2019-06-19T00:12:21+03:00
Туризм

Озеро из дерева и корабль в лесу: Еще два повода поехать на выходные в Краснолесье

В поселке на краю Калининградской области открылась новая музейная экспозиция и смотровая площадка с видом на «лесное море».
Иван МАРКОВ
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Не заметить смотровую площадку просто нереально.Не заметить смотровую площадку просто нереально.Фото: Иван МАРКОВ
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В Краснолесье появился еще один повод, чтобы поехать туда на выходные. Вернее, даже два. Первый – это смотровая площадка, выполненная в форме носа корабля, направленного в зеленое море Роминтской пущи, второй – новая экспозиция в эколого-краеведческом музее поселка.

Уникальный поселок на востоке Калининградской области, вокруг которого сплотилась команда единомышленников, продолжает завоевывать сердца туристов. И делает это на редкость умело. Поселок находится в месте сказочной красоты (самый большой лес Калининградской области на границе с Литвой и Польшей в представлении уже не нуждается). Кроме того, в Краснолесье после войны жила сельская элита – лесники, а у них (так уж вышло) и коллектив был сплоченнее, и отношение окружающему миру более заботливое. Поселку подфартило еще и в том, что не все учителя, долго сражавшиеся против закрытия школы, решили отсюда уехать. Команда учителей и сельских жителей, как магнит, начала притягивать к себе творческую интеллигенцию из Калининграда, и вместе с ней была выработана универсальная стратегия выживания.

Один из рецептов – это привлечение инвестиций. Известно, что предприниматели в России всегда больше озабочены собой, чем окружающими людьми, поэтому на них надежды было немного, а вот различные гранты – это хороший вариант. На эти деньги школа, переоборудованная в музей, стала обновлять свои экспозиции, разрабатывать маршруты и туристические тропы и устраивать сельские праздники. Новая экспозиция, открывшаяся в минувшее воскресенье, посвящена Виштынецкому озеру. Что интересно, деньги гранта помогли поддержать и местное население, так как стенды и оборудование удалось закупить у жителей (с деревом тут работать не разучились). Семья из Краснолесья, занимающаяся изготовлением деревянных игрушек, даже сумела собрать деревянную карту озера. Этот опыт был первым, и он тоже оказался удачным.

Теперь о смотровой площадке, построенной при поддержке Фонда президентских грантов. Появилась она прямо у дороги, ведущей в поселок со стороны Озерска, и мимо нее уже не проедешь. Директор музея Алексей Соколов о новом полезном арт-объекте говорит, как поэт.

Новинка местного музея - деревянная карта Виштынецкого озера. Фото: Иван МАРКОВ

Новинка местного музея - деревянная карта Виштынецкого озера.Фото: Иван МАРКОВ

- Площадка тоже создавалась местными жителями, - рассказывает Соколов. - Она задумывалась как корабль, и автор этой идеи житель соседнего поселка – Александр Самсонкин, которого, наверное, вдохновили путешествия. Все, что находится у нас под ногами, холмы Виштынецкой возвышенности, каждая их крупинка, глина, камушек или крупный валун – тоже когда-то совершили путешествие из Скандинавии, с территории Балтийского моря. Они остались здесь. Теперь сюда приезжают туристы, и мы рады, что Краснолесье побуждает их к путешествиям.

К слову, смотровые площадки в Роминтской пуще уже давно есть и на литовской и на польской стороне (до кораблей там, конечно, не додумались). Возможно, этот опыт будет удачным и руководство природного парка «Виштынецкий», наконец, возьмется за организацию туристических троп и установку подобных вышек. К примеру, практически в самом центре леса расположена самая высокая точка Калининградской области – гора Дозор, но туристы, попадающие на нее, ничего кроме разочарования не получают. С горы хочется посмотреть поверх деревьев, но пока это сможет сделать только тот, кто умеет хорошо лазать по этим деревьям. В общем, будем ждать новых смотровых площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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