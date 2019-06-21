Десантники НАТО прогнали с литовских пляжей нудистов

Тихое местечко Немирсета находится аккурат между популярным литовским курортом Паланга и портовой Клайпедой. Отсюда до границы с Калининградской областью всего 80 километров.

В Немирсете, кстати, расположен, пожалуй, самый знаменитый в республике нудистский пляж. Однако любителей загорать голышом в субботу и воскресенье 15 и 16 июня настоятельно попросили сделать паузу. Дабы своими прелестями не отвлекать солдат – ведь на данном участке побережья в рамках учений BALTOPS-2019 отрабатывалась высадка морского десанта.

В масштабных маневрах впервые принял участие возрожденный в прошлом году «по причине российской угрозы», 2-й флот ВМС США. Его штаб располагается в британском Норфолке, а главная провозглашенная цель, по словам американского адмирала Джона Ричардсона - «сдерживать Россию в Северной Атлантике». Наверное, в понимании американцев сдерживание предполагает наступление. Если так, то совсем не удивительно, что именно десантный USS (что означает «корабль Соединенных Штатов») «Fort Mchenry» стал первой скрипкой десантной операции.

- Нахождение военных сил США в Балтийском море - чрезвычайно значимый фактор сдерживания, - наблюдая вместе с журналистами за высадкой, продемонстрировал неплохое освоение американской логики министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Поучаствовали в деле и доблестные испанцы. Силуэт их авианосца «Хуан Карлос I» стал вожделенным объектом фотоохоты, устроенной глазевшими издали на военные учения туристами в Паланге. Такие суда еще никогда не приближались к литовскому побережью.

Впрочем, стоит заметить, для десантников НАТО балтийский берег оказался непростым препятствием.

- Здесь пляжи другие - мелководные, а дно неровное, - жаловалась лейтенант ВМФ Испании Анна Лацида. – В следующий раз нам может понадобиться больше солдат перебросить вертолетами.

Учения BALTOPS-2019 завершаются 21 июня. Нужно сказать, что в этом году они сопровождаются намного меньшим ажиотажем, нежели в предыдущие пару лет. Местное население уже как-то привыкло к военной технике на улицах и дорогах и людям в камуфляже с автоматами наперевес. Да и литовским СМИ, кажется, тоже несколько поднадоела милитаристская тематика. Изданий, которые написали о нынешнем грандиозном мероприятии – по пальцам пересчитать. Если и были публикации, то с непременной припиской: «Дорогу и проживание журналистов оплатило посольство США в Вильнюсе. Это не имело никакого влияния на содержание материала».

КСТАТИ

В военных учениях BALTOPS-2019 задействовано 50 морских и 40 воздушных боевых судов из 16 стран НАТО и двух государств-партнеров Североатлантического альянса: Бельгии, Дании, Эстонии, Испании, Великобритании, Латвии, Польши, Голландии, Норвегии, Португалии, Франции, Румынии, Финляндии, Швеции, Турции, Германии, Литвы и США.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Морпехи и ракетчики Балтфлота отбили атаку с моря

В плановых маневрах и тренировках приняли участие артиллерия, авиация и комплексы «Искандер»

На фоне проходящих сейчас в Балтийском море натовских маневров BALTOPS-2019 вооруженные силы России «в рамках плановых мероприятий» провели учения по отражению наступления условного противника с моря. Легенда явно выбрана не просто так, а является своего рода ответом «западным партнерам», которые по ходу своих мероприятий отработали высадку десанта на морское побережье, избрав для этого литовские пляжи.

Даже тень грозных "Искандеров" пугает НАТО до полусмерти.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ходе учения десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты БФ отработали действия в противодесантной обороне. Сопровождалось все это боевыми стрельбами самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», которые с закрытых позиций наносили удары по десантоопасному направлению. Примерно ту же задачу решали и реактивные системы залпового огня «Град». Прямой наводкой по имитирующим вражеские средства высадки мишеням наши морпехи лупили из пушек боевых модулей бронетранспортеров БТР-82А, минометов, ручных и автоматических гранатометов.

С воздуха обороняющихся поддерживали фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24 морской авиации Балтфлота. «Сушки» имитировали бомбовые удары, а «крокодилы» отработали по надводным целям неуправляемыми ракетами.

В общей сложности в учении было задействовано более 500 морских пехотинцев, около 70 единиц наземной и до 10 единиц воздушной боевой техники.

Конечно, на фоне 12 тысяч бойцов, 44 военных кораблей и 40 самолетов и вертолетов Североатлантического альянса, принимающих участие в BALTOPSе, российский ответ кому-то может показаться не очень впечатляющим. Что ж, видимо, для особо непонятливых на БФ организовали еще и тренировки расчетов оперативно-тактических комплексов «Искандер», пугающих натовцев чуть ли не до икоты. Был выполнен широкий спектр задач, в том числе – по скрытному развертыванию ОТРК на местности, а также проводились электронные одиночные и групповые пуски.

- Условные ракетные удары наносились по мишеням, имитирующим аэродромы, защищенные объекты и командные пункты, а также пусковые установки ракетных комплексов условного противника, - проинформировал штаб Балтфлота. - Кроме того, были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Стоит напомнить, что в конце апреля подразделения «Искандеров-М» ЗВО уже проводили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки. Таким образом, можно констатировать, что РФ и НАТО обменялись весьма прозрачными намеками и, стоит надеяться, поняли друг друга.