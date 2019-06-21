Антон Алиханов: «Приехав в Калининградскую область, я научился никому не верить»

Недавно губернатор Антон Алиханов рассказал у себя в Инстаграме, что у некоторых калининградских предпринимателей вошло в привычку вымогать друг у друга деньги, говоря при этом, что им надо «занести наверх», чтобы всё в их бизнесе было хорошо. При этом глава области привел пример, как оклеветали двух его заместителей.

А в пятницу глава области ответил журналистам на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-2019, проходящем в Светлогорске о том, как будут бороться с чиновниками коррупционерами и взяточниками.

- Мы будем избавляться от людей, которые мало мальски этим занимаются, - сказал губернатор. - Приехав в Калининградскую область, я научился никому не верить. Считаю, нам никогда ничего скрывать нельзя, надо открыто об этом говорить и заявлять. Я подготовлю целый список людей, которые уже сидят в тюрьме или сядут в нее. Или будут осуждены соответствующим образом в соответствии с законом на основании тех материалов, которые мы передавали в ФСБ и так далее. Их гораздо больше, чем некоторые знают. Это позволит несколько шире об этом рассказать. Будем сажать и дальше.

По словам Алиханова, он обсуждал эту проблему в разговоре с одним из представителей медиабизнеса.

- "Почему вы не увольняете? - спросил он. - Не знаете, что этот человек натворил"? Ответил – знаю. Мне хочется его посадить. Но пока у меня есть возможность его посадить, он будет работать. И обязательно сядет. Если у меня такой возможности нет или человек слишком умен, хитромудр, тогда мы просто с ним расстанемся. И здесь две стороны медали. Об этом и президент вчера сказал, виноват не только тот, кто берет, но и тот, кто дает. И хочу всех предупредить, тех кто дает: уважаемые господа предприниматели, граждане, мы этим направлением тоже будем заниматься. Коррупция многогранна. У нас случилась история, когда мы на антикоррупционной комиссии применяли полиграф. Вот частные эти казусы, которые мы разбираем, по которым принимаем решения, всегда служат для нас основой для подробного разбора ситуации и принятия системных решений, которые позволят ограничить проявление коррупции. Я далек от мысли, что завтра мы победим это зло. Потому что человек по своей природе слаб, но тем не менее, какие-то системные решения мы должны принимать. С одной стороны, повышая уровень прозрачности, с другой – повышая уровень вознаграждения, если люди работают в таких коррупционно опасных вещах. Но и конечно, работая таким образом, чтобы возможности для вольных трактовок, субъективизма было как можно меньше, - отметил Антон Алиханов.