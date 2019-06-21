Антон Алиханов призвал оплатить штрафы Александры Королевой и «Экозащиты»

В пятницу 21 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видеообращение для своей страницы в Инстаграме, в котором сообщил, что погасит часть долга Александры Королевой из «Экозащиты», на которую 30 мая завели пять уголовных дел.

- Хотел бы выразить слова поддержки Александре Евгеньевне Королевой из «Экозащиты», - заявил Алиханов. - И сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела, и, конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии да и не только, наших предпринимателей, помочь Александре Евгеньевне, «Экозащите» погасить эти долги. Хочу сказать, что наше министерство природных ресурсов и экологии очень положительно характеризует Александру Евгеньевну, она входит в общественный совет министерства. Она очень профессиональный человек.

Антон Алиханов записал видеообращение и опубликовал на своей странице.Фото: Instagram.com

Алиханов добавил, что не раз спорил с Королевой по вопросам экологии, и что эти споры он надеется продолжить.

- Мы, по инициативе Александры Евгеньевны Королевой присвоили статус особо охраняемых природных территорий и памятников нашим придорожным аллеям, - напомнил губернатор. - Я надеюсь, что Александра Евгеньевна вернется в регион, и мы с ней вместе, я, она и другие наши коллеги высадим еще не одну такую аллею.

Также Алиханов призвал Александру Королеву зарегистрировать «Экозащиту», признав ее иностранным агентом.

- Я знаю, что штрафы эти возникли из-за того, что «Экозащита» не хочет соответствовать требованиям российского законодательства, решениям судов и регистрироваться как иностранный агент, - добавил глава региона. - Я прошу Александру Евгеньевну и ее коллег после того, как мы, я уверен, быстро закроем вопрос со штрафами, оплатим их, соберем на это вместе ресурсы, организацию, конечно, нужно будет зарегистрировать как иностранного агента. Никакого ограничения для работы это не накладывает. Это не клеймо, это не какое-то позорное пятно.

Напомним, сообщение о том, что на Александру Королеву заведено 5 уголовных дел в течение часа из-за того, что она не выплатила штраф в 2,2 млн. рублей, появилось на сайте «Экозащиты» 19 июня. В тот же день коллеги Королевой сообщили, что эко-активистка попросила политического убежища в Германии.

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«Сбор средств поможет решить проблему Королевой»

Примерно через час после обращения Антона Алиханова появилась первая реакция от «Экозащиты». Соучредитель организации Владимир Сливяк поблагодарил на своей странице в фейсбуке губернатора за поддержку и за призыв собрать деньги на уплату штрафов, однако заявил, что статус «иностранного агента» «Экозащита» не признает.

- Это наша моральная позиция. Этот статус был присвоен Министерством юстиции нашей организации насильно в июле 2014 года, и уже пять лет мы подвергаемся колоссальному давлению из-за этого статуса, - заявил Сливяк. - То есть, нет ситуации, в которой мы пошли бы и зарегистрировались, и это решило бы какие-то проблемы, как сказал губернатор. Минюст исправно штампует дела на нас каждый год (сейчас мы осведомлены о 28 открытых делах в общем сложности, из них 5 - уголовные, на Королеву как должностное лицо).

По мнению Сливяка, с присвоением этого статуса Минюст ошибся.

- Мы уверены, что в любом справедливом суде решение было бы в нашу пользу и статуса иноагента у «Экозащиты» давно не было бы, - продолжил Сливяк. - Сейчас мы уверены в победе по этому поводу в Европейском суде по правам человека, куда мы подали документы несколько лет назад. Трудно прогнозировать, когда там будет решение, но, возможно, скоро.

Тем не менее, Сливяк надеется, что «сбор средств поможет решить проблему Королевой и «Экозащиты», и дела будут закрыты».

- На данный момент никто от имени губернатора с кем-либо из нашей организации не связывался, - добавил эколог. - А так, конечно, готовы встретиться.