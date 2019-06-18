Замглавы Калининграда - о нелегальных торговцах: Кара все равно их настигнет, и им придется расчехлиться

В Калининграде суды начали рассматривать протоколы, составленные за нелегальную торговлю представителями мэрии. Первые результаты оказались очень скромными (18 тысяч рублей с шести человек), но, как сообщил на оперативном совещании председатель муниципального контроля Евгений Чернышев, это только начало.

- На сегодняшний день у нас составлено 105 административных протоколов за несанкционированную торговлю, - заявил Чернышев. - Мировыми судьями на сегодняшний день рассмотрено 6 таких протоколов, и назначен минимальный штраф в размере трех тысяч рублей. Повторный штраф им будет уже 5 тысяч рублей.

Чернышев также добавил, что на позапрошлой неделе было проведено совещание с представителями Россельхознадзора, Роспотребнадзора, прокуратурой города Калининграда и руководителями отделов полиции, на котором обсуждался вопрос изъятия товара и средств торговли у незаконных торговцев.

- Думаю, что в ближайшее время мы к этому придем, и уже будем изымать и сам товар, и средства торговли, чтобы наши меры были более действенными в отношении тех товарищей, которые ничего не понимают, когда им говорят человеческим языком или языком штрафов.

- Ведь вы же изымали уже товар… - удивились журналисты.

- У нас есть один прецедент изъятия товара на Северном вокзале сотрудниками отдела полиции Центрального района, - ответил Чернышев. - Но мы должны учитывать, что только 12 апреля наш комитет был наделен полномочиями по составлению протоколов. Прошло совсем немного времени, и мы только отрабатываем все доступные нам практики и правовые механизмы. В ближайшее время мы раскрутим эту машину по полной программе, потому что глава города поставил задачу в скорейшем режиме избавить город от этой незаконной торговли.

Тут же заместитель главы города рассказал, что его в очередной раз возмутил факт торговли вещами, зафиксированный кем-то в соцсетях.

- Сегодня видел фотографию, как на улице Киевской граждане уже буквально используют фасад дома, навешивая не него крючки, развешивая на них веревки, и продают там одежду, б/у, как я понимаю, - поразился чиновник. - Ну, это уже вообще! Ни в какие ворота не лезет! На дворе XXI век, и у граждан все-таки есть возможность каким-то другим способом продать свой товар, в том числе, используя интернет.

Журналисты также решили уточнить, сколько раз подряд представители мэрии могут выписывать протоколы нелегальным торговцам. Оказалось, что это можно делать даже несколько раз за сутки.

- По сути, мы можем хоть несколько раз в день составлять эти протоколы. Рано или поздно кара все равно их настигнет, и им придется расчехлиться и заплатить соответствующий штраф, - посерьезнел Чернышев. – В ближайшее время они почувствуют на себе кару, которая уже близка. А дальше будем смотреть, как с ними работать.

К слову, в отношении торговцев, загораживающих арку у гостиницы «Калининград», как сообщил замглавы, составлено уже около 20 протоколов (следовательно, сумма штрафа составит 60 тысяч рублей).

- Есть момент, который надо учитывать продавцам, и мы им каждый раз об этом говорим, - штрафы взыскиваться будут с них, с граждан. Не с собственников товара, предпринимателей, барыг, их так лучше назвать, потому что никакие это не предприниматели, а непосредственно с продавцов. Некоторые уже поняли это и свернули свои лавочки. Остальные это в ближайшее время поймут, как только их начнут обязывать платить соответствующие штрафы.