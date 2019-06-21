«Кувшинки не трогать»: как Андрей Кропоткин уборку водорослей на Поплавке инспектировал

В пятницу 21 июня на озере Поплавок в Калининграде появился катамаран, который, тарахтя и перебирая по воде своими гусеницами-лопастями, начал сначала срезать под корень водную растительность, а потом вычерпывать ее своим ковшом-ситом. На берегу водный экскаватор поджидали несколько человек с вилами наперевес. Они складывали все, что было собрано машиной из озера в кучи, а потом загружали в мешки.

- Эти работы мы раньше делать не могли, потому что у нас было письмо от министерства природных ресурсов и экологии о том, что идет нерест рыбы, и птицы гнездятся, - виновато сообщил представитель «Гидротехника», появившийся на берегу вместе с председателем горсовета Андреем Кропоткиным. - Поэтому с 20 апреля по 20 июня мы на водоемы не выходили.

- Сколько вы тут работать-то планируете? – поинтересовался Кропоткин.

- Около двух недель у нас это озеро займет, - неуверенно ответил сотрудник «Гидротехника».

- Потом-то вы куда? – переспросил Кропоткин.

- На Нижний пруд! У нас есть график, утвержденный главой города, - отчеканил коммунальщик.

Андрей Кропоткин приехал на Поплавок в сопровождении представителя предприятия "Гидротехник" (слева).Фото: Иван МАРКОВ

Тут Кропоткин повернулся к журналистам и пожаловался, что озеру не хватает дождевой воды.

- Есть у нас проблема: жаркая погода стоит, растения больше растут, есть возможность затухления и определенного запаха, - заговорил он. – Поэтому в этом году «Гидротехник» новую тактику избрал. В прошлом году водные растения на метровой глубине срезали, а теперь на полутораметровой срезать будут.

Также Кропоткин заметил, что в скором времени, вероятно, придется заново запускать рыбу в озеро Поплавок.

- А этой штуковиной, - кивнули журналисты на тарахтящий водный экскаватор, - всю рыбу не выловят?

- Нет, не выловят. Просто в озере щука водилась, а мы сюда на свои средства 400 толстолобиков запускали, чтобы они водоросли поели. Но, я боюсь, крупная щука могла и толстолобиков серьезно поесть.

- Кстати, о водорослях, нам сказали, что их на полигон собираются отправить… - заволновались журналисты. – Может, в зоопарк их лучше отдать, чтобы не мусорить и заодно животных покормить?

- Возможно, - всерьез задумался председатель горсовета. – Я не знаю даже… Может, вы обратитесь к директору зоопарка Светлане Соколовой? – вдруг обратился Кропоткин к сотрудникам «Гидротехника».

- Сегодня свяжемся с Соколовой! – отчеканил коммунальщик.

- Смотри, как сытно выглядит! – указал на лоснящуюся кучу водорослей Кропоткин. – Прямо морская капуста! Бери, да ешь!

Пока журналисты с Андреем Кропоткиным бродили по берегу озера, представители «Гидротехника» созвонились с зоопарком.

- Андрей Михайлович, - подбежал к Кропоткину один из сотрудников муниципального учреждения. – Не возьмут водоросли. Говорят, что у них ряски на водоемах хватает, а наша растительность еще и ядовитой может быть.

- Тогда на свалку! – махнул рукой Кропоткин.

«Кувшинки не трогайте, пусть цветут», - распорядился Андрей Кропоткин.Фото: Иван МАРКОВ

Уже ближе к концу прогулки председателя горсовета остановила одна из жительниц.

- Только попросите, чтобы кувшинки не срезали! – умоляюще попросила женщина.

Депутат вместе с журналистами отправился смотреть, что там за кувшинки, увидел распустившиеся цветы, сфотографировал их на смартфон и ответил, обращаясь к рабочим «Гидротехника»: «Кувшинки не трогайте, пусть цветут».