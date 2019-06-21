2019-06-21T18:42:56+03:00
Экономика

Форум в Светлогорске собрал 50 компаний-производителей янтаря из разных стран мира

Главная тема Amberforum-2019 - "цифровизация янтарной отрасли"
Ольга Гончарова
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Михаил Зацепин и Антон Алиханов на Форуме янтарной отрасли в Светлогорске.Михаил Зацепин и Антон Алиханов на Форуме янтарной отрасли в Светлогорске.Фото: Эдуард Молчанов
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В Светлогорске состоялся четвертый Международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2019. На форум приехали представители из России, Польши, Литвы, Китая. Свою продукцию на выставке ювелирных изделий представили порядка 50 компаний-производителей солнечного камня из разных стран мира.

- Четыре года назад, когда мы проводили Amberforum впервые, поставили задачу переместить мировой центр янтаря сюда. В этом направлении и движемся. Это не просто выставка-продажа, а целый научный комплекс, в котором янтарщики обмениваются опытом и могут узнать, в каких еще областях, кроме ювелирной, может применяться янтарь, - сказал генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.

Заместитель министра промышленного развития и торговли России Алексей Беспрозванных в свою очередь отметил, что выбранная тема форума - цифровизация янтарной отрасли - не дань моде, а вызов.

- Вся цифровизация промышленности упакована в национальную программу «Цифровая экономика РФ», где это прописано для каждой отрасли, - сказал Алексей Беспрозванных. - Цифровизация янтарного дела пойдет в русле интеграции отечественных геоинформационных систем в промышленность и торговлю. Федеральный бюджет уже готов субсидировать до 50 процентов затрат на разработку программного обеспечения для оптимизации разных отраслей промышленности, в том числе, янтарной. В калининградском янтарном кластере в ближайшем будущем возможно создание цифрового продукта, который соединит средних и малых производителей друг с другом и с головным предприятием, с Калининградским янтарным комбинатом.

Действительно, перспектива этого заложена в самой структуре Особой экономической зоны региона, где уже зарегистрировано 32 IT-проекта с объемом инвестиций в 350 миллионов рублей. Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко сказала о радиочастотной маркировке товара резидентов ОЭЗ. Это ещё одно достижение калининградской особой экономической зоны, которое поможет развитию янтарного кластера:

- Форум вносит весомый вклад в продвижение янтаря на российской и международной площадке, способствует укреплению янтарного бренда Калининградской области.

Стоит сказать, что в рамках форума янтарный комбинат подписал меморандумы о намерениях с Санкт-Петербургским заводом ювелирных изделий "Русские самоцветы", ювелирным заводом "Золотые купола" и Гильдией ювелиров России. По словам Михаила Зацепина, это станет новым шагом к продвижению продукции из янтаря на отечественном рынке. Кроме того, была показана первая в России Фондовая технологическая коллекция балтийского янтаря. Она разработана Калининградским янтарным комбинатом совместно с научным сообществом региона и является базой для сбора, обобщения и обмена научным знанием о балтийском янтаре и других ископаемых смолах:

- Создание такой коллекции – единственной в России и мире – это важная точка сбора информации, необходимой для выполнения Стратегии развития янтарной отрасли Российской Федерации на период до 2025 года, - считает Михаил Зацепин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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