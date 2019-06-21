2019-06-21T15:14:05+03:00
Общество

Эхо «Прямой линии» с президентом: Поднимут ли зарплату калининградским пожарным

Вопрос президенту, который задал Станислав Таукачикас, волнует многих работников структур МЧС
Александр КАТЕРУШАИван МАРКОВ
Поделиться:
«Голый» оклад на такой опасной работе составляет всего 13-16 тысяч рублей.«Голый» оклад на такой опасной работе составляет всего 13-16 тысяч рублей.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Первый видеовопрос во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным прозвучал из города Светлый нашей области. Пожарный Станислав Таукачикас пожаловался на зарплату 12-13 тысяч рублей, из-за чего многим приходится работать на двух-трех работах, не находясь дома. А работать в пожарных частях некому: - по двое-трое человек в карауле. Владимир Путин согласился, что сложилась ситуация «прямо скажем, не самая лучшая» и сообщил, что уже в этом году зарплаты в МЧС повысятся (подробнее на стр. 11).

Как выяснила «Комсомолка», Станислав Таукачикас работает командиром отделения пожарно-спасательной части №31 города Светлого. Заместитель начальника главного управления части Александр Верхоевский от подробного комментария «Комсомолке» отказался, однако сообщил, что Таукачикас работает пожарным уже 10 лет и находится на хорошем счету.

- Никаких нареканий к нему не было, - заявил Верхоевский.

«Такие цифры по всей стране»

Руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Алексей Баранов сообщил порталу klops.ru, что вопрос повышения заработной платы сотрудникам МЧС, в том числе пожарным, поднимался с прошлого года.

- МЧС - федеральная структура, и такие зарплаты во всей России, - заметил Баранов и уточнил, что помимо оклада в 13–16 тысяч рублей есть различные надбавки. Их сумма зависит от должности, выслуги лет и повышения классности. Также существуют тринадцатая зарплата, премирование за тушение крупных и особо сложных пожаров и за работу в неурочное время.

- Тем не менее ситуация стоит остро, потому что аттестованные сотрудники, имеющие специальное звание, бывает, зарабатывают до двух раз больше обычных работников. Этот вопрос и раньше задавали на разных уровнях, — заявил Алексей Баранов. - Пожарные работают по графику сутки через трое. И некоторых это устраивает. У них есть время заняться личными делами и подработать. В пожарную охрану случайные люди редко приходят. В основном это фанаты своего дела. Деньги, конечно, важны, но главное — призвание. Хотя с августа прошлого года лед тронулся и вопрос о повышении зарплаты начал решаться

Представитель ведомства заверил, что никаких санкций к Станиславу Таукачикасу применять не будут.

ЧТО ГОВОРЯТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В правительстве Калининградской области также прокомментировали ситуацию с зарплатами пожарных в регионе.

- Размер средней заработной платы, предусмотренный для пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» составляет 25840 рублей с учетом налогов на доходы физических лиц. Без учета налога - 22480 рублей, - заявил ТАСС руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Лысков уточнил, что влиять на заработную плату в пожарных частях, находящихся в ведении МЧС, региональные власти не могут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Президента пригласили на премьеру калининградского театра

Для того чтобы отремонтировать зала, в котором запланирован показ спектакля, остается меньше трех месяцев

Один из актеров Литературного театра Калининграда отправил на «Прямую линию» с президентом России приглашение Владимиру Путину посетить премьерный показ спектакля, которым должен открыться в октябре новый сезон. Таким способом Александр Костенко вновь стремится привлечь внимание к положению «Литературного», переселенного из Дворца культуры моряков в областной центр культуры молодежи на улице Бассейной и вынужденного ютиться в не отремонтированном помещении.

- На сегодняшний день в зале, в котором мы, как обещал министр Андрей Ермак, должны в сентябре открыть 46-й сезон, ничего не делается, - сообщил Костенко. - Ремонт, в лучшем случае, со слов администрации центра, начнется через две недели. А это будет уже июль! Кроме того, я планирую направить запрос в прокаратуру: как это - сперва зал в ДКМ разрушили, а теперь милионы выделили на проведение на этой площадке театрального фестиваля «Башни»?

Увы, во время «Прямой линии» приглашение калининградца озвучено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
В Калининграде мастер-отделочник обокрал ремонтируемую квартиру
В Калининграде полицейские поймали с поличным угонщика
В Калининграде для съемок фильма ищут беременных женщин
Мэр Калининграда высказался за развитие трамвайного движения в новых микрорайонах
В Калининградской области всего два выпускника не справились с ЕГЭ иностранному языку
На погранпереходах в Голдапе и Гжехотках ожидаются очереди из-за ремонта
Светлаков и Галустян: Стало известно, кто войдет в состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН-2019»
Калининградская полиция опубликовала фото подозреваемого в краже денег с карты
В Калининграде Госавтоинспекция задержала семь «бумеров» с выпускниками БВМИ
Андрей Кропоткин раскритиковал деревянный настил променада в Светлогорске
В Советске торговый представитель присвоила 190 тысяч рублей
На ул. Судостроительной сбили велосипедиста
Калининградец занимался телефонным мошенничеством прямо из колонии
В Калининграде жителю снесенного дома незаконно начислили плату за воду
В Калининграде за сутки инспекторы ГИБДД оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей
Калининградца задержали за разбойное нападение на детский магазин
Антон Алиханов выступил в защиту Александры Королевой и «Экозащиты»
В Калининграде 12 улиц остались без горячей воды
Спустя 20 дней в Калининграде разыскали пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининграде области инспекторы ГИБДД выявили 20 пьяных мотоциклистов
Под Калининградом в ДТП пострадал 44-летний мотоциклист
Для проведения военно-исторического фестиваля перекроют участок автодороги Правдинск-Широкое
Легкоатлет из Калининграда завоевал серебро молодежного первенства России