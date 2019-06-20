Калининградские пляжи снова забросало водорослями: опасно ли теперь купаться в море?

Июньская жара сделала свое дело. Наше побережье на отельных участках буквально превратилась в бурое болото. Например, в воду у Пионерского заходить просто противно - кругом тина, которую волны выбрасывают на пляж. Неужели море зацвело из-за бурного размножения синезеленых водорослей, которые даже могут вызвать отравления человека? Сергей Александров, заведующий лабораторией гидробиологии АтлантНИРО, сотрудники которого проводят комплексные гидробиологические исследования Балтийского моря, Куршского и Вислинского заливов, рек и других водоемов Калининградской области, объяснил, что происходит на самом деле.

- «Цветение» моря началось?

- Нет, пока не наблюдается бурного развития планктонных синезеленых водорослей, отдельные виды которых могут быть токсичны. Обычно они массово развиваются в Куршском заливе, начиная с июля. Там пока чисто. Сейчас на морском побережье, в том числе на пляжах мы видим остатки макроводорослей (нитчатые зеленые, красные, бурые водоросли), которые произрастают в прибрежной зоне моря. Их отрывает и прибивает к берегу, где они скапливаются. Для человека, для морских обитателей, в целом для экосистемы моря, эти водоросли не представляют опасности, кроме временного снижения рекреационного потенциала калининградского побережья. Кстати, в прошлом году при аналогичной ситуации, наблюдавшейся в июле в районе Куликово, сотрудники нашего института по запросу Министерства природных ресурсов и экологии проводили биологические и химические исследования и не было обнаруженного превышение нормативов. Купаться неприятно, конечно, но это явление наблюдается на локальных участках в отдельные сезоны года. Кстати, в Филинской бухте, выбросы макроводорослей наблюдаются регулярно и в достаточно большом количестве из-за направления течений и конфигурации берега. Проблема выбросов водорослей имеет научное и практическое значение. В нашем регионе изучением выбросов водорослей на побережье моря сейчас занимаются наши коллеги – ученые Атлантического отделения института океанологии имени Ширшова РАН в рамках международного проекта. Ученые из разных стран Балтики пытаются сейчас найти способ использовать выбросы этих водорослей: в качестве удобрений для улучшения качества почвы, для закрепления песчаных дюн, при берегозащитных мероприятиях. В Европе считают то, что дает природа нужно максимально использовать. Надо сказать, что в других регионах, например в Финском заливе проблема с выбросами водорослей стоит гораздо острее, там прибрежные макроводоросли массово развиваются, образуют слои до полуметра на больших площадях.

- Когда начнется «цветение» воды при развитии синезеленых водорослей?

- Наиболее остро проблема масштабного «цветения» синезеленых водорослей обстоит в пресноводном Куршском заливе, где, в том числе, встречаются виды, которые могут продуцировать альготоксины. Там «цветение», по нашим прогнозам, начнется в конце июня – начале июля по всей акватории, если сохраниться жаркая погода. Скопление у берега будет зависеть от ветрового режима, например, при восточных ветрах водоросли будут локализоваться со стороны Куршской косы. В Калининградском заливе масштабного цветения не будет, там вода имеет небольшую соленость, что неблагоприятно для водорослей, развивающихся в Куршском заливе. Кроме того, в последние годы там вселился североамериканский двухстворчатый моллюск Рангия. Это вселенец очень активно выполняет биофильтрацию воды, потребляя, в том числе водоросли.

В открытой части Балтийского моря сине-зеленные водоросли «цветут» в июле и августе, но это обычно не сильно сказывается на прибрежной зоне, где купаются и отдыхают люди. Хотя, без сомнения, выполнять экологический мониторинг прибрежной зоны в калининградском регионе необходимо с достаточной регулярностью.