеличение продаж электромобилей до более чем 8 млн. к 2025 году, Bloomberg - до 30 млн. к 2030, - комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель управления инвестиций СК «Росгосстрах Жизнь». - Отрасль также будет поддерживаться со стороны мировых государств стимулирующими мерами (субсидии, бесплатная парковка, бесплатная зарядка), которые уже практикуются в Норвегии, Китае и США. Можно предсказать снижение стоимости электромобилей (по оценкам PWC и McKinsey с 2010 года цена на аккумуляторы снизилась на более чем 80%) и достижение паритета по стоимости между автомобилями на двигателе внутреннего сгорания и электричестве между 2020 и 2025 годами. Иными словами, те автопроизводители, которым удастся оседлать тренд на повышение спроса на электромобили, смогут принести своим инвесторам привлекательную доходность. На это и рассчитана наша стратегия ИСЖ».

32% клиентов выбрали стратегию ИСЖ «Максимальный потенциал», основанную на динамике корзины акций компаний из США: Blackrock, General Electric, McDonald’s и Schlumberger.

Большая доля клиентов (22%) заинтересовались стратегией ИСЖ «Лидеры сектора», где инвестиционный доход выплачивается не в конце срока действия полиса (через 3 года или 5 лет), а ежегодно в виде купона. Купон начисляется клиенту, если все акции в корзине через год оказались выше определенного в полисе барьера. При этом барьер снижается со 100% в первые годы полиса до 90% на 5-й год, увеличивая вероятность выплаты.

Компания «Росгосстрах Жизнь», основанная на базе приобретенного «Росгосстрахом» страховщика, вышла на рынок в 2019 году и запустила продажи инвестиционно-накопительных продуктов во всех сегментах ОАО Банка «Открытие». В ИСЖ клиентам банка предложили 6 стратегий ИСЖ на 3 и 5 лет, привязанные к динамике рынка акций, мировых фондов облигаций и смешанных фондов. По структуре выплат в продуктовой линейке есть как классические ИСЖ, где инвестиционный доход выплачивается в конце срока действия программы, так и купонные – с ежегодной выплатой инвестиционного дохода.