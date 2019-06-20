«Я задушил его, потому что боялся, что меня изнасилуют»

Приятный человек, примерный работник

Равиля Мухаметова (все имена и фамилии изменены – Ред.) его коллеги – мужчина трудился на одном известном калининградском предприятии – знали как человека чрезвычайно пунктуального и ответственного. Поэтому, когда он без всякого предупреждения вдруг взял и не вышел на работу в ночную смену с 28 на 29 декабря прошлого года, всех это удивило и даже встревожило. До этого ведь примерный работник никогда не прогуливал. Беспокойство еще более возросло после того как все попытки дозвониться до Равиля оказались безуспешными. То, что дело неладно, стало окончательно понятно после Нового года. Мухаметов никого не поздравил с праздником, хотя ранее делал это неукоснительно. Наконец, одна из сослуживиц мужчины решила попробовать разыскать если не его самого, то хотя бы кого-то из его родственников. В популярной социальной сети она наткнулась на знакомую фамилию, списалась с девушкой, и та подтвердила, что она – дочь пропавшего бригадира

- Я и сама беспокоюсь, - призналась девушка. – Последний раз мы разговаривали по телефону в конце декабря, После этого на связь он не выходил. Я маме обязательно скажу, что вы звонили, ведь надо что-то делать.

К тому времени заволновалась уже и владелица квартиры, которую снимал Мухаметов. Зная, что 3 января он должен внести плату за жилье, накануне женщина позвонила квартиранту, чтобы условиться о месте и времени передачи денег. «Телефон выключен или находится вне зоны обслуживания», - проинформировал автоответчик. Следующие два дня в трубке неизменно слышались эти же слова. А 4 января уже самой квартировладелице дозвонилась бывшая супруга Равиля. Подтвердила, что в курсе возникшей проблемы, и попросила ключ, чтобы навестить мужа по месту жительства.

Словно предчувствуя неладное, Оксана попросила своего нынешнего мужа поехать вместе с ней на улицу 9 апреля. Когда входную дверь, наконец, удалось открыть, пара невольно отшатнулась от волны запаха тления, хлынувшей на лестничную площадку.

- Оставайся здесь, я один пойду, - решил мужчина, отстранил рукой жену и осторожно двинулся вглубь квартиры.

В кухне никого не оказалось, зато в комнате на полу вошедший увидел обнаженное тело мужчины, лежавшего лицом вниз, с заведенными за спину руками в наручниках. В шею трупа глубоко врезался затянутый на два узла шелковый шарф. Дверцы шкафов мебельного гарнитура были распахнуты настежь. В общем, стало понятно, что нужно вызывать не только «Скорую помощь». Тем более что медики уже ничем не могли помочь задушенному Мухаметову. Зато сотрудникам правоохранительных органов тут явно было чем заняться.

Уставший от семейной жизни

Подозреваемого в убийстве полиция задержала спустя всего два дня после обнаружения тела 42-летнего калининградца. Безработный житель города Светлый поведал довольно любопытную историю.

- Сначала он выглядел спокойным и уверенным, - говорит следователь регионального Управления СКР Артем Курков. – Вину признал, показал, где спрятал краденое. Но на следующий день вдруг расплакался – видать, очень не хотел за решетку. По-моему, некоторые моменты в его показаниях (особенно касающиеся интимной стороны дела) могут вызвать некоторые сомнения. Но в целом изложенные им факты правдивы.

Поскольку свободного времени у 26-летнего парня было в избытке, он частенько зависал в интернете. Судя по всему, предпочитал сайты пикантного содержания – хотя был женат, имел малолетнюю дочь. Свою роль тут сыграла все та же популярная соцсеть, точнее, базирующаяся в ней группа «Свингеры Калининграда». Внимание Алексея привлекло сообщение некого Артема, который искал подходящего мужчину для себя и своей жены. Подумав немного, замученный семейной жизнью светловчанин решил, что секс с новой женщиной (хотя бы даже в присутствии другого мужчины) – это как раз то, чего ему сейчас остро недостает. И поинтересовался у Артема, не шутит ли тот насчет «сообразить на троих»? «Нисколько! – заверил гостеприимный свингер. – Записывай адрес!»

