«Точно не у бабушки отобрали?»: Андрея Кропоткина смутило видео со сносом незаконных построек в Калининграде

На оперативном совещании в мэрии Калининграда сонные журналисты во время доклада председателя комитета муниципального контроля Евгения Чернышева подскочили на своих стульях от неожиданно громкой музыки. Через секунду все поняли, что замглавы решил разбавить свое выступление клипом, снятым сотрудниками администрации. На видео группа рабочих разносила на кирпичи и доски незаконные постройки при помощи молотков и кувалд, на некоторых объектах живой силе помогала механическая – в дело вступал экскаватор. Как только «боевик» закончился, и утихла музыка, Евгений Чернышев подробно рассказал, как его комитет борется с нелегальными сараями и гаражами, домиками и строительными заборами, возведенными на несогласованных с городскими властями местах.

- У нас два перечня, - начал Чернышев. – В первый включены объекты, имеющие признаки самовольно возведенных строений и сооружений. В нем на 14 июня числится 2597 объектов (245 из них внесено в перечень с начала года). Второй – это перечень объектов, подлежащих сносу. В нем 78 объектов. 33 из них были демонтированы силами подрядчиков, а 45 – в добровольном порядке самими предпринимателями. За ближайшие три месяца мы значительно укоротим первый список.

Чернышев также заметил, что за объекты, снесенные за счет бюджета, бизнесменам все равно придется заплатить.

Тем временем, видео, показанное во время выступления председателя комитета муниципального контроля, понравилось не только журналистам, но и мэру. Правда, Алексея Силанова кое-что в ролике смутило.

- Поясните, пожалуйста, вы показали снос построек на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, - начал Силанов. – А там находятся строения какие-то? Или что это?

Чернышев объяснил, что участки с незаконными постройками пока только планируется предоставить многодетным семьям.

- Что-то по вашим слайдам мы этого не понимаем, - отреагировал мэр. – Такое ощущение, что мы предоставили участки семьям, и там уже ведется какое-то незаконное строительство.

- Если честно, - вступил в разговор председатель горсовета Андрей Кропоткин, - домик, который вы рушили… Я не думаю, что его сегодня построили. Домику лет 70 или 80, мне кажется. Такое ощущение, что вы у бабушки какой-то его отобрали.

- Бабушек мы не обижаем! – с места отозвался Чернышев.

Тут присутствовавшие на совещании так загалдели, что Алексею Силанову даже пришлось несколько раз шикнуть на своих сотрудников.

- Давайте и на другие улицы переключайтесь, Евгений Викторович, - обратился к Чернышеву мэр.

Уже после совещания замглавы объяснился с журналистами по поводу подозрений Кропоткина.

- Это было предположение Андрея Михайловича, - пояснил Чернышев. – Я не могу сейчас сказать, какое количество времени пробыл этот объект на территории участка. Но я хочу сказать, что никаких бабушек, пенсионеров и социально необеспеченных граждан мы не обижали. Эти объекты находились там незаконно, были бесхозными. Если же собственники будут установлены, с них будут взысканы соответствующие средства.