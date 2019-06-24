ОРВИ и высокое давление: из-за чего калининградцы попадают к врачам за границей

Готовясь к отпуску, мы настраиваемся на приятные впечатления, а не на поход по врачам. Но бывают случаи, когда организм подводит, и начинается паника: как вызвать скорую, сколько придется заплатить? В эфире радио «Комсомольская правда» мы опросили экспертов из Калининграда, как правильно оформить страховку, чтобы она не испортила вам отдых.

Страны шенгенской зоны не выдают визу, если страховка не оформлена. При этом чаще всего минимальное страхование, покрывающее только первую помощь, включают в пакет тура.

Чаще всего по страховкам обращаются дети и пенсионеры 00:00 00:00

- Туристы не смотрят на условия, не читают правила, - констатирует руководитель департамента сервисной компании «Балт Ассистанс» Дарья Титова. - Например, есть такая неприятная вещь, как франшиза. Это сумма, которую вы обязаны оплатить врачу, если наступил страховой случай. То есть сначала вы платите врачу 50 евро, а все, что свыше (если есть, что свыше) — уже рассматривает страховка. Очень популярный для компаний метод регулировать свои расходы.

При оформлении страховки эксперт советует обратить внимание на главу «исключения». Особенно, если вы не бодрый сорокалетний мужчина, а беременная женщина или пожилой человек с хроническими заболеваниями. Или если путешествуете с ребенком.

- Детей застраховать дороже, ведь обращаемость к врачам у них чаще, - говорит сотрудник калининградской ассистанс-компании Екатерина Пуме. - Перелет, акклиматизация, новая пища, травмы в море. Так компании страхуют себя от лишних трат.

Чаще всего калининградцы на отдыхе к врачам обращаются с отравлениями и ОРВИ. Следом идут травмы и происшествия на море (например, в Греции и на Кипре часто наступают на морских ежей). У взрослых калининградцев статистика обращений за медпомощью по страховкам составляет 2-3 процента (три человека на сотню), у детей - уже 10 процентов, а больше всего обращений — среди пожилых, которые, отправляясь к детям в Польшу, Германию и Израиль, попадают в больницы со скачками давления. Иногда люди в шоковом состоянии идут на попятную и стараются «дотерпеть» до дома.

- Однажды нам позвонила женщина, говорит: «Мужу плохо, асимметрия лица, симптомы инсульта. Но мы, наверное, подождем возвращения». В такой ситуации мы можем даже в отель позвонить и попросить их вызвать скорую, если сами клиенты растерялись или решили терпеть, - говорит Екатерина Пуме.

Помощь без страховки вам окажут в странах СНГ. В Великобритании можно получить лечение бесплатно, но придется несколько часов провести в общей очереди в приемном покое. В Италии бесплатно оказывают первую неотложную помощь, когда есть угроза жизни - серьезные переломы, подозрения на инфаркт или инсульт, а отравления или ушибы в этот список не входят.

Лучший способ проверить вашу страховку - еще до поездки позвонить по указанным в ней номерам и все выяснить заранее. Также эксперты рекомендуют страховаться в крупных компаниях, которые берегут свое имя и избегают скандалов.

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Почему приходится платить, даже если страховка оформлена?

Есть два варианта обработки страховых случаев. Первый - это когда страховая компания организует через свой сервисный центр помощь за границей, и турист ни за что не платит (кроме таблеток). Второй - когда компания направляет вас к врачу, вы платите ему сами, а по приезду получаете компенсацию, предъявив все полученные справки с подписями и печатями.

- Выясните еще в родной стране, несете ли вы дополнительные издержки на месте медицинского обслуживания, чтобы не пришлось потом у родственников просить прислать вам деньги на лечение, - советует экономист Павел Голубев, ведущий программы «Время денег» на радио «Комсомольская правда-Калининград». - Если все же пришлось заплатить из своего кармана, то на возврат средств у вас есть 1-2 месяца. Не затягивайте, у вас будет мало времени, чтобы принести все документы и доказать свою правоту! Если что-то окажется без подписи или печати, если пройдет срок и вы не успеете, - страховая компания не заплатит ни копейки.