Декабрьским вечером Гернер явился на улицу 9 апреля, отыскал указанный в сообщении дом, поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь обозначенной квартиры. Открыл довольно импозантный мужчина.

- Артем? – на всякий случай уточнил Алексей.

- Совершенно верно, проходи, пожалуйста! – приветливо пригласил хозяин. – Жена задерживается на работе, так что, придется немного подождать. Ничего, мы с тобой пока чайку попьем.

«Я твой раб! Все так делают»

Устроились за кухонным столом. В процессе чаепития Артем вдруг извинился, попросил гостя немного подождать и отлучился в комнату. Его возвращение повергло Лешу в шок: из всей одежды на новом знакомом был лишь повязанный на горле шарфик, зато с запястья одной руки свисали железные кандалы, а первичные половые признаки недвусмысленно свидетельствовали, что их обладатель пребывает в полной готовности. Хотя, с учетом ситуации, скорее уж не к свингерству, а к несколько иной форме сексуальных отношений.

- Он предложил заняться сексом, точнее, оральным сексом, - выкладывал следователю подробности допрашиваемый. - Я отказался и оттолкнул его.

Приставала, однако, не унимался, и тогда Алексей решил, что слишком уж засиделся в гостях. Однако выйти из квартиры у него не получилось, ибо дверь оказалась надежно запертой, а ключ в ней отсутствовал.

- Да ты не бойся, никто не узнает, - послышался сзади голос Артема. – Хочешь, я тебе заплачу за это?

По словам Гергнера, распалившийся хозяин жилища для начала предложил ему пять тысяч рублей, потом десять тысяч, а затем поднял цену до пятнадцати, по ходу дела стараясь подойти вплотную. Отступая, Алексей был вынужден переместиться их коридора в комнату. Там Артем якобы окончательно заковал себя в наручники, заведя руки за спину. После чего опустился перед светловчанином на колени:

- Я твой раб! Все так делают.

Тут гость не выдержал и, словно заправский боксер провел два мощных удара правой в челюсть стоявшего перед ним коленопреклоненного человека. Артем рухнул ничком, Гернер тут же наклонился к нему и изо всех сил затянул болтавшийся на шее мужчины шарф, а затем завязал его на второй узел.

- Он до этого мне говорил, что у него есть друзья, и я боялся, что они могут сейчас прийти и все вместе меня изнасиловать, - признавался позже подследственный.

Материальная компенсация

Убедившись, что насилие ему теперь не угрожает, Гернер, видимо, решил материально компенсировать полученный им стресс. И, когда нашел, наконец, ключи (они преспокойно лежали на холодильнике), обратил внимание на висевший на стене телевизор марки «Филипс». На тумбочке в коридоре обнаружились еще мобильный телефон «Хуавей», а также две банковские карты. Все это убийца решил забрать себе.

Вызвав по своему мобильнику такси, он выволок телевизор на лестницу, аккуратно заперев за собой дверь. Спустился на улицу, забросил связку ключей подальше и попросил таксиста помочь погрузить груз в багажник.

- А теперь гони в Светлый, шеф! – произнес Гернер, усаживаясь рядом с водителем. – Только по пути тормозни у «Виктории», я возьму что-нибудь семью порадовать.

Кстати, в супермаркете за гроздь бананов Алексей расплатился по карточке убитого.

Удивившейся новому гаджету жене добытчик сказал, что телек ему, мол, подарили: компания, где раньше работал, меняет офис, из старого все тащить, барыги, не захотели, а тут очень кстати и бывший сотрудник подвернулся. «Кто молодец? Я молодец!»

Похищенные у жертвы вещи впоследствии позволили следователям инкриминировать обвиняемому, кроме «мокрой» 102-й еще и 158-ю статью Уголовного кодекса РФ, карающую за кражу. Впрочем, решающую роль при вынесении приговора сыграло, конечно особо тяжкое преступление. Ленинградский районный суд Калининграда назначил Алексею Гернеру наказание в виде 7 лет и 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок светловчанину предстоит в исправительной колонии строго режима.

Редакция благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за помощь в подготовке материала.