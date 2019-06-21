2019-06-21T18:21:10+03:00
В мире

Десантники НАТО прогнали с литовских пляжей нудистов

В ходе "оборонительных" учений Североатлантический альянс отработал захват побережья
Игорь ОРЕХОВМихаил КИСЕЛЕВ
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Испанские бойцы жаловались на неровное дно и требовали вертолетов.Испанские бойцы жаловались на неровное дно и требовали вертолетов.Фото: Delfi.lt
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Тихое местечко Немирсета находится аккурат между популярным литовским курортом Паланга и портовой Клайпедой. Отсюда до границы с Калининградской областью всего 80 километров.

В Немирсете, кстати, расположен, пожалуй, самый знаменитый в республике нудистский пляж. Однако любителей загорать голышом в субботу и воскресенье 15 и 16 июня настоятельно попросили сделать паузу. Дабы своими прелестями не отвлекать солдат – ведь на данном участке побережья в рамках учений BALTOPS-2019 отрабатывалась высадка морского десанта.

В масштабных маневрах впервые принял участие возрожденный в прошлом году «по причине российской угрозы», 2-й флот ВМС США. Его штаб располагается в британском Норфолке, а главная провозглашенная цель, по словам американского адмирала Джона Ричардсона - «сдерживать Россию в Северной Атлантике». Наверное, в понимании американцев сдерживание предполагает наступление. Если так, то совсем не удивительно, что именно десантный USS (что означает «корабль Соединенных Штатов») «Fort Mchenry» стал первой скрипкой десантной операции.

- Нахождение военных сил США в Балтийском море - чрезвычайно значимый фактор сдерживания, - наблюдая вместе с журналистами за высадкой, продемонстрировал неплохое освоение американской логики министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Поучаствовали в деле и доблестные испанцы. Силуэт их авианосца «Хуан Карлос I» стал вожделенным объектом фотоохоты, устроенной глазевшими издали на военные учения туристами в Паланге. Такие суда еще никогда не приближались к литовскому побережью.

Впрочем, стоит заметить, для десантников НАТО балтийский берег оказался непростым препятствием.

- Здесь пляжи другие - мелководные, а дно неровное, - жаловалась лейтенант ВМФ Испании Анна Лацида. – В следующий раз нам может понадобиться больше солдат перебросить вертолетами.

Учения BALTOPS-2019 завершаются 21 июня. Нужно сказать, что в этом году они сопровождаются намного меньшим ажиотажем, нежели в предыдущие пару лет. Местное население уже как-то привыкло к военной технике на улицах и дорогах и людям в камуфляже с автоматами наперевес. Да и литовским СМИ, кажется, тоже несколько поднадоела милитаристская тематика. Изданий, которые написали о нынешнем грандиозном мероприятии – по пальцам пересчитать. Если и были публикации, то с непременной припиской: «Дорогу и проживание журналистов оплатило посольство США в Вильнюсе. Это не имело никакого влияния на содержание материала».

КСТАТИ

В военных учениях BALTOPS-2019 задействовано 50 морских и 40 воздушных боевых судов из 16 стран НАТО и двух государств-партнеров Североатлантического альянса: Бельгии, Дании, Эстонии, Испании, Великобритании, Латвии, Польши, Голландии, Норвегии, Португалии, Франции, Румынии, Финляндии, Швеции, Турции, Германии, Литвы и США.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Морпехи и ракетчики Балтфлота отбили атаку с моря

В плановых маневрах и тренировках приняли участие артиллерия, авиация и комплексы «Искандер»

На фоне проходящих сейчас в Балтийском море натовских маневров BALTOPS-2019 вооруженные силы России «в рамках плановых мероприятий» провели учения по отражению наступления условного противника с моря. Легенда явно выбрана не просто так, а является своего рода ответом «западным партнерам», которые по ходу своих мероприятий отработали высадку десанта на морское побережье, избрав для этого литовские пляжи.

Даже тень грозных "Искандеров" пугает НАТО до полусмерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Даже тень грозных "Искандеров" пугает НАТО до полусмерти.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в ходе учения десантно-штурмовой батальон и приданные ему артиллерийские подразделения морской пехоты БФ отработали действия в противодесантной обороне. Сопровождалось все это боевыми стрельбами самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», которые с закрытых позиций наносили удары по десантоопасному направлению. Примерно ту же задачу решали и реактивные системы залпового огня «Град». Прямой наводкой по имитирующим вражеские средства высадки мишеням наши морпехи лупили из пушек боевых модулей бронетранспортеров БТР-82А, минометов, ручных и автоматических гранатометов.

С воздуха обороняющихся поддерживали фронтовые бомбардировщики Су-24 и ударные вертолеты Ми-24 морской авиации Балтфлота. «Сушки» имитировали бомбовые удары, а «крокодилы» отработали по надводным целям неуправляемыми ракетами.

В общей сложности в учении было задействовано более 500 морских пехотинцев, около 70 единиц наземной и до 10 единиц воздушной боевой техники.

Конечно, на фоне 12 тысяч бойцов, 44 военных кораблей и 40 самолетов и вертолетов Североатлантического альянса, принимающих участие в BALTOPSе, российский ответ кому-то может показаться не очень впечатляющим. Что ж, видимо, для особо непонятливых на БФ организовали еще и тренировки расчетов оперативно-тактических комплексов «Искандер», пугающих натовцев чуть ли не до икоты. Был выполнен широкий спектр задач, в том числе – по скрытному развертыванию ОТРК на местности, а также проводились электронные одиночные и групповые пуски.

- Условные ракетные удары наносились по мишеням, имитирующим аэродромы, защищенные объекты и командные пункты, а также пусковые установки ракетных комплексов условного противника, - проинформировал штаб Балтфлота. - Кроме того, были отработаны действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Стоит напомнить, что в конце апреля подразделения «Искандеров-М» ЗВО уже проводили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки. Таким образом, можно констатировать, что РФ и НАТО обменялись весьма прозрачными намеками и, стоит надеяться, поняли друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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