Владимир Путин - о зарплатах пожарных Калининграда: Уже в этом году будет повышение

Первый видеовопрос во время сегодняшней Прямой линии с Владимиром Путиным прозвучал из города Светлый Калининградской области.

- Заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей, - рассказал пожарный Станислав Таукачикас. - У меня, как у командира отделения – 16 тысяч рублей. На такую зарплату сейчас, по нынешним ценам, прожить невозможно. Нам приходится работать на двух-трех работах, не находясь дома. Из-за этого рушатся семьи. Работать в пожарных частях некому: по двое-трое человек в карауле.

В конце своего обращения Станислав спросил, когда в МЧС наведут порядок.

- Действительно, в МЧС сложилась ситуация, прямо скажем, не самая лучшая, - согласился Владимир Путин. - Почему? Потому что там есть люди, которые в погонах служат и получают примерно так, как этот коллега (Станислав Таукачикас - Ред.) говорил. Не знаю, в погонах он или нет. Скорее всего, нет, потому что на его месте человек в погонах получал бы 43 тысячи рублей примерно. А все остальные, гражданский персонал так называемый, получают 13, или как он 16 тысяч рублей. Мы буквально в последние несколько месяцев с министром Зиничевым об этом много раз говорили, он постоянно ставил вопросы в правительстве на этот счет. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату вот таким сотрудникам МЧС где-то до 24 тысяч. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию в 4 миллиарда, всего 8 миллиардов за год. Соответственно у него, например, зарплата должна вырасти до 32 тысяч рублей.