О них не писали в газетах: Отказался восстанавливать Кранц, чтобы стать директором школы Даркемена

У того, кто попадал в пехоту в 1941 году, было очень немного шансов остаться в живых. Первые месяцы войны стали настоящей катастрофой для Красной Армии. От стрелковых частей командование постоянно требовало контратаковать хорошо вооруженного и опытного противника, и пехота шла в атаку большими неразделенными массами, погибая от гитлеровских пуль и осколков. Пополнения едва успевали готовить, в бой бросали «сырых» необстрелянных ребят. Итог был плачевным: за два последних квартала 1941 года Советский Союз потерял 7 процентов своей территории, на которой проживали на тот момент более 70 миллионов человек.

Смерть дочери и оборона Москвы

В этой мясорубке повезло выжить уроженцу деревни Мазово Ельнинского района Смоленской области Федору Петровичу Качурину, призванному на фронт в июле 1941 года. Сразу после ускоренных курсов по подготовке Качурин попадает в 322-й стрелковый полк 32-й стрелковой дивизии.

Первые бои, в которых он принял участие, были в его родной Ельне, где он вскоре получил ранение. Здесь же произошло тяжелое горе – у Качурина убило одну из дочерей, которую он нашел под завалами.

Тем временем, дивизия Качурина, не добравшись до Волховского фронта, была отправлена в Подмосковье, где отличилась в октябре 1941-го на Бородинском поле. Ее бойцам, брошенным против намного превосходящих сил противника, за несколько дней удалось сжечь 117 фашистских танков, 200 автомашин, десятки орудий и минометов, а также уничтожить почти 10 тысяч немецких солдат и офицеров.

В начале ноября дивизия была вынуждена отойти со своих позиций и заняла оборону по северному берегу Нарских прудов и реки Нара. Именно отсюда 4 декабря Красная армия впервые за войну пошла в наступление.

С 13 ноября по 18 декабря 1941 года Федор Качурин участвовал в этих боях в качестве политрука роты. 18-го декабря он получил второе ранение, после чего был отправлен в госпиталь. Тем не менее, этот день был знаменателен, так как германское командование уже не могло не признать факта отступления немецких войск под Москвой.

Федор Качурин.

Медаль "За Отвагу"

Партийная работа Качурина продолжилась и в тылу. Сразу после излечения до марта 1942 года он работал инструктором политотдела тыла 10-й армии, а с марта 1942 года перешел на работу в госпиталь №1829, где совмещал сразу три должности: политрука, заместителя начальника отделения по политчасти и секретаря партбюро госпиталя. Наградные документы говорят о том, что за короткий срок работы Качурину удалось увеличить парторганизацию госпиталя в 3-4 раза.

Сказать, что работа эта была непыльной, нельзя, что подтверждает и цитата из наградного листа.

- Во время бомбежек вражеской авиацией госпиталя на Бабынино (Калужская область – Ред.), невзирая на смертельную опасность, товарищ Качурин всегда был на своем боевом посту среди раненых и больных и служил образцом мужества и отваги, чем подавлял возникавшую панику и дезорганизацию среди раненых, - говорится в документе.

В день 25-летия РККА за совокупность своих достижений Качурин был представлен к медали «За отвагу», а соответствующий приказ командование подписало 11 марта 1943 года.

Награда за наградой

В июле 1943 года уже ставший капитаном Федор Качурин возвращается на фронт. Теперь его направляют парторгом в дислоцировавшийся неподалеку от его госпиталя 1-й дивизион 544-го армейского минометного полка. Летом и осенью минометчики с боями проходят Калужскую, Брянскую и Смоленскую области и подходят к границам Белорусской ССР. За умелое руководство дивизионом во время переправы через реку Проня в Могилевской области Качурин получает свою вторую награду - орден «Отечественной войны II степени».

- Личным примером мужества и отваги вдохновляет бойцов на новые подвиги, - говорится в наградном листе Качурина на представление к ордену. - В бою под деревней Высокое, находясь в батарее, организовал быстрое и без потерь форсирование реки Проня. Батарея своевременно заняла позицию и отразила контратаки врага.

Конечно, начальство отметило и другие заслуги капитана, так как с июля 1943 года парторганизация его дивизиона выросла на 94 человека. Всего же к концу зимы 1944 года 105 коммунистов дивизиона, воспитанных Качуриным «в духе ненависти к врагу», были награждены орденами и медалями.

В мае 1944 года указом Президиума вооруженных сил СССР была учреждена медаль «За оборону Москвы», и уже в начале июня у Федора Качурина, просидевшего в окопах на подступах к столице больше месяца, появилась третья боевая награда. В июле того же года он снова награждается орденом - на этот раз «Красной звезды». Приводим цитату из наградного листа капитана:

- Личным примером мужества и отваги вдохновляет бойцов на новые боевые подвиги, - говорится в документе. - В бою 27 июня под деревней Головичи был ранен, но остался в строю, продолжая выполнять боевое задание.

Сам же полк к концу года был отмечен своим командиром майором Щеногиным, как «показавший замечательные образцы работы».

«Я учитель, а не чиновник»

После Победы капитану Качурину, закончившему войну в Польше, отдых не полагался. Как рассказала «Комсомолке» его дочь, проживающая сегодня в Калининграде, Федор Петрович был назначен парторгом в Кранц (Зеленоградск), но отказался от этой должности.

- Он должен был создавать там военные госпиталя и санатории, - рассказывает дочь Федора Качурина. - Но отец сказал: «Я учитель, по образованию физик-математик. Может, мне лучше поближе к специальности дадите?» Вот его и направили в Даркемен (Озерск - Ред.). Начальство сказало: «Если там школу не откроешь, то свой партбилет, на хрен, на стол положишь».

7 августа 1946 года боевой парторг стал директором Озерской семилетней школы.

Одна из его учениц так вспоминала прием в класс:

- До войны я не доучилась. Привел меня дядька к Федору Петровичу и говорит: «Вот, переросток. В какой ее класс?»

- Лида, посмотри на часы. Сколько времени? – спросил директор.

- Три часа 15 минут, - говорю, а он опять спрашивает:

- Шестью восемь сколько будет?

- 48, - говорю.

- Давай в пятый класс тогда!

Три фронтовых ранения часто давали о себе знать.

- От последней раны он и умер, - вспоминает дочь Федора Качурина. - Ему осколок попал в голову. Это где-то на территории Польши было. Когда его оперировал немецкий врач, он ему так сказал: «Если я осколок вытащу, тебя парализует. А если не вытащу – живи с ним, сколько проживешь». В 1971 году он поехал на мотоцикле, а ему этого никак нельзя было делать. На кочке, видимо, этот осколок пришел в движение. Спасти папу не смогли.

Но в Озерске Федора Качурина помнят и сегодня. В школьном музее до сих пор висит фото директора-фронтовика.