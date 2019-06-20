Соучредитель «Экозащиты»: Если дойдет до суда, оптимизма мало

В минувшую среду на сайте экологической организации «Экозащита» появилось сообщение о том, что на лидера ее калининградской секции Александру Королеву, известную в регионе эко-активистку, заведено сразу пять уголовных дел.

- Как стало известно организации, все дела были открыты 30 мая в период с 15:00 по 15:40, то есть одно дело каждые 10 минут, - сообщил портал. - Все дела заведены по статье 315 ч. 2 УК РФ – злостное уклонение от исполнения судебного решения. Максимальное наказание по этой статье до двух лет лишения свободы.

Экозащита: мы выступали против строительства атомной станции в области 00:00 00:00

Экологи считают, что все дела «являются прямым продолжением санкций, которые были наложены на организацию из-за внесения в реестр «иностранных агентов»». Минюст РФ инициировал 28 дел против «Экозащиты» из-за нарушений закона об иностранных агентах. В декабре 2018 года счет «Экозащиты» был арестован, а общее количество штрафов и взысканий составило около 2,2 млн. рублей.

В тот же день появилось сообщение о том, что Александра Королева уехала из страны, запросив политическое убежище в Германии. Дозвониться до нее не получилось, так как телефон не отвечал, в соцсетях активистка тоже не появлялась.

Проблемы начались в 2014-м

В четверг соучредитель «Экозащиты» Владимир Сливяк согласился ответить на несколько наших вопросов в прямом эфире программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». По его словам, проблемы у организации начались еще в середине 2014 года, когда Минюст РФ внес ее в реестр иностранных агентов.

- Давление продолжалось все 5 лет. Против нас могли десяток дел открывать в год, - заявил Сливяк.

Эколог также пояснил, что «иностранным агентом» в России сегодня могут признать по двум причинам: первая – это политическая деятельность, а вторая – это иностранное финансирование.

- Все это превратилось в полный абсурд, - говорит Владимир Сливяк. - Наших коллег, у которых не было никакого иностранного финансирования, однажды внесли в реестр за то, что они получили деньги от Русской православной церкви. Поскольку Фонд РПЦ был зарегистрирован на Кипре, и физически деньги в виде гранта были переведены с Кипра, они попали в реестр иностранных агентов.

Соучредитель «Экозащиты» считает, что у Минюста РФ не было оснований заводить дела на его организацию, так как в политической деятельности она, по его словам, никогда не участвовала.

- У нашей организации есть ряд принципов, - говорит эколог. - Один из них – неучастие в политике. Мы не поддерживаем никакие политические партии, ни с какими политиками не работаем, в выборах не участвуем и за власть не боремся. Мы, наверное, самая аполитичная организация экологического движения России. Но именно мы стали первой экологической организацией, которую насильно в России внесли в реестр иностранных агентов. Мы с этим не согласны.

- То есть, вы считаете, что основанием для возбуждения первых дел было именно участие в политической деятельности?

- В акте проверки Минюста РФ практически все наши программы, которые мы вели, были так названы. Под номером «1» шло то, что мы выступали против строительства атомной электростанции в Калининградской области. С нашей точки зрения – это не политическая деятельность.

- Уголовные дела были заведены против Александры Королевой или против всей «Экозащиты»?

- По сути, это и то, и другое. Дело в том, что дела могут заводиться либо на физическое лицо, либо на должностное лицо организации. 30 мая на «Экозащиту» и ее основное должностное лицо в Калининграде, Александру Королеву, было за 40 минут открыто 5 уголовных дел.

«Оптмизма мало»

Сливяк заявил, что все суды по административным делам организация проиграла, после чего решила обратиться в Европейский суд по правам человека. Сейчас «Экозащита» вместе с 60 другими российскими общественными организациями ждет рассмотрения дела в отношении закона об иностранных агентах. По словам эколога, в случае положительного решения ЕСПЧ, у «Экозащиты» появится легальная возможность отменить присужденный ей статус.

Пока же Сливяк надеется, что уголовное дело все-таки не дойдет до суда. В противном же случае надежд у экологов немного.

- Честно говоря, мало тут оптимизма, потому что почти все попытки за редкими исключениями в судах проваливались, - считает эколог. - Судьи просто не решаются какие-либо решения принимать в нашу пользу, когда речь идет об обвинении в рамках закона об «иностранных агентах».

Что касается выплаты штрафов, то об этом, по словам Сливяка, не может быть речи, так как «Экозащита» - это некоммерческая организация, которая не зарабатывала деньги. Те же средства, которые находились у нее на счету, по словам эколога, были целевыми, и потратить их на уплату штрафов организация не имела права.

- Если бы мы взяли эти деньги и заплатили ими штрафы, это было бы новое нарушение закона. Минюст прекрасно знал, что мы в этой ситуации, - заключил Владимир Сливяк.