Эхо «Прямой линии» с президентом: Поднимут ли зарплату калининградским пожарным

Первый видеовопрос во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным прозвучал из города Светлый нашей области. Пожарный Станислав Таукачикас пожаловался на зарплату 12-13 тысяч рублей, из-за чего многим приходится работать на двух-трех работах, не находясь дома. А работать в пожарных частях некому: - по двое-трое человек в карауле. Владимир Путин согласился, что сложилась ситуация «прямо скажем, не самая лучшая» и сообщил, что уже в этом году зарплаты в МЧС повысятся (подробнее на стр. 11).

Как выяснила «Комсомолка», Станислав Таукачикас работает командиром отделения пожарно-спасательной части №31 города Светлого. Заместитель начальника главного управления части Александр Верхоевский от подробного комментария «Комсомолке» отказался, однако сообщил, что Таукачикас работает пожарным уже 10 лет и находится на хорошем счету.

- Никаких нареканий к нему не было, - заявил Верхоевский.

«Такие цифры по всей стране»

Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов сообщил порталу klops.ru, что вопрос повышения заработной платы сотрудникам МЧС, в том числе пожарным, поднимался с прошлого года.

- МЧС - федеральная структура, и такие зарплаты во всей России, - заметил Баранов и уточнил, что помимо оклада в 13–16 тысяч рублей есть различные надбавки. Их сумма зависит от должности, выслуги лет и повышения классности. Также существуют тринадцатая зарплата, премирование за тушение крупных и особо сложных пожаров и за работу в неурочное время.

- Тем не менее ситуация стоит остро, потому что аттестованные сотрудники, имеющие специальное звание, бывает, зарабатывают до двух раз больше обычных работников. Этот вопрос и раньше задавали на разных уровнях, — заявил Алексей Баранов. - Пожарные работают по графику сутки через трое. И некоторых это устраивает. У них есть время заняться личными делами и подработать. В пожарную охрану случайные люди редко приходят. В основном это фанаты своего дела. Деньги, конечно, важны, но главное — призвание. Хотя с августа прошлого года лед тронулся и вопрос о повышении зарплаты начал решаться

Представитель ведомства заверил, что никаких санкций к Станиславу Таукачикасу применять не будут.

ЧТО ГОВОРЯТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В правительстве Калининградской области также прокомментировали ситуацию с зарплатами пожарных в регионе.

- Размер средней заработной платы, предусмотренный для пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» составляет 25840 рублей с учетом налогов на доходы физических лиц. Без учета налога - 22480 рублей, - заявил ТАСС руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Лысков уточнил, что влиять на заработную плату в пожарных частях, находящихся в ведении МЧС, региональные власти не могут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президента пригласили на премьеру калининградского театра

Для того чтобы отремонтировать зала, в котором запланирован показ спектакля, остается меньше трех месяцев

Один из актеров Литературного театра Калининграда отправил на «Прямую линию» с президентом России приглашение Владимиру Путину посетить премьерный показ спектакля, которым должен открыться в октябре новый сезон. Таким способом Александр Костенко вновь стремится привлечь внимание к положению «Литературного», переселенного из Дворца культуры моряков в областной центр культуры молодежи на улице Бассейной и вынужденного ютиться в не отремонтированном помещении.

- На сегодняшний день в зале, в котором мы, как обещал министр Андрей Ермак, должны в сентябре открыть 46-й сезон, ничего не делается, - сообщил Костенко. - Ремонт, в лучшем случае, со слов администрации центра, начнется через две недели. А это будет уже июль! Кроме того, я планирую направить запрос в прокаратуру: как это - сперва зал в ДКМ разрушили, а теперь милионы выделили на проведение на этой площадке театрального фестиваля «Башни»?

Увы, во время «Прямой линии» приглашение калининградца озвучено не было.