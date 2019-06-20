2019-06-20T15:10:40+03:00
Новости компаний

Клиенты «Открытие Private Banking» впервые смогут заработать на киберспорте

Клиенты «Открытие Private Banking» смогут получить доход в новой стратегии инвестиционного страхования жизни «eSport» за счет роста акций 10 компаний из стремительно развивающейся в России и в мире индустрии киберспорта.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новая стратегия страховой компании «Росгосстрах Жизнь», входящей в группу «Открытие», объединяет инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и киберспорт. Среди компаний, которые будут обеспечивать доходность стратегии «eSport» - производители игр, онлайн видео и социальных платформ, фирмы, выпускающие аппаратные средства (игровые консоли, джойстики, специализированные клавиатуры и т.д.). Новая стратегия ИСЖ доступна для клиентов private сегмента банка «Открытие».

«Аудитория киберспорта демонстрирует внушительные темпы роста и уже превышает 150 млн человек, превосходя аудиторию Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы Азиатских игр рассматривают включение киберспортивных дисциплин в официальную программу соревнований 2022 года. По оценкам Goldman Sachs, объем рынка может вырасти с 655 млн долларов в 2018 году до почти 3 млрд к 2022 году ( то есть, на 350% за 5 лет), тем самым, делая сегмент одним из потенциально самых доходных, – комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель управления инвестиций СК «Росгосстрах Жизнь» – По нашим оценкам, потенциальная доходность от вложений в эту сферу может обгонять рыночные бенчмарки до 7-10% ежегодно на горизонте 5 лет, а инструменты защиты капитала только повышают привлекательность такой инвестиционной идеи».

«Мы уверены, что партнерство с «Росгосстрах жизнь» в рамках группы «Открытие» будет иметь синергетический эффект и позволит нашим клиентам получить качественный финансовый продукт. Киберспорт - не просто модная тема, но и быстрорастущий маржинальный сегмент бизнеса, который действительно может дать инвесторам достаточно высокую доходность». – прокомментировала Виктория Денисова, директор департамента «Открытие Private Banking».

ОАО Банк «Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Банк «Открытие» создал сервис «Бизнес с открытым сердцем» для социально ответственных предпринимателей
ОАО Банк «Открытие» в рамках сервиса «Бизнес с открытым сердцем» предоставляет юридическим лицам возможность осуществлять платежи в Благотворительный Фонд Константина Хабенского в один клик.
Банк «Открытие»: семейные россияне берут потребительские кредиты вдвое чаще одиноких
Женатые и замужние россияне берут потребительские кредиты примерно вдвое чаще, чем одинокие. Таковы данные исследования портрета заемщика банка «Открытие» по льготному потребкредиту наличными под 9,9%.
Банк «Открытие» резко увеличил выдачи потребительских кредитов благодаря программе «9,9%»
Запущенный в марте 2019 года льготный потребительский кредит наличными под 9,9% годовых (ставка действует в первый год кредита) позволил банку «Открытие» за два месяца резко нарастить выдачи в этом сегменте.
Банк «Открытие» и Министерство транспорта Российской Федерации договорились о сотрудничестве
Президент-Председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве федерального министерства и кредитной организации.
Банк «Открытие» и фирма «1С» создадут совместную торговую платформу для малого и среднего бизнеса
На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.
Глава аналитического управления банка «Открытие» назвала основной источник будущего роста российской экономики
Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина выступила на Костромском экономическом форуме с докладом «Экономика России: инвестиции как фактор роста».
ОАО Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербург - На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве
Группа «Открытие» получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам 1 квартала
Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года. Все ключевые показатели бизнеса существенно улучшились. Чистая прибыль составила 23,8 миллиарда рублей
Новости 24
Власти Гусева из-за жары установили на улице «точку свежести», поливающую прохожих водой
Президента России пригласили на премьеру калининградского театра
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы начнется осенью
70-летнюю калининградку избили и ограбили на озере Шенфлиз
Определены даты кинофестиваля «Балтийские дебюты-2019»
Роспотребнадзор начал принимать жалобы на качество хлеба в Калининградской области
Калининградская «Балтика» продлила контракт с одним из лучших полузащитников ФНЛ
Вандалы разгромили городской пляж в Балтийске
В Калининграде прошли первые противоаварийные работы в «Доме пожарных»
Полиция: В ДТП с машиной Росгвардии пострадали два человека
Житель Озерска нанес знакомому более 70 ударов ножом
В пожарной части Светлого прокомментировали звонок своего командира на прямую линию Путину
Калининградцу запретили ввезти в область 11 кг литовских яблок
В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадали водители «Пежо» и «Ситроена»
Калининградец ограбил девушку, с которой перед этим вместе распивал спиртное
Калининградские СНТ задолжали за электричество 33 млн рублей
В Калининграде машина сбила 15-летнюю девочку: водитель скрылся
В выходные дни в Зеленоградск пустят дополнительный поезд
В здании больницы поселка Железнодорожный провели ночные пожарные учения
В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами
В Калининграде завершается ремонт единственного дома-памятника с зенитными окнами
После вмешательства прокуратуры «Балтптицепром» выплатил 15 млн руб долгов по зарплате
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и электричества
Житель Пионерского выращивал в квартире коноплю
В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора
На пороге дома калининградца ночью загорелась канистра с бензином
Алиханов анонсировал старт работ по комплексному благоустройству поселка Железнодорожный
В Калининграде починили фонтан в Биржевом сквере