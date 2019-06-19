Сырая рыба, немытые фрукты и общественные туалеты: Где калининградцев подстерегают опасные паразиты

Лето считается порой отравлений из-за жары, грязных рук и немытых фруктов. Мы решили поинтересоваться у руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, растет ли в летние месяцы количество паразитарных заболеваний? В эфире радио «Комсомольская правда» Елена Бабура рассказала, какие паразиты чаще всего мучают калининградцев, как правильно мыть фрукты и пользоваться общественными туалетами.

- Чем больше мы обследуем людей, тем больше находим паразитов, - говорит Елена Бабура. - Например, фактически ежегодно у нас в области регистрируется трихинеллез. Это связано с тем, что некоторые люди балуются мясом диких животных (например, кабана) без правильной термообработки. Хозяйка перед жаркой котлет может попробовать фарш и получить ленточных червей. Любители попробовать сырой рыбы рискуют заполучить описторхоз, хотя Калининградская область не относится к территориям по эндемичному распространению паразитов в рыбе.

Как пользоваться общественным туалетом 00:00 00:00

Летом передача паразитов чаще происходит через немытые фрукты и овощи. Если фермеры удобряют свои поля неправильно (поливают фекалиями или не обеззараженными стоками), то на поверхности овощей и фруктов остаются яйца гельминтов. Потому продукты нужно тщательно мыть и обдавать кипятком, а зелень замачивать перед промывкой. В целом, у калининградцев за год обнаруживают до 500 случаев лямблиоза, столько же энтеробиоза и до 300 случаев аскаридоза.

У детей паразитов находят чаще, но только потому, что их и обследуют чаще. Также Роспотребнадзор регулярно предупреждает туристов о необходимости беречься за границей - особенно в таких странах, как Индия. Желание попробовать экзотическую пищу может привести к заражению тяжелыми проявлениями паразитозов, которые с трудом диагностируются, ведь в нашей стране распространены другие паразиты.

Есть ряд паразитов, которые могут инфицировать организм даже через неповрежденную кожу и слизистые. Потому очень важно купаться только в разрешенных местах (где регулярно исследуют пробы воды и почвы), а также осторожно пользоваться общественными туалетами.

- Не следует купаться в запрещенных местах, а также там, где моют собак, где много водоплавающих птиц, - говорит Елена Бабура. - Что касается правильного пользования туалетами, то вопрос, садиться ли на стульчик, остается дискуссионным. Главное — тщательно помыть руки и открывать дверь не руками, а бумажным полотенцем.

Симптомы заражения паразитами: хроническая усталость, периодические головные боли, проблемы со сном, повышенная раздражительность; аллергические реакции, псориаз, себорея, угревая сыпь; легочные синдромы, длительный кашель; опухоли.

Запись программы о паразитарных заболеваниях слушайте ЗДЕСЬ.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Военный летчик пожаловался на язву на правой голени…

- Три года назад ко мне на прием обратился мужчина 40 лет, военный летчик, который вернулся из командировки в Сирию, - рассказывает Надежда Сазонец, калининградский врач-дерматовенеролог. – Жаловался он на наличие язвы на правой голени. При осмотре очага поражения возникла настороженность, язва не «вписывалась» в типичные формы.

Глубокая, огромная в размере, диаметром до 15 сантиметров, с неровными, подрытыми краями, дно покрыто некротическими массами. Также был диагностирован правосторонний паховый лимфаденит.

На основании клинической картины, эпиданамнеза и результатов лабораторных данных был установлен диагноз Лейшманиоза или болезнь Боровского. Переносчиком заболевания являются самки кровососущих москитов (в месте укуса «селятся» простейшии, лейшмании). А источник заражения: больные люди или мелкие млекопитающие.

Пациент был направлен на консультацию к инфекционисту, получил специфическое лечение. Известно, что прогноз лечения - благоприятный.

Для предупреждения заболевания необходимо своевременное выявление и лечение больных, проведение защитных мероприятий от укусов москитов, вакцинация людей, которые собираются посетить эпидемический регион.

Записала Надежда РЖЕВСКАЯ.