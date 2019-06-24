2019-06-24T13:51:53+03:00
Происшествия

«Ты потерялась? Где мама?» В Калининграде на Летнем озере нашли 5-летнюю девочку

Малышку оставили на детской площадке. Ребенок поиграл, а потом пошел искать родителей
Александр КАТЕРУША
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Инцидент произошел на Летнем озере.Инцидент произошел на Летнем озере.Фото: Александр Подгорчук
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Инцидент случился вечером в воскресенье 23 июня. Прохожие заметили на территории Летнего озера в Калининграде 5-летнюю девочку, взрослых рядом не было. Рассказ об этом появился в социальных сетях. Сообщалось, что девочка, оставленная мамой, находилась в одиночестве вторые сутки.

- Мы гуляли по озеру с двумя детьми. Услышали разговор двух подростков с маленькой девочкой: «Ты потерялась? Где мама?». Вмешались, конечно, - рассказала «Комсомолке» калининградка Анна. – А сотрудница тира сказала, что девочка гуляет так второй день. Мол, вечером она ее видела и утром пришла – снова она сидит на скамеечке.

По словам Анны, потерявшаяся девочка была голодная.

- Она сказала, что хочет кушать. Мы купили ей булочку и сок. Девочка не смогла показать, где живет, сказала только, что ее оставили у озера и сказали: «Жди!». Полицию мы ждали долго вместе.

Полицейские забрали ребенка и начали поиски родителей.

Выяснилось, однако, что информация о «вторых сутках» не верна, а девочка, по словам полицейских, находилась одна « продолжительное время». Сколько – не уточняется.

- Полицейские установили родителей обнаруженной несовершеннолетней девочки. Выяснилось, что мать оставила ее на детской площадке и ушла домой укладывать спать годовалого ребенка, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Девочку передали законным представителям. Установлено, что за время ее нахождения одной противоправных действий с ней не происходило.

Полицейские обследовали жилищные условия семьи, асоциального образа жизни не выявлено. С матерью ребенка провели профилактическую беседа о недопущении подобных случаев в будущем.

Проводится проверка и решается вопрос о привлечении родителей малышки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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