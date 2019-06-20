«Чтобы осмотреть маленького пациента, я залезла под стол»

Накануне Дня медицинского работника «Комсомолка» повела итоги конкурса «Лучший врач Калининградской области-2019». По мнению наших читателей, победителем стала врач-педиатр поликлиники № 1 Калининграда Ольга Трифонова, которая набрала 7 239 голосов. На втором месте с небольшим отставанием (7 230 голосов) - врач-гинеколог-эндокринолог-репродуктолог поликлиники «АрсМедика» Марина Черепанова. В первую тройку вошел также Василий Кривошеев, стоматолог-хирург, пластический хирург центра дентальной имплантологии «Атлант», (3 513 голосов). Всего же в конкурсе участвовали 50 врачей.

Ольга Трифонова побывала в студии радио «Комсомольская правда», где получила заслуженные призы и рассказала о том, как все происходило.

- О том, что я участвую в конкурсе, мне вообще сказал сосед, он тоже врач. Сама я даже не знала об этом. Мою кандидатуру, как потом выяснилось, выдвинула мама одного из пациентов. Она женщина очень активная и внимательная, а фотографию мою взяла в Инстаграме. И пошло голосование! У меня на участке 1250 детей. Их родители создали группы в месенджерах, в соцсетях. Голосовали папы и мамы, бабушки и дедушки, родные, друзья.

Ольга признается, что очень волновалась, глядя на то, как шло голосование. Говорит, не могли ни спать, ни есть. А спокойствие нашла… в работе.

- Я общалась со своими маленькими пациентами, с их родителями. Они встречали меня и кричали: «Мы за вас голосуем!».

Интересно, что Ольга участвует в подобных конкурсах уже не в первый раз. В 2015 году она стала врачом-педиатром года. А вообще, она опытный специалист, трудится уже 15 лет – и все в одной поликлинике. Говорит, каждая семья на участке – как близкие друзья.

- Иногда приходят на прием, ребенок рыдает, не может успокоиться. Я ему говорю: «Смотри, муха полетела!» или «Смотри, киса бежит! Вон она спряталась из-за того, что ты плачешь». И дети отвлекаются. А был случай такой. Я пришла на вызов. Мальчик, 3 года. Он никогда не шел на контакт. А в этот раз просто залез под стол и не выходил. Тогда я тоже заползла под стол и там его слушала, осматривала. Хорошо, что потом он согласился выйти на свет. Так что ситуации бывают разные.

Наша героиня пользуется случаем и тут же дает советы родителям на предстоящее лето.

- Для меня боль, когда я вижу, как на море дети по несколько часов находятся на солнце. Папы и мамы сидят себе в майках, а дети в бассейне моют персики и едят их тут же. Как итог – кишечная инфекция, тепловой удар и солнечный ожог. Просиживать в холодной воде по несколько часов – не вариант. Потом у ребенка сопли, ангина, пневмония, отит.

Ольга признается, что очень любит свою работу и малышей.

- Иногда приходишь на вызов, а ребенок встречает в халатике, шапочке и с игрушечным фонендоскопом. Говорят: «Я тоже хочу быть доктором!» Это приятно.

«Комсомолка» благодарит всех участников и читателей за внимание к конкурсу